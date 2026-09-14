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ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンが躍動、リーズ・ユナイテッドがニューカッスル・ユナイテッドにプレミアリーグ初黒星をつける
立ち上がりの優勢が実を結ぶ
リーズは立ち上がりから相手を圧倒し、その優位を即座に示した。猛烈な強度でプレーし、キックオフ直後から相手をのみ込んだ。マティアス・ヤイスレ監督のチームは、この絶え間ないプレッシャーに対応しきれなかった。
先制点は幸運な形で生まれた。田中碧のシュートがショーン・シュトゥールとルイス・マイリーに当たって軌道が変わり、ルーカス・ホルニチェクの頭上を越えて吸い込まれるオウンゴールとなった。そのわずか2分後、ジェイデン・ボーグルがリードを広げた。ジェームズ・ジャスティンの完璧なクロスにドミニク・カルヴァート＝ルーウィンが合わせると、強烈に叩きつけたヘディングシュートはゴールへ向かう途中でボーグルの髪をかすめ、そのままネットを揺らした。
- AFP
カルヴァート＝ルーウィンがリードを広げる
リーズは攻撃の手を緩めることなく、前半終了間際にはこの試合の勝負を実質的に決めた。 カルヴァート＝ルーウィンは、アウェー守備陣に絶えず脅威を与え続ける中、ボーグルのロングボールに続き、タリク・ムハレモヴィッチのフリックを収めた。
その後、カルヴァート＝ルーウィンはスベン・ボトマンとの競り合いを制し、ホルニチェクの脇を抜く強烈な低いシュートを放って3点目を決めた。リーズはより速く、よりフィジカルで、はるかにアグレッシブだったため、アウェーのチームは束の間でもひと息つくために主審の笛を待ちわびるばかりだった。
オカフォーアが大勝にとどめを刺す
後半も同様の展開となり、リーズが引き続き試合のテンポを支配し、数多くの決定機を生み出した。その攻撃への衰えない姿勢は再び実を結び、ノア・オカフォーが4点目を追加した。イーサン・アンパドゥのロングスローの後、こぼれ球が絶好の形でオカフォーのもとへ渡ると、見事なハーフボレーを放ち、ボールはポストに当たってファーサイドのコーナーへ吸い込まれた。ニューカッスルも最終盤にバゾウマナ・トゥーレの慰めの1点を返し、守備のミスを突いて押し込んだ。
- AFP
リーズとニューカッスルの次はどうなる？
この圧巻の勝利を受け、リーズはプレミアリーグ順位表で3位に浮上した。次節はクリスタル・パレスをホームに迎え、シーズン序盤の素晴らしい勢いを維持したいところだ。
一方、今季リーグ戦初黒星を喫したニューカッスルは12位につけており、次節は目前に迫る国際Aマッチウィーク前にハル・シティをホームに迎える。守備面の脆さを早急に改善する必要がある。
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