代表戦期間明け、リバプールの選手たちは各国の代表チームから戻ったばかりで、移動や疲労の影響を受けていたのではないかという見方もあった。しかし、23歳のこのミッドフィールダーは、外部要因を理由にパフォーマンスの不振を正当化しようとする動きを即座に一蹴し、敗戦についてはチームが全責任を負わなければならないと主張した。

「これは言い訳にはならない。相手も同様に代表に招集され、同じように試合をこなしてきたのだから」とソボスライは記者団に語った。「準備ができていないなら、そう言ってベンチからスタートすればいい。選手が疲れているとか、12時45分キックオフだとか、FAカップの試合だとか、それらはすべて言い訳に過ぎない。 「より良いチームが勝ったと思う。もちろんそれは明らかだった。チャンスはあったのだから、前半で勝負を決めるべきだった」