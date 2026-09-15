トリノ戦でネットを揺らしたことで、マレンはクラブ史上最高の選手がかつて成し遂げた記録に並び、ローマの歴史に名を刻んだ。25歳の同選手は今季開幕からの連戦で6ゴール目を記録し、2001-02シーズン開幕時のフランチェスコ・トッティのペースに並んだ。首都では非常に大きな意味を持つ節目だが、マレンはそうした比較に伴うプレッシャーをむしろ楽しんでいるようだ。

マレンの好スタートが持つ数字上の重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。クラブの輝かしい歴史の中で、シーズン開幕から最初の4試合で6得点以上を記録したのは、同選手が史上3人目だからだ。トッティが2001年に記録した数字は現代における基準といえるが、オランダ人選手であるマレンの現在の得点数を上回っているのは、1960-61シーズンに7ゴールを挙げたペドロ・マンフレディーニだけである。「記録を破ること？ トッティがローマにとってどれほど重要な存在かは分かっている。このサッカーをプレーすること、そしてこうした記録を次々と塗り替えていくことを本当に楽しんでいる」と同選手は付け加えた。