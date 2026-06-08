今回のワールドカップは48チームが出場するため、各グループの1位と2位に加え、成績上位8つの3位チームも決勝トーナメントに進出する。この方式により、ドイツ代表が2018年や2022年のようにグループステージで敗退するリスクは大きく減った。

グループステージを首位突破すれば、ラウンド16ではグループA・B・C・D・Fの3位と対戦。勝ち進むと、ベスト16ではグループIのフランスまたはノルウェーと当たる。 さらに勝ち進むと、準決勝ではスペインと対戦する可能性がある。

2位通過ならグループIの2位（フランス、セネガル、ノルウェー、イラクのいずれか）と当たる。

ラウンド16ではブラジルと当たる可能性もある。準々決勝の相手はトーマス・トゥヘル率いるイングランドになるかもしれない。準決勝に進めば、ポルトガルまたは前回王者のアルゼンチンと対戦する可能性がある。

グループステージ後の全対戦カードは以下の通り：