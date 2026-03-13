ドナドーニ、マッソリンについて：「その実力を評価するのに科学者など必要ない」。インテルが支払った移籍金、ポジション、特徴

セリエB第30節でモデナと対戦するスペツィアのロベルト・ドナドーニ監督は、試合前日の記者会見で、マッソリンの能力についても言及した。 「インテルが彼を獲得しようと考えたことからも、その実力を評価するのに科学者の知識など必要ない。彼は特に注目すべき選手だ。私は選手に『相手選手に密着しろ』と指示するタイプの監督ではないが、彼がゴールに背を向けている時に自由に動き回らせないことは不可欠だ」

ちなみに、この試合はモデナがデ・ルカの2得点とグリオッツィのゴールで3-0で勝利した。マッソリンは90分終了3分前にサントロに代わって途中出場した。