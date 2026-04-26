チェルシー対リーズのFAカップ準決勝は、前半中盤に起きた場面で波乱が起きた。エンツォ・フェルナンデスのヘディングでチェルシーが1-0とリードした直後、カルバート＝ルーウィンへのロングボールを巡り、マルク・ククレラと激しい接触があった。

ククレラのトレードマークである髪をカルバート＝ルーウィンがつかんだように見えた。主審のジャレッド・ギレットと副審たちはこの場面を当初見落とし、ククレラが倒れてもプレーを続けた。

その後VARチェックのため試合が止まり、カルバート＝ルーウィンは無実を訴えながら処分を待った。しかし驚くなかれ、このフォワードにイエローカードは提示されず、試合は続行された。







