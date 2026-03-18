ドナルド・トランプ大統領が任命した新たな国土安全保障省長官が、今夏の大会について深刻な状況を報告したことから、米国はワールドカップの準備で「遅れをとっている」

国内の行政上の障壁に加え、ワールドカップは、大会の準備に暗い影を落としている前例のない国際的危機に直面している。2月28日に勃発したイスラエルと米国によるイラン領土への激しい軍事攻撃を受け、48チームに拡大された今大会へのイランの参加は極めて不透明となっている。 代表チームの調整はすでに大きく乱れており、アトランタで開催されたFIFAの必須準備会議への不参加がその顕著な例だ。その結果、イランサッカー連盟は、グループGのニュージーランド、ベルギー、エジプトとの試合をロサンゼルスとシアトルからメキシコへ変更するようFIFAに緊急要請したが、世界サッカーの統括団体であるFIFAはこの提案を却下したと報じられている。