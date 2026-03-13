Goal.com
ドイツ、2026年ワールドカップに向けた代表チームのスケジュール：日程、日付、テストマッチ、DFBチームの無料テレビ放送およびライブストリーム

ワールドカップが夏に始まるまで、ドイツ代表チームにはどんなことが待ち受けているのか？SPOX がすべての情報を紹介！

予選で出遅れたものの、ドイツ代表チームは最終的に、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会のグループステージ出場権を獲得しました。特に、予選最終戦でスロバキアを6対0で下したホームでの勝利が、大きな印象を残しました。その後、ワシントンで、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームは、グループステージで対戦する3チームを抽選で決定しました。 しかし、大会開始までにまだ何があるのでしょうか？

SPOX が、ワールドカップまでのドイツ代表チームのスケジュールをご紹介します！ 

    来年のワールドカップまで、ドイツ代表チームはあと4試合のテストマッチを控えています。3月には、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームが2試合を行い、その後、5月末と6月初めにそれぞれ1試合ずつ行われます。最初の試合は、3月27日にスイスと対戦します。 次の試合は、3月30日にシュトゥットガルトでガーナと対戦する。その後、DFBチームは5月31日にマインツでフィンランドと対戦し、大会開始直前にホスト国であるアメリカとヒューストンで対戦する。ワールドカップのグループリーグ初戦は、6月14日19時にキュラソーと対戦する。

    スイスとアメリカとの国際試合は RTL で放送されます。ガーナとの試合は ARD が、フィンランドとの試合は ZDF がドイツ代表チームの試合を放送します。 

    RTL の試合は、RTL+ の自社ライブストリームでも視聴できます。ただし、この場合は有料のサブスクリプションが必要です。公共放送局のライブストリームは無料で視聴できます。

    ドイツ、2026年ワールドカップに向けた代表チームのスケジュール：テストマッチの概要

    日付時間対戦場所放送
    2026年3月27日（金）20:45スイス対ドイツセント・ヤコブ・パーク、バーゼルRTL
    2026年3月30日（月）20:45ドイツ対ガーナMHPArena、シュトゥットガルトARD
    2026年5月31日（日）20:45ドイツ対フィンランドメワ・アリーナ、マインツZDF
    2026年6月6日（土）20:30アメリカ対ドイツソルジャーフィールド、シカゴRTL

  • 2026年ワールドカップ：グループ概要

    グループA

    メキシコ
    南アフリカ
    韓国
    プレーオフ D の勝者

    グループB

    カナダ
    プレーオフAの勝者
    カタール
    スイス

    グループ C

    ブラジル
    モロッコ
    ハイチ
    スコットランド

    グループ D

    アメリカ
    パラグアイ
    オーストラリア
    プレーオフCの勝者

    グループ E

    ドイツ
    キュラソー
    コートジボワール
    エクアドル

    グループ F

    オランダ
    日本
    プレーオフBの勝者
    チュニジア

    グループG

    ベルギー
    エジプト
    イラン
    ニュージーランド

    グループ H

    スペイン
    カーボベルデ
    サウジアラビア
    ウルグアイ

    グループ I

    フランス
    セネガル
    プレーオフ2の勝者
    ノルウェー

    グループ J

    アルゼンチン
    アルジェリア
    オーストリア
    ヨルダン

    グループ K

    ポルトガル
    プレーオフ1の勝者
    ウズベキスタン
    コロンビア

    グループ L

    イングランド
    クロアチア
    ガーナ
    パナマ
