ドミニク・キャルバート＝ルーウィンの獲得を逃したのは？ イングランド代表選手がフリーでリーズに加入する前、「欧州のビッグクラブ」は「的外れな質問」をしていた
カルバート＝ルーウィンのコンディションに疑問の声
リーズは、シェフィールド出身の同選手を故郷ヨークシャーに呼び戻せたことを喜んでいる。プレミアリーグ復帰を果たしたリーズは、カルバート＝ルーウィンを獲得した際、ある程度の賭けに出たと見られていた。
ダニエル・ファルケ監督のチームには最前線を担う選手が必要だった。しかし、攻撃面での打開策を切実に求めるチームで、背番号9を託されたカルバート＝ルーウィンがコンディションを維持し、求められる結果を出せるのか、当然ながら疑問の声が上がっていた。
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リーズで記録した目覚ましい得点数
カルヴァート＝ルーウィンにとって、マージーサイドで過ごした9年間の終盤は、コンディションの問題にたびたび悩まされた時期だった。得点も減り、エヴァートンでの最後の3シーズンは計13ゴールにとどまった。
しかし、リーズ加入初年度には15ゴールを記録。うち14ゴールはトップリーグで挙げた。イングランド代表での出場数を11試合に伸ばしてから約5年を経て、代表への再招集も果たした。トーマス・トゥヘル監督の下では3試合に出場している。
カルヴァート＝ルーウィンは身体の状態を慎重に管理されながら、ファルケ監督の下でほぼ全試合に出場。現在のプレミアリーグで最も安定したFWの一人であり、空中戦では最も脅威となる選手と言っても過言ではない。
欧州の強豪クラブ、フリーの選手の獲得を逃す
1トップを好むチームを中心に、ビッグクラブがカルヴァート＝ルーウィンを獲得し損ねたことを後悔するかと問われた元リーズのストライカー、ベックフォードは、英国最高のベッティングサイトを紹介するFreeBetsの協力の下、GOALにこう語った。「彼はビッグクラブにいるよ！」
「ドムがリーズに移籍した夏、彼と話したんだ。『リーズを選んだ理由は何だったのか、ほかに関心を示したクラブはあったのか』と聞いた。実際にあったんだ。ヨーロッパのビッグクラブがいくつか彼に関心を示していた。プレミアリーグのクラブもいくつか関心を示していたけど、彼らは的外れな質問をしていた」
「彼がリーズに移籍したのは、メディカルスタッフと、彼らとの話し合いを信頼できたからだ。彼には以前から一緒に取り組んできた専属のフィットネスインストラクターもいる。リーズは彼の体の声に耳を傾ける。ちょっとした違和感や痛みを抱えたまま、無理をしてプレーするよう求められることはない」
「エヴァートンのようなビッグクラブに若くして加入すると、そうした痛みを乗り越えろといつも言われる。もう少しタフになれ、ささいな違和感を気にするな、とね。選手が常に100％のコンディションでいることはない。全体の5％の時間でも100％の状態でいられたら、上出来だよ」
「いずれにしても、クラブを移れば、エヴァートンにやって来た若手としてではなく、経験豊富な選手として見られるようになる。今は、彼にけがの面で少し不安定な過去があったことを理解した上で、彼がそれを十分に乗り越えたと分かっている。自分の体をずっとよく理解し、その声に耳を傾けているからだ。適切な栄養も取っている。睡眠もたっぷり取っていて、それも欠かせない。回復という点で、睡眠は何度も見過ごされてきたことの一つだ」
「彼はほかの1、2クラブへの移籍も考えた。でも、ダニエル・ファルケだけでなくメディカルスタッフとも話し、今後5年間のリーズのプロジェクトを見て、断るにはあまりに魅力的だと言っていた。いわゆる『眠れる巨人』だからね」
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リーズは2027年にストライカーをもう1人獲得するのか？
リーズの信頼は報われた。カルバート＝ルーウィンは今季ここまで9試合でさらに5得点を挙げている。彼はウェスト・ヨークシャーでチームの中心的存在となり、ピッチ上でもリーダーとなっている。
さらなる活躍も期待できる。攻撃面で寄せられる期待を喜んで背負う一方、今後の移籍市場ではローテーションの選択肢を増やすため、カルバート＝ルーウィンを限界を超えるまで酷使せずに済むよう、彼とともに起用できる選手の獲得に動くとみられる。
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