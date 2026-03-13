1月の移籍市場において、インテルは主に放出に注力し、アスラーニ、パラシオス、そしてカルボーニ兄弟（フランコとヴァレンティン）を放出した。 トップチームへの補強はなかった。シーズン途中の唯一の加入は、U-23チームに合流したクロアチア人選手レオ・ヤキロヴィッチのみであった。しかし、マロッタとアウジリオは将来を見据えた補強を成立させ、モデナに所属する2002年生まれのフランス人MFヤニス・マッソリンの獲得を決定した。マッソリンは今シーズンをセリエBで終え、夏にミラノへ加入する予定だ。
Modena FC
翻訳者：
ドナドーニ、マッソリンについて：「その実力を評価するのに科学者など必要ない」。インテルが支払った移籍金、ポジション、特徴
「もしインテルが彼を買ったなら……」
セリエB第30節でモデナと対戦するスペツィアのロベルト・ドナドーニ監督は、試合前日の記者会見で、マッソリンの能力についても言及した。 「インテルが彼を獲得しようと考えたことからも、その実力を評価するのに科学者の知識など必要ない。彼は特に注目すべき選手だ。私は選手に『相手選手に密着しろ』と指示するタイプの監督ではないが、彼がゴールに背を向けている時に自由に動き回らせないことは不可欠だ」
ちなみに、この試合はモデナがデ・ルカの2得点とグリオッツィのゴールで3-0で勝利した。マッソリンは90分終了3分前にサントロに代わって途中出場した。
インテルはいくら支払ったのか、ポジションと特徴
インテルはヤニス・マッソリンに対し、350万ユーロを投じて完全移籍で獲得した。同選手は4年半の契約にサインし、契約満了日は2030年6月30日となっている。 彼は中盤の万能選手であり、本来はセカンドストライカーとして育ったが、数メートル後方に下がることで自身の理想的なポジションを見出した。生まれながらのウイングハーフであり、必要に応じて中盤の他の役割もこなすことができ、ゲームメーカーとしてプレーしたり、攻撃的ミッドフィールダーとして前線に上がったりすることもできる。 身体能力に優れたミッドフィルダーで、190cmの身長を活かしたヘディングも得意とする。その特徴や国籍から、しばしばアドリアン・ラビオと比較されてきた。イタリアへの移籍は、戦術面だけでなく身体面でも彼を成長させた。マッソリンは筋肉量を増やし、よりがっしりとした体格になり、タックルにも強くなった。
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