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ドミニク・カルバート＝ルーウィンは、マーク・ククレラへの髪引っ張りを逃れ、レッドカード回避。リサンドロ・マルティネスがリーズのストライカーに対し同行為で退場したわずか2週間後である。
ウェンブリーでの論争
チェルシー対リーズのFAカップ準決勝は、前半中盤に起きた場面で波乱が起きた。エンツォ・フェルナンデスのヘディングでチェルシーが1-0とリードした直後、カルバート＝ルーウィンへのロングボールを巡り、マルク・ククレラと激しい接触があった。
ククレラのトレードマークである髪をカルバート＝ルーウィンがつかんだように見えた。主審のジャレッド・ギレットと副審たちはこの場面を当初見落とし、ククレラが倒れてもプレーを続けた。
その後VARチェックのため試合が止まり、カルバート＝ルーウィンは無実を訴えながら処分を待った。しかし驚くなかれ、このフォワードにイエローカードは提示されず、試合は続行された。
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マンチェスター・ユナイテッドのファンは激怒した
カルバート＝ルーウィンへの処分が下されなかったことに対し、特にマンチェスター・ユナイテッドのサポーターから怒りの声が上がった。わずか2週間前、オールド・トラッフォードでのプレミアリーグ戦でDFリサンドロ・マルティネスが同じ行為で即退場となっている。皮肉なことに、その時の被害者はカルバート＝ルーウィン本人だった。
PGMOL（イングランドプロフェッショナルサッカー審判機構）の判定に一貫性がないとして、SNSには批判が殺到した。あるファンは「2週間前、マルティネスはカルバート＝ルーウィンの髪に触れただけで退場。なのに今日は同じことをククレラにしたのに、ユナイテッドの選手でないからか警告すらなし」と怒りを露わにした。
マルティネス判例
マルティネスの一件はレッド・デビルズにとって痛手だ。同ディフェンダーは暴力行為で3試合の出場停止となった。試合中、彼は激しい接触で冷静さを失い、VAR介入の末に退場した。
ユナイテッドは処分に異議を唱えたが、FA懲戒委員会は却下。委員会は報告書で「髪の毛を引っ張る行為は、他の暴力行為ほど身体的危害のリスクは高くないものの、サッカー界全体の利益のため容認できず、一貫した処罰で抑止すべき」と説明した。
しかし、その後カルバート＝ルーウィンに下された軽い処分との不均衡が批判され、当局は再び火種を抱えている。
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キャリックの苛立ちはさらに募った
リーズのストライカーへの処分見送り決定は、オールド・トラッフォードに不公平感を強めた。マルティネスが退場した直後、ユナイテッドのマイケル・キャリック監督はこれを「最悪の判定の一つ」と批判。チームは2-1で敗れた。その後の出場停止で、ユナイテッドは重要な時期に戦力を欠いた。
カルバート＝ルーウィンに遡及処分が科されるかは依然不明だ。なおリーズは日曜のFAカップでチェルシーに0-1で敗れ、大会を去った。