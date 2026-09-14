リーズは立ち上がりから相手を圧倒し、その優位を即座に示した。猛烈な強度でプレーし、キックオフ直後から相手をのみ込んだ。マティアス・ヤイスレ監督のチームは、この絶え間ないプレッシャーに対応しきれなかった。

先制点は幸運な形で生まれた。田中碧のシュートがショーン・シュトゥールとルイス・マイリーに当たって軌道が変わり、ルーカス・ホルニチェクの頭上を越えて吸い込まれるオウンゴールとなった。そのわずか2分後、ジェイデン・ボーグルがリードを広げた。ジェームズ・ジャスティンの完璧なクロスにドミニク・カルヴァート＝ルーウィンが合わせると、強烈に叩きつけたヘディングシュートはゴールへ向かう途中でボーグルの髪をかすめ、そのままネットを揺らした。