AFP
翻訳者：
ドニエル・マレン、パウロ・ディバラとの「特別」なつながりを称賛 ローマのレジェンドによる歴史的記録に並び後に語る
ディバラとともに輝くオランダ人スター
今季、マレンとディバラの連係はジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の戦術における礎となっている。スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノでの勝利後、マレンは先制点での自身の役割について、アルゼンチン人のチームメートをすぐに称賛し、このコンビの間で直感的な理解が深まりつつあることを強調した。イタリアメディアはディバラとマレンを「ドリームデュオ」と呼び、2人の新たな愛称として「ディバレン」を生み出した。
「ディバラとの連係？ 楽しいよ」とマレンはDAZNに語った。「ディバラが素晴らしいパスを出してくれた。GKが触ったせいで彼にアシストが付かなかったのは残念だ。でも、大事なのは点を取ることだった」
- AFP
フランチェスコ・トッティの亡霊を追って
トリノ戦でネットを揺らしたことで、マレンはクラブ史上最高の選手がかつて成し遂げた記録に並び、ローマの歴史に名を刻んだ。25歳の同選手は今季開幕からの連戦で6ゴール目を記録し、2001-02シーズン開幕時のフランチェスコ・トッティのペースに並んだ。首都では非常に大きな意味を持つ節目だが、マレンはそうした比較に伴うプレッシャーをむしろ楽しんでいるようだ。
マレンの好スタートが持つ数字上の重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。クラブの輝かしい歴史の中で、シーズン開幕から最初の4試合で6得点以上を記録したのは、同選手が史上3人目だからだ。トッティが2001年に記録した数字は現代における基準といえるが、オランダ人選手であるマレンの現在の得点数を上回っているのは、1960-61シーズンに7ゴールを挙げたペドロ・マンフレディーニだけである。「記録を破ること？ トッティがローマにとってどれほど重要な存在かは分かっている。このサッカーをプレーすること、そしてこうした記録を次々と塗り替えていくことを本当に楽しんでいる」と同選手は付け加えた。
ガスペリーニの戦術的進化と選手層の厚さ
前線の見出しをさらう活躍の陰で、ガスペリーニはあらゆる戦線で競争力を維持できるよう、チームを慎重にマネジメントしている。指揮官は、過密日程の中でフレッシュな選手を起用する必要があるとして、後半序盤にマレンを下げた決断を擁護した。
「このチームの全員が一段レベルを上げる必要がある。8日間で3試合目だったし、選手たちに毎回90分プレーさせることはできない」とガスペリーニは述べた。「20～30分でも休ませることができれば、長い目で見て違いを生む可能性がある。ダイバラやマレンのような主役級の選手に続く面々も、一段階引き上げ、主役になる準備を整える必要がある」
- Getty Images Sport
焦点はインテルとの対戦に移る
4連勝中のローマは現在、多くの人がシーズン序盤の優勝争いを左右する一戦とみる、王者インテル戦に向けた準備を進めている。マレンとチームメートにとって、このインテル戦は現在の好調がまぐれではなく、自分たちがスクデットを争う本物の有力候補であることを証明する機会となる。
ガスペリーニも、インテルが依然としてイタリアサッカーの基準であることは認めているが、自身のチームはその試練に向けて準備ができていると考えている。「明らかに、インテルはこのリーグの基準だ。誰もがイタリア最高と示す強いチームである。ただ、私が思うにコモもそれに近づいている」と、締めくくった。
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