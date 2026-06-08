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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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ドイツ、2026年ワールドカップのトーナメント表：グループステージ突破後の対戦相手と決勝への道

ワールドカップ

2026年ワールドカップでドイツ代表のグループリーグ対戦相手が決定。グループリーグ突破後、キミッヒやウォルテマデらがどのチームと当たる可能性があり、決勝へどう進めるのか、SPOXが解説する。

2026年のW杯（米国・メキシコ・カナダ開催）でドイツはキュラソー、コートジボワールと同組。突破後はどうなる？

SPOXがトーナメント表と、その後の対戦相手候補を分析します。

  • ドイツ、2026年ワールドカップのトーナメント表：グループステージ後の対戦相手と決勝への道

    今回のワールドカップは48チームが出場するため、各グループの1位と2位に加え、成績上位8つの3位チームも決勝トーナメントに進出する。この方式により、ドイツ代表が2018年や2022年のようにグループステージで敗退するリスクは大きく減少した。

    グループステージを首位突破すれば、ラウンド16ではグループA・B・C・D・Fの3位と対戦。勝ち進むと、ベスト16ではグループIの1位（フランスまたはノルウェー）と戦う。 さらに勝ち進むと、準決勝ではスペインと対戦する可能性がある。 

    2位通過ならグループIの2位（フランス、セネガル、ノルウェー、イラクのいずれか）と当たる。 

    ラウンド16でブラジルと当たる可能性もある。準々決勝の相手はトーマス・トゥヘル率いるイングランドになるかもしれない。準決勝に進めば、ポルトガルまたは前回王者のアルゼンチンと対戦する可能性がある。

    グループステージ後の全対戦カードは以下の通り：

    日付グループ試合開催地
    6月28日SF1A組2位 – B組2位ロサンゼルス
    6月29日準決勝2E組1位 – A/B/C/D/F組3位ボストン
    6月29日SF3F組1位 vs C組2位モンテレイ
    6月29日SF4C組1位 vs F組2位ヒューストン
    6月30日SF51位 I – 3位 C/D/F/G/Hニュージャージー
    6月30日SF62位E – 2位Iダラス
    6月30日SF7A組1位 – C/E/F/H/I組3位メキシコシティ
    7月1日SF81位 L – 3位 E/H/I/J/Kアトランタ
    7月1日SF9第1D – 第3B/E/F/I/Jサンフランシスコ
    7月1日SF101組G – 3組A/E/H/I/Jシアトル
    7月2日SF112年K組・2年L組トロント
    02.07.SF12第1H – 第2Jロサンゼルス
    02.07.SF13B組1位 – E/F/G/I/J組3位バンクーバー
    7月3日SF141位J、2位Hマイアミ
    03.07.SF151位K – 3位D/E/I/J/Lカンザスシティ
    03.07.SF16D組2位 – G組2位ダラス
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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年ワールドカップ：スケジュール

    日付ラウンド
    6月11日～27日グループステージ
    6月28日～7月3日ラウンド16
    7月4日～7日ラウンド16
    7月9日～11日準々決勝
    7月14日～15日準決勝
    7月18日3位決定戦
    7月19日決勝
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    ドイツ代表の2026年W杯トーナメント表。グループステージ突破後の対戦相手と決勝への道。テレビ放送とライブストリーム情報。

    日付試合無料放送有料テレビでの放送
    6月14日（日）19:00ドイツ vs. キュラソーARDMagentaTV
    6月20日（土）22:00ドイツ対コートジボワールZDFMagentaTV
    6月25日（木）22時ドイツ対エクアドルARDMagentaTV

  • 2026年ワールドカップ：全グループの概要

    グループA

    メキシコ
    南アフリカ
    韓国
    チェコ

    グループB

    カナダ
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    カタール
    スイス

    グループC

    ブラジル
    モロッコ
    ハイチ
    スコットランド

    グループD

    アメリカ
    パラグアイ
    オーストラリア
    トルコ

    グループE

    ドイツ
    キュラソー
    コートジボワール
    エクアドル

    グループF

    オランダ
    日本
    スウェーデン
    チュニジア

    グループG

    ベルギー
    エジプト
    イラン
    ニュージーランド

    グループH

    スペイン
    カーボベルデ
    サウジアラビア
    ウルグアイ

    グループI

    フランス
    セネガル
    イラク
    ノルウェー

    グループJ

    アルゼンチン
    アルジェリア
    オーストリア
    ヨルダン

    グループK

    ポルトガル
    コンゴ民主共和国
    ウズベキスタン
    コロンビア

    グループL

    イングランド
    クロアチア
    ガーナ
    パナマ