ドニスは批判に反論。「魔法の杖はない。カーボベルデはワールドカップのダークホースだ」

サウジアラビア代表のギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスは、ワールドカップのスペイン戦敗退で批判を受けた。カーボベルデ戦の難しさを強調した。
サウジアラビア代表は土曜未明、米国ヒューストンのNRGスタジアムでカーボベルデとグループリーグ最終戦を戦う。
サウジアラビア代表のギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスは、ワールドカップのスペイン戦敗退で批判を受けた。カーボベルデ戦の難しさを強調した。
サウジアラビア代表は土曜未明、米国ヒューストンのNRGスタジアムでカーボベルデとグループリーグ最終戦を戦う。
サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アワス」によると、ドニス監督は試合前の会見で「スペイン戦後、明日の試合に向けて練習を有効に活用した」と語った。
選手には信頼と責任を託し、精神面の安定を最優先した。準備は順調で、我々は強いチームだと確信している」と続けた。
「カーボベルデ代表は大会のサプライズの一つ。技術とフィジカルを兼ね備え、スペインやウルグアイ戦での堅い守備には驚いた」と語った。
また、カウンター攻撃も強力だ。難しい試合になるが、私はチームを信じ、選手たちが示す自信に期待している」と語った。
一方、ギリシャ人監督はスペイン戦の敗因をこう語った。「サッカーでは現実的な姿勢が重要だ。私は1か月前からチーム力を高め、カーボベルデ戦で印象を残そうと準備してきた」。
選手にはその方針を明確に伝えた。初戦では良いプレーが見られたが、スペイン戦では十分な勇気が欠けていたかもしれない。それでもチームは一貫して着実に成長している」と続けた。
「目標と戦略は明確であり、親善試合やウルグアイ戦でも示した。明日もこの戦略で戦う」と語った。
「親善試合とワールドカップの2試合では大きなプレッシャーがあったが、前線と中盤での守備プランが機能し、ウルグアイ戦で成果が出た」と続けた。
「選手たちは責任感と自信を持って状況に適応し、相手にプレスを受けたらリスクを冒して正しく攻撃を組み立てる。決定力向上も目標で、明日も続ける」と語った。
また「私は毎回学んでいる。スペイン戦では5バックで戦った試合は多かったが、私たちに欠けていたのは勇気だった」と続けた。
スペイン戦での戦術変更について、ドニス監督は「私は安定かつ一貫したプレーを求める監督だ。これまでの5試合中4試合は同じ戦術で臨んだ」と語った。
また、疲労や負傷、相手分析も考慮し、これ以上の詳細は明かせないと付け加えた。
さらに「スペイン戦以外の4試合でも我々は同じスタイルで戦った。明日は試合を支配し、相手をよく理解した上で、必要なリスクを慎重に冒す」と続けた。
「必要なのは結果だ。選手たちは勇気を見せるはずだ。スペイン戦のパフォーマンスはウルグアイ戦とは違っていた」と続けた。
「カーボベルデは守備が堅く、少ないチャンスで2得点を奪った。W杯の舞台はレベルが高く、どの相手も強い。我々は全力を出し、自分たちのペースで勝利を掴みたい」と語った。
ドニス監督は、ワールドカップがアジアカップとアラブ首長国連邦カップに向けた単なる準備段階なのかという質問を受けた。これは、大会期間中、彼がこれらの大会に繰り返し言及していたためだ。
これに対しギリシャ人監督は「質問にはいつも正直に答えるよう心がけている。偽りは言えない」と語った。
さらに「2か月前、ワールドカップへの期待を聞かれたら『予選を突破し、できるだけ進みたい』と答えただろう。だが、数週間でスタイルを変えることはできない」と続けた。
さらに「チームを変えるには心構えと時間が必要だ。親善試合ではプレッシャーがなく楽にプレーできるが、大一番では経験が求められる」と続けた。
ウルグアイ戦では引き分け、スペイン戦では守備を固めたが敗れた。結果責任は監督である私にある」と語った。
「これまでと同じ哲学で戦う。強いメンタリティで練習通りの戦術を貫き、明日の試合に全力を尽くす。ファンに喜びを届けたい」と語った。
さらに「大会1カ月前に就任し、急いでチームを作った。だが相手もいる」と語った。
また「私は現実主義者なので、スペイン戦で勝ち点を取ることは簡単ではないと計算していた」と続けた。
ドニスは、スペイン戦の敗戦で選手たちが落胆した様子や、決戦となるカボ・ヴェルデ戦へどう準備させたかを語った。
ドニス監督は「重要な試合だと選手たちが理解している場合、特別なメンタル準備は不要だ」と語った。
「我々のグループは強力で、実力のある代表チームが揃っている。優秀な選手たちがいるので、全員がベストを尽くそうとする。選手たちは安心感が必要で、それを保証するのが監督と戦術、準備だ」と続けた。
また、「試合の重要性から緊張が生じるのではなく、あらゆる状況に備えることが重要だ」と続けた。
自身のフラストレーションを問われると、「皆さんは毎日のトレーニングを見ていません。私は熱意に満ちており、最善の方法を確立したいがゆえに不安を感じることもあります」と語った。
「強いチームを作れると確信している。監督に魔法の杖があると思うかもしれないが、就任から1か月は最も厳しい時期だった。多くの戦術を試したからだ」
最後にこう語った。「多くのミーティングとトレーニングを重ね、日々満足度は高まっている。明日は我々のメンタリティと個性を示し、安定した試合で勝利したい」。