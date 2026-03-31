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CM Grafica Dodo Fiorentina 2025 26 16 9Getty Images/Calciomercato
Francesco Guerrieri

翻訳者：

ドドがまだフィオレンティーナと契約を更新していない理由：詳細とインテル、バルセロナからの関心、そして夏の移籍先候補

フィオレンティーナ
ドド
セリエ A
移籍情報

契約は2027年6月に満了となるが、交渉は1年以上前から始まっていたものの、現在は停滞している

フィオレンティーナにとって、今シーズンは最も厳しいシーズンの一つとなっている。月を追うごとに順位表の下位へと沈み込み、今や――すでに長い間――降格を回避するために必死の戦いを続けている。 フィオレンティーナはステファノ・ピオリ監督の下でシーズンをスタートさせたが、11月に方針転換が行われ、パオロ・ヴァノーリ監督にチームが託された。元ヴェネツィア所属のヴァノーリ監督の就任は、クラブが期待していたような刺激を与え、チームは少し勢いを取り戻して最下位3チーム圏から脱出した。シーズン終了まで残り8試合となった現在チームは15位で、降格圏との差は2ポイントとなっている。


  • 交渉の詳細

    チームのキープレーヤーの一人に、1998年生まれのブラジル人選手ドドがいる。右サイドバックとして、またウイングバックとしてもプレーできる選手だ。契約は2027年6月までだが、以前から契約更新の可能性が取り沙汰されているものの、現時点では状況は停滞している。交渉は1年以上前から始まっているが、要求額と提示額には隔たりがあり、その差はほぼ変わっていない。 さらに、以前は契約延長を強く求めていたクラブも、ここ数ヶ月はシーズン終了までの選手のパフォーマンスやコンディションを見極めたいとして、様子見の姿勢をとっている。


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  • ドドはどこへ行けるの？

    両者は、数ヶ月後、リーグ戦が終了し、フィオレンティーナがセリエA残留を果たせるかどうかが判明した時点で、契約延長について再協議する可能性がある。 契約満了まであと1年であることを考慮すると、更新で合意に至らなかった場合、ドドは来夏にフィオレンティーナを去る可能性があり、そうすればクラブは1年後に彼を無償で失うリスクを回避できる。バルセロナとインテルはここ数ヶ月このブラジル人選手に関心を示していたクラブの一つであり、夏にはウェスリーの補強候補として彼に注目していたローマも情報を収集していた。

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