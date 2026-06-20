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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ドクは息子の誕生を理由にワールドカップを離脱か？ 物議を醸す

ベルギー
ジェレミー・ドク
ワールドカップ

「父親なら誰しも、こんなイベントを見逃すべきではない」とベルギー人FWは語る。だが、全員がそう思うわけではない。

ベルギー代表FWジェレミー・ドクは、ワールドカップ期間中に第一子が誕生した場合、代表合宿を一時離脱して立ち会いたいと表明した。この発言は国内で議論を呼んでいる。


この姿勢は、「家族を最優先するべきだ」という意見と、「W杯は選手にとって一生に一度の機会だ」という意見の対立を生んだ。ドクは『イル・コリエーレ・デッロ・スポルト』の取材に「どんな父親も、このような出来事を逃すべきではない」と語り、ファンや関係者の間で多くの支持を得た。


  • レキップ』紙の論説では、ジャーナリストのフランス・ピエロン氏が父親は出産の瞬間には無用だと語り、物議を醸した。同氏はワールドカップがプロサッカー選手にとって特別な価値を持つと主張した元ボクサーのブラヒム・アスルム氏は子どもは人生そのものだ」と選手を擁護し、SNSでは多くのユーザーがドクの選択を支持した。


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