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ドナルド・トランプがジャンニ・インファンティーノを後押し、FIFA会長に「欺瞞」の疑惑浮上
トランプ氏、サッカー連盟に警告発する
トランプ大統領は世界のサッカー界に厳しい警告を発し、インファンティーノの後任を立てる計画を進めれば、FIFAは「ひどい過ち」を犯すことになると述べた。米大統領は自身のソーシャルメディアを通じて苦境にあるFIFA会長を擁護し、統括団体の最近の財政面および運営面での成功は、インファンティーノのリーダーシップとサッカーに対するビジョンに直接結びついていると主張した。
月曜夜に公開した直接の投稿で、トランプは、現会長がトップにいなければFIFAは「ここまで成功も収益性も高くは決してならなかっただろう」と主張した。トランプはこう記した。「FIFAは、どんな理由であれ、ジャンニ・インファンティーノ会長の交代を少しでも検討するなら、ひどい過ちを犯すことになる。彼は素晴らしい人物であり、史上最も成功したワールドカップを、これまでの4倍の規模で、たった今取り仕切ったところだ。
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FIFAフォワード・エンタープライズを巡る反発
ホワイトハウスからの支持は、インファンティーノがサッカー界で最も強い影響力を持つ地域連盟から前例のない反発に直面している時期に届いた。UEFA、CONCACAF、AFCは共同で痛烈な声明を発表し、商業権の売却提案をめぐって欺瞞による信頼の侵害があったと表現した。
各連盟は公開書簡で怒りをあらわにし、「欺瞞によって信頼が壊されるとき、権限を託した集団より自らを上に置く個人が現れるとき、その責務は放棄されたことになる」と述べた。さらに書簡では、サッカーは特定の一個人のものではなく、選手、ファン、そして加盟協会のものであると強調された。
米サッカー連盟も変革を求める声に加わる
トランプ大統領が個人的にインファンティーノを支持しているにもかかわらず、米サッカー連盟は批判派と足並みをそろえ、カナダサッカー連盟やその他の地域連盟とともに、統括団体内での大幅な改革を求めている。月曜日に発表した声明で、米連盟は「FIFAのガバナンス、透明性、説明責任を強化する意味のある変化」を要求した。これにより、国内の統括団体は米大統領府から発せられる政治的レトリックと対立する立場になっている。
批判の中心となっているのは、FFEプロジェクトをめぐる協議不足だ。同プロジェクトは、精査を避けるため、短縮されたスケジュールで押し通されたと報じられている。
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インファンティーノ氏の謝罪と今後の見通し
インファンティーノは、FFE提案の扱い方について謝罪したが、欧州およびアジアの各協会の多くにとって、その対応はあまりに遅すぎた。UEFAはこれ以前、商業計画が前進した場合、加盟各国がワールドカップを含むFIFA主催大会をボイコットする可能性があると示唆していた。
このスイス人幹部は2016年2月から権力の座にあり、現時点では今後さらに数年間その役職にとどまる意向を持っている。現在の任期は2027年までとなっており、すでに2031年まで会長職を延長するため、再選を目指す意向を示している。
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