トランプ大統領は世界のサッカー界に厳しい警告を発し、インファンティーノの後任を立てる計画を進めれば、FIFAは「ひどい過ち」を犯すことになると述べた。米大統領は自身のソーシャルメディアを通じて苦境にあるFIFA会長を擁護し、統括団体の最近の財政面および運営面での成功は、インファンティーノのリーダーシップとサッカーに対するビジョンに直接結びついていると主張した。

月曜夜に公開した直接の投稿で、トランプは、現会長がトップにいなければFIFAは「ここまで成功も収益性も高くは決してならなかっただろう」と主張した。トランプはこう記した。「FIFAは、どんな理由であれ、ジャンニ・インファンティーノ会長の交代を少しでも検討するなら、ひどい過ちを犯すことになる。彼は素晴らしい人物であり、史上最も成功したワールドカップを、これまでの4倍の規模で、たった今取り仕切ったところだ。