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ドゥシャン・ヴラホヴィッチが退団へ。ユヴェントスとの契約交渉が決裂し、フリー移籍へ。行き先は？
賃金要求を巡る和解不能な対立
アリアンツ・スタジアムで4年半を過ごしたヴラホヴィッチとユヴェントスは、6月30日に満了する契約延長で合意に至らず、別々の道へ。最終交渉では、セルビア代表の要求とクラブ提示条件に大きな隔たりがあった。
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ヴラホヴィッチ側は年俸800万ユーロ、サインボーナスと代理人手数料を要求。ユヴェントスは年俸600万ユーロ＋実績連動ボーナスで応じず、付随費用を拒否した。交渉は決裂し、移籍が確実となった。
チェルシー、ニューカッスル、バルセロナ、バイエルンなどが代理人と接触しているが、彼の次なる行き先は未だ不明だ。
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移籍市場での不振にスパレッティ監督は不満を露わにした
交渉決裂は、同ストライカーを高く評価するルチアーノ・スパレッティ監督にとって大きな打撃だ。ベルナルド・シルバとアリソンの獲得も頓挫したとされ、ヴラホヴィッチをプロジェクトの中核と位置づけていた。1ヶ月足らず前のレッチェ戦勝利後、監督は自身のシステムで彼が不可欠と語った。
スパレッティ監督は「ヴラホヴィッチの不在は日々痛感している。彼のようなフィジカルと決定力を備えたFWがいないとサッカーにならない。契約延長についてはクラブが交渉中で、今後も続けるだろう。私はフロントを信頼している」と語った。
だが、財政事情がスポーツ面の計画に別の結末をもたらした。
トリノの一貫性のなさの歴史
ヴラホヴィッチは2022年1月、移籍金7000万ユーロ＋ボーナス1000万ユーロでフィオレンティーナからトリノへ加入。クリスティアーノ・ロナウドの後継者と期待された。しかし在籍中はパフォーマンスが安定せず、輝く場面もあるが「殺し屋の本能」が欠けると批判された。 契約延長を巡る騒動は18か月以上に及び、その間クラブの経営陣も何度も交代した。
当初、スポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリは2025年のフリー移籍を避けるため売却を検討したが、コモリ体制下でスパレッティが就任し、ヴラホヴィッチがリーグ最終4試合で4得点を挙げて復調したことで契約延長が再優先された。 11月の長期離脱と欧州からの有力オファー不足が早期移籍を阻み、現状の膠着状態につながっている。
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ユヴェントスの攻撃陣再建
ヴラホヴィッチの退団でユヴェントスは攻撃陣に大きな穴が開いた。今夏、新ストライカーを2人獲得する必要がある。技術スタッフがすでに他の候補を見送ったため、状況は複雑だ。報道によると、スパレッティ監督はロイス・オペンダとジョナサン・デイヴィッドを候補から外した。スカウトは主力ストライカーの穴を埋める難題に直面している。
ただしヴラホヴィッチの契約が満了すれば、貸借対照表上では4000万ユーロ超の資金が確保でき、将来投資の余地が生まれる。