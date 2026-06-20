ドクは息子の誕生を理由にワールドカップを離脱するのか？ 物議を醸している

ベルギー代表FWジェレミー・ドクは、ワールドカップ期間中に第一子が誕生した場合、代表合宿を一時離脱して立ち会いたいと表明した。この発言は国内で議論を呼んでいる。





この姿勢は、「家族を最優先するべきだ」という意見と、「W杯は選手にとって一度きりのチャンスだ」という意見の対立を生んだ。ドクは『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』の取材に「どんな父親も、このような出来事を逃すべきではない」と語り、ファンや関係者の多くから支持を得た。



