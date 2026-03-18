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ドナルド・トランプ大統領が任命した新たな国土安全保障省長官が、今夏の大会について深刻な状況を報告したことから、米国はワールドカップの準備で「遅れをとっている」
マリン氏、上院公聴会でワールドカップに関する警告を発する
水曜日、マリン氏は、メキシコおよびカナダと共同で今度の大会を主催する同国の準備状況について、深刻な懸念を表明した。水曜日に議員らに向けて演説した元MMAファイターである同氏は、大会の安全確保を担当する機関が苦戦していることを認めた。 この発言は、4週間以上にわたり政府の業務を麻痺させている現在進行中の部分的な政府閉鎖について質問を受けた際に出たものだ。セキュリティ対策について直接言及し、彼は国土安全保障省（DHS）がワールドカップの準備で遅れをとっており、準備を整えるにはあと4ヶ月かかると述べた。
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シャットダウンをめぐる膠着状態が、大会の警備を停滞させている
このセキュリティ体制が直面している最大の障害は、ワシントンで続く予算をめぐる膠着状態である。この対立の間、同省は事実上閉鎖状態にあり、連邦緊急事態管理庁（FEMA）のような重要な機関は深刻な負担を強いられている。マリン氏によると、国土安全保障省（DHS）は政府機関の閉鎖により、驚くべき速さで職員を失っており、夏のサッカー大会の運営に必要な新規職員の訓練には約4ヶ月を要すると強調した。
地政学的緊張が大会の運営を脅かしている
国内の行政上の障壁に加え、ワールドカップは、大会の準備に暗い影を落としている前例のない国際的危機に直面している。2月28日に勃発したイスラエルと米国によるイラン領土への激しい軍事攻撃を受け、48チームに拡大された今大会へのイランの参加は極めて不透明となっている。 代表チームの調整はすでに大きく乱れており、アトランタで開催されたFIFAの必須準備会議への不参加がその顕著な例だ。その結果、イランサッカー連盟は、グループGのニュージーランド、ベルギー、エジプトとの試合をロサンゼルスとシアトルからメキシコへ変更するようFIFAに緊急要請したが、世界サッカーの統括団体であるFIFAはこの提案を却下したと報じられている。
FIFAは日程について揺るぎない姿勢を貫いている
テヘラン側の強硬な発言にもかかわらず、FIFAは大会を強行する構えを見せている。最高執行責任者（COO）のハイモ・シルギ氏は、この大会は「規模が大きすぎて延期できない」と主張し、48カ国すべてが参加することを望んでいる。イランがグループGから撤退することになれば、大会開幕を数週間後に控えたこの時期に、慌ただしい再編成を余儀なくされることになる。これほど遅い段階で試合会場を変更することは、主催者にとって物流面での大きな悪夢となり、放映権やチケット販売、各チームの合宿地などに支障をきたす恐れがある。
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