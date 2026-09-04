イタリアでの最後のシーズンを通じて、ヴラホヴィッチが不合理な金銭的要求をしているとする報道がたびたび伝えられていた。しかし、このセルビア代表FWはそうした主張を明確に否定し、クラブ首脳陣から何も知らされていなかったと主張した。

「ユベントスとの新契約に向けて私がさまざまな条件を提示していると書かれていたが、その多くは事実ではなかった」と同選手は明かした。「契約延長についてあれだけ書かれていたにもかかわらず、3年間、シーズン終了まで幹部と具体的な話し合いは一度もなかった。私には大きなプレッシャーがかかっていて、それがつらかった。なぜなら、真実と実際に何が起きたのかを私自身が分かっているからだ」