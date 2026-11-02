1トップを好むチームを中心に、ビッグクラブがカルヴァート＝ルーウィンを獲得し損ねたことを後悔するかと問われた元リーズのストライカー、ベックフォードは、英国最高のベッティングサイトを紹介するFreeBetsの協力の下、GOALにこう語った。「彼はビッグクラブにいるよ！」

「ドムがリーズに移籍した夏、彼と話したんだ。『リーズを選んだ理由は何だったのか、ほかに関心を示したクラブはあったのか』と聞いた。実際にあったんだ。ヨーロッパのビッグクラブがいくつか彼に関心を示していた。プレミアリーグのクラブもいくつか関心を示していたけど、彼らは的外れな質問をしていた」

「彼がリーズに移籍したのは、メディカルスタッフと、彼らとの話し合いを信頼できたからだ。彼には以前から一緒に取り組んできた専属のフィットネスインストラクターもいる。リーズは彼の体の声に耳を傾ける。ちょっとした違和感や痛みを抱えたまま、無理をしてプレーするよう求められることはない」

「エヴァートンのようなビッグクラブに若くして加入すると、そうした痛みを乗り越えろといつも言われる。もう少しタフになれ、ささいな違和感を気にするな、とね。選手が常に100％のコンディションでいることはない。全体の5％の時間でも100％の状態でいられたら、上出来だよ」

「いずれにしても、クラブを移れば、エヴァートンにやって来た若手としてではなく、経験豊富な選手として見られるようになる。今は、彼にけがの面で少し不安定な過去があったことを理解した上で、彼がそれを十分に乗り越えたと分かっている。自分の体をずっとよく理解し、その声に耳を傾けているからだ。適切な栄養も取っている。睡眠もたっぷり取っていて、それも欠かせない。回復という点で、睡眠は何度も見過ごされてきたことの一つだ」

「彼はほかの1、2クラブへの移籍も考えた。でも、ダニエル・ファルケだけでなくメディカルスタッフとも話し、今後5年間のリーズのプロジェクトを見て、断るにはあまりに魅力的だと言っていた。いわゆる『眠れる巨人』だからね」