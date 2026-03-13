ドイツ、2026年ワールドカップに向けた代表チームのスケジュール：日程、日付、テストマッチ、DFBチームの無料テレビ放送およびライブストリーム

来年のワールドカップまで、ドイツ代表チームはあと4試合のテストマッチを控えています。3月には、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームが2試合を行い、その後、5月末と6月初めにそれぞれ1試合ずつ行われます。最初の試合は、3月27日にスイスと対戦します。 次の試合は、3月30日にシュトゥットガルトでガーナと対戦する。その後、DFBチームは5月31日にマインツでフィンランドと対戦し、大会開始直前にホスト国であるアメリカとヒューストンで対戦する。ワールドカップのグループリーグ初戦は、6月14日19時にキュラソーと対戦する。

スイスとアメリカとの国際試合は RTL で放送されます。ガーナとの試合は ARD が、フィンランドとの試合は ZDF がドイツ代表チームの試合を放送します。

RTL の試合は、RTL+ の自社ライブストリームでも視聴できます。ただし、この場合は有料のサブスクリプションが必要です。公共放送局のライブストリームは無料で視聴できます。