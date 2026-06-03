ドゥシャン・ヴラホヴィッチが退団へ。ユヴェントスとの契約交渉が決裂し、フリー移籍へ。行き先は？

交渉決裂は、同ストライカーを高く評価するルチアーノ・スパレッティ監督にとって大きな打撃だ。ベルナルド・シルバとアリソンの獲得も頓挫したとされ、ヴラホヴィッチをプロジェクトの中核と位置づけていた。1ヶ月足らず前のレッチェ戦勝利後、監督は自身のシステムで彼が不可欠と語った。

スパレッティ監督は「ヴラホヴィッチの不在は日々痛感している。彼のようなフィジカルと決定力を備えたFWがいないとサッカーにならない。契約延長についてはクラブが交渉中で、今後も続けるだろう。私はフロントを信頼している」と語った。

だが、財政事情がスポーツ面の計画に別の結末をもたらした。