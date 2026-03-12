ドナドーニ、マッソリンについて：「その資質を評価するのに科学者は必要ない」。インテルが支払った金額、役割と特徴

ヤニス・マッソリン獲得のため、インテルは350万ユーロの投資を行い、4年半の契約（2030年6月30日まで）を締結した。 彼はセカンドストライカーとして生まれたミッドフィールドの万能選手だが、数メートル後退することで理想的なポジションを見つけた。天然のミッドフィールダーであり、必要に応じて他のポジションもこなせる。プレイメーカーとしても、攻撃的ミッドフィールダーとしても活躍できる。 190cmの長身を生かしたヘディングに優れ、その特徴と国籍から、アドリアン・ラビオとよく比較される。イタリア移籍は、戦術面だけでなく身体面でも彼の成長に貢献し、マッソリンは筋肉量を増やし、より頑丈な体格となり、タックルにも耐えられるようになった。