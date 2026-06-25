ドニスは批判に反論。「魔法の杖はない。カーボベルデはワールドカップのダークホースだ」

一方、ギリシャ人監督はスペイン戦の敗因をこう語った。「サッカーでは現実的な姿勢が重要だ。私は1か月前からチーム力を高め、カーボベルデ戦で印象を残そうと準備してきた」。

選手にはその方針を明確に伝えた。初戦では良いプレーが見られたが、スペイン戦では十分な勇気が欠けていたかもしれない。それでもチームは一貫して着実に成長している」と続けた。

「目標と戦略は明確であり、親善試合やウルグアイ戦でも示した。明日もこの戦略で戦う」と語った。

「親善試合とワールドカップの2試合では大きなプレッシャーがあったが、前線と中盤での守備プランが機能し、ウルグアイ戦で成果が出た」と続けた。

「選手たちは責任感と自信を持って状況に適応し、相手にプレスを受けたらリスクを冒して正しく攻撃を組み立てる。決定力向上も目標で、明日も続ける」と語った。

また「私は毎回学んでいる。スペイン戦では5バックで戦った試合は多かったが、私たちに欠けていたのは勇気だった」と続けた。