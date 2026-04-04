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ドミニク・ソボシュライは、マンチェスター・シティにFAカップで完敗したことを受け、リヴァプールの今シーズンを「壊滅的」と酷評し、チャンピオンズリーグでの惨敗を警告した
エティハドでの転機
リヴァプールはFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4の大敗を喫した。この結果は、チームが抱える継続的な課題の深刻さを露呈するものであり、クラブの現在の行方に対する懸念をさらに強めるものとなった。エルリング・ハーランドがこの試合の主役となり、39分にPKを決めて得点ラッシュの口火を切った。彼はその後さらに2得点を挙げ、アントワーヌ・セメニョも1得点を追加した。
Spíler TVのインタビューで、PKが試合の転機だったかと問われたソボスライは、「PKが転機だったとは思わない。むしろ、2点目を失ったことが試合の流れを変えた」と答えた。 残り1分で、1-0のままハーフタイムに入れたはずなのに、その前にさらに1点を失ってしまった。その後、アウェイでマンチェスター・シティ相手にまだ勝機があると感じてピッチに戻るのは、決して前向きなことではない。シティ相手に0-2から逆転できるチームはほとんどないと思うからだ。だから、2点目を失ったことがターニングポイントだったと言えるだろう。」
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疲れを言い訳にするな
代表戦期間明け、リバプールの選手たちは各国の代表チームから戻ったばかりで、移動や疲労の影響を受けていたのではないかという見方もあった。しかし、23歳のこのミッドフィールダーは、外部要因を理由にパフォーマンスの不振を正当化しようとする動きを即座に一蹴し、敗戦についてはチームが全責任を負わなければならないと主張した。
「これは言い訳にはならない。相手も同様に代表に招集され、同じように試合をこなしてきたのだから」とソボスライは記者団に語った。「準備ができていないなら、そう言ってベンチからスタートすればいい。選手が疲れているとか、12時45分キックオフだとか、FAカップの試合だとか、それらはすべて言い訳に過ぎない。 「より良いチームが勝ったと思う。もちろんそれは明らかだった。チャンスはあったのだから、前半で勝負を決めるべきだった」
チャンピオンズリーグでの惨事が迫っている
パリ・サンジェルマンとの重要なチャンピオンズリーグの対戦を目前に控え、アルネ・スロット監督率いるチームへのプレッシャーが高まっている。ソボスライは、国内での調子が改善されなければ、今シーズンの決勝トーナメントだけでなく、来シーズンの出場権獲得への望みも危ぶまれると認めた。
「我々は立ち直らなければならない。このままのプレーを続ければ、チャンピオンズリーグ出場権はすぐに絶望的になるし、来季の出場権も危うくなるからだ」とこのミッドフィルダーは警告した。「だから我々は自分たちを見つめ直し、この惨憺たるシーズンを、記憶に残るシーズンへとどう変えられるか考え始めなければならない」
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アンフィールドで高まる緊張
この大敗は、ピッチ上での不安定さとピッチ外での混乱に悩まされてきたリヴァプールの今シーズンに、また新たな激動の1ページを刻んだ。モハメド・サラーのPK失敗がさらに悔しさを増幅させた一方、試合後の報道によると、試合終了のホイッスルが鳴った後に感情が高ぶる中、ソボスライ自身が遠征サポーターとの衝突に巻き込まれていたという。
スロット監督もまた、ますます厳しい視線にさらされている。0-4での敗退を受け、リヴァプールのサポーターの一部は同オランダ人監督に反発し、スタジアムでは後任候補の名前を叫ぶ声も聞こえたという。PSGやチェルシーとの過酷な連戦を控える中、クラブを取り巻く雰囲気は依然として緊張しており、ソボスライが「必要な自己反省の期間」と表現する局面を迎えている。