2026年のワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）でドイツ代表は、キュラソーとコートジボワールと同じグループに入った。グループステージ突破は可能だ。その先はどうなるのか？
SPOXがトーナメント表と、その後の対戦相手候補を分析します。
2026年のワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）でドイツ代表は、キュラソーとコートジボワールと同じグループに入った。グループステージ突破は可能だ。その先はどうなるのか？
SPOXがトーナメント表と、その後の対戦相手候補を分析します。
今回のワールドカップは48チームが出場するため、各グループの1位と2位に加え、成績上位8つの3位チームも決勝トーナメントに進出する。この方式により、ドイツ代表が2018年や2022年のようにグループステージで敗退するリスクは大きく減った。
グループステージを首位突破すれば、ラウンド16ではグループA・B・C・D・Fの3位と対戦。勝ち進むと、ベスト16ではグループIのフランスまたはノルウェーと当たる。 さらに勝ち進むと、準決勝ではスペインと対戦する可能性がある。
2位通過ならグループIの2位（フランス、セネガル、ノルウェー、イラクのいずれか）と当たる。
ラウンド16ではブラジルと当たる可能性もある。準々決勝の相手はトーマス・トゥヘル率いるイングランドになるかもしれない。準決勝に進めば、ポルトガルまたは前回王者のアルゼンチンと対戦する可能性がある。
グループステージ後の全対戦カードは以下の通り：
|日付
|グループ
|試合
|開催地
|6月28日
|SF1
|A組2位 – B組2位
|ロサンゼルス
|6月29日
|準決勝2
|E組1位 – A/B/C/D/F組3位
|ボストン
|6月29日
|SF3
|F組1位 vs C組2位
|モンテレイ
|6月29日
|SF4
|C組1位 vs F組2位
|ヒューストン
|6月30日
|SF5
|1位 I – 3位 C/D/F/G/H
|ニュージャージー
|6月30日
|SF6
|2位E – 2位I
|ダラス
|6月30日
|SF7
|A組1位 – C/E/F/H/I組3位
|メキシコシティ
|7月1日
|SF8
|1位 L – 3位 E/H/I/J/K
|アトランタ
|7月1日
|SF9
|第1D – 第3B/E/F/I/J
|サンフランシスコ
|7月1日
|SF10
|1組G – 3組A/E/H/I/J
|シアトル
|7月2日
|SF11
|2年K組・2年L組
|トロント
|02.07.
|SF12
|第1H – 第2J
|ロサンゼルス
|02.07.
|SF13
|B組1位 – E/F/G/I/J組3位
|バンクーバー
|7月3日
|SF14
|1位J、2位H
|マイアミ
|03.07.
|SF15
|1位K – 3位D/E/I/J/L
|カンザスシティ
|03.07.
|SF16
|D組2位 – G組2位
|ダラス
|日付
|ラウンド
|6月11日～27日
|グループステージ
|6月28日～7月3日
|ラウンド16
|7月4日～7日
|ラウンド16
|7月9日～11日
|準々決勝
|7月14日～15日
|準決勝
|7月18日
|3位決定戦
|7月19日
|決勝
|日付
|試合
|無料放送
|有料テレビでの放送
|6月14日（日）19:00
|ドイツvs.キュラソー
|ARD
|MagentaTV
|6月20日（土）22:00
|ドイツ対コートジボワール
|ZDF
|MagentaTV
|6月25日（木）22:00
|ドイツ対エクアドル
|ARD
|MagentaTV
グループA
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|チェコ
グループB
|カナダ
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|カタール
|スイス
グループC
|ブラジル
|モロッコ
|ハイチ
|スコットランド
グループD
|アメリカ
|パラグアイ
|オーストラリア
|トルコ
グループE
|ドイツ
|キュラソー
|コートジボワール
|エクアドル
グループF
|オランダ
|日本
|スウェーデン
|チュニジア
グループG
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
グループH
|スペイン
|カーボベルデ
|サウジアラビア
|ウルグアイ
グループI
|フランス
|セネガル
|イラク
|ノルウェー
グループJ
|アルゼンチン
|アルジェリア
|オーストリア
|ヨルダン
グループK
|ポルトガル
|コンゴ民主共和国
|ウズベキスタン
|コロンビア
グループL
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ