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ドゥシャン・ブラホビッチ、苦いユベントス退団の真相をついに明かす
セルビア人FW、トルコでの挑戦がスタート
ブラホビッチは、ユベントスでの日々に正式に区切りをつけた。セルビア人ストライカーはこの夏、ベシクタシュにフリー移籍で加入し、トリノでの4年半にわたる在籍に終止符を打った。その退団によって、2022年1月にフィオレンティーナから8500万ユーロで移籍して始まった挑戦が幕を閉じた。現在はトルコでプレーする26歳は、ユベントスで過ごした難しいラストシーズンを振り返っている。
- AFP
ヴラホヴィッチ、自身の役割縮小に疑問呈す
ユヴェントスでの最後の数カ月、ヴラホヴィッチの出場時間は大幅に減っていた。ベオグラード生まれのFWは、自身の契約が満了に近づいていたという理由だけで序列を下げられたと考えている。『Mozzart Sport』の取材に応じた同選手は、自身の扱いについて遠慮なく語った。
「よく知られている理由で、私はベンチスタートになった。契約の最終年に入っていたからだ。私の考えでは、それが唯一の理由だった」とヴラホヴィッチは説明した。
契約延長について事実関係を正す
イタリアでの最後のシーズンを通じて、ヴラホヴィッチが不合理な金銭的要求をしているとする報道がたびたび伝えられていた。しかし、このセルビア代表FWはそうした主張を明確に否定し、クラブ首脳陣から何も知らされていなかったと主張した。
「ユベントスとの新契約に向けて私がさまざまな条件を提示していると書かれていたが、その多くは事実ではなかった」と同選手は明かした。「契約延長についてあれだけ書かれていたにもかかわらず、3年間、シーズン終了まで幹部と具体的な話し合いは一度もなかった。私には大きなプレッシャーがかかっていて、それがつらかった。なぜなら、真実と実際に何が起きたのかを私自身が分かっているからだ」
- AFP
イスタンブールでの新たなスタート
ユヴェントスでの不満をようやく過去のものとしたヴラホヴィッチは現在、スュペル・リグで始まる新たな章に完全に集中している。ベシクタシュのサポーターはすでに温かく迎え入れており、このストライカーはその信頼に応えたいと意気込んでいる。
一方、ユヴェントスは再構築された攻撃陣で前に進まなければならない。ヴラホヴィッチは今、自分を手放したことがどれほどの損失だったかをイタリアの名門に示す決意を固めている。
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