フィオレンティーナにとって、今シーズンは最も厳しいシーズンの一つとなっている。月を追うごとに順位表の下位へと沈み込み、今や――すでに長い間――降格を回避するために必死の戦いを続けている。 フィオレンティーナはステファノ・ピオリ監督の下でシーズンをスタートさせたが、11月に方針転換が行われ、パオロ・ヴァノーリ監督にチームが託された。元ヴェネツィア所属のヴァノーリ監督の就任は、クラブが期待していたような刺激を与え、チームは少し勢いを取り戻して最下位3チーム圏から脱出した。シーズン終了まで残り8試合となった現在、チームは15位で、降格圏との差は2ポイントとなっている。
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ドドがまだフィオレンティーナと契約を更新していない理由：詳細とインテル、バルセロナからの関心、そして夏の移籍先候補
交渉の詳細
チームのキープレーヤーの一人に、1998年生まれのブラジル人選手ドドがいる。右サイドバックとして、またウイングバックとしてもプレーできる選手だ。契約は2027年6月までだが、以前から契約更新の可能性が取り沙汰されているものの、現時点では状況は停滞している。交渉は1年以上前から始まっているが、要求額と提示額には隔たりがあり、その差はほぼ変わっていない。 さらに、以前は契約延長を強く求めていたクラブも、ここ数ヶ月はシーズン終了までの選手のパフォーマンスやコンディションを見極めたいとして、様子見の姿勢をとっている。
ドドはどこへ行けるの？
両者は、数ヶ月後、リーグ戦が終了し、フィオレンティーナがセリエA残留を果たせるかどうかが判明した時点で、契約延長について再協議する可能性がある。 契約満了まであと1年であることを考慮すると、更新で合意に至らなかった場合、ドドは来夏にフィオレンティーナを去る可能性があり、そうすればクラブは1年後に彼を無償で失うリスクを回避できる。バルセロナとインテルはここ数ヶ月、このブラジル人選手に関心を示していたクラブの一つであり、夏にはウェスリーの補強候補として彼に注目していたローマも情報を収集していた。