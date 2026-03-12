Goal.com
ドナドーニ、マッソリンについて：「その資質を評価するのに科学者は必要ない」。インテルが支払った金額、役割と特徴

セリエBの次の試合で、スペツィアの監督はモデナと対戦する。モデナには、インテルに獲得を阻止されたミッドフィルダーが所属している。

1月の移籍市場では、インテルは主にアッラーニ、パラシオス、カルボーニ兄弟（フランコとヴァレンティン）の放出に動いた。  トップチームへの獲得はなし。シーズン半ばでの唯一の加入は、クロアチア人選手レオン・ジャキロヴィッチがU-23チームに加わったことだけだった。しかし、マロッタとアウシリオは将来を見据えた獲得を決め、モデナの2002年生まれのフランス人MFヤニス・マッソリンを契約。彼は今シーズンをセリエBで終え、夏にミラノに加入する予定だ。

    スペツィアのロベルト・ドナドーニ監督（3月13日（金）20時30分キックオフのリーグ戦第30節でモデナと対戦予定）は、前日の記者会見でマッソリンの資質について次のように語った。 「インテルが彼を獲得しようと思ったなら、彼の資質を評価するのに科学者のような専門家は必要ない。彼は特別な注目に値する選手だ。私は選手たちに相手選手に密着するよう指示するタイプの監督ではないが、彼がゴールに背を向けているときは彼に自由に動かせないことが不可欠だ

    ヤニス・マッソリン獲得のため、インテルは350万ユーロの投資を行い、4年半の契約（2030年6月30日まで）を締結した。 彼はセカンドストライカーとして生まれたミッドフィールドの万能選手だが、数メートル後退することで理想的なポジションを見つけた。天然のミッドフィールダーであり、必要に応じて他のポジションもこなせる。プレイメーカーとしても、攻撃的ミッドフィールダーとしても活躍できる。 190cmの長身を生かしたヘディングに優れ、その特徴と国籍から、アドリアン・ラビオとよく比較される。イタリア移籍は、戦術面だけでなく身体面でも彼の成長に貢献し、マッソリンは筋肉量を増やし、より頑丈な体格となり、タックルにも耐えられるようになった。

