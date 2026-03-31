ドドがまだフィオレンティーナと契約を更新していない理由：詳細とインテル、バルセロナからの関心、そして夏の移籍先候補

両者は、数ヶ月後、リーグ戦が終了し、フィオレンティーナがセリエA残留を果たせるかどうかが判明した時点で、契約延長について再協議する可能性がある。 契約満了まであと1年であることを考慮すると、更新で合意に至らなかった場合、ドドは来夏にフィオレンティーナを去る可能性があり、そうすればクラブは1年後に彼を無償で失うリスクを回避できる。バルセロナとインテルはここ数ヶ月、このブラジル人選手に関心を示していたクラブの一つであり、夏にはウェスリーの補強候補として彼に注目していたローマも情報を収集していた。