ドイツ、2026年ワールドカップに向けた代表チームのスケジュール：日程、日付、テストマッチ、DFBチームの無料テレビ放送およびライブストリーム

予選で出遅れたものの、ドイツ代表チームは最終的に、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会のグループステージ出場権を獲得しました。特に、予選最終戦でスロバキアを6対0で下したホームでの勝利が、大きな印象を残しました。その後、ワシントンで、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームは、グループステージで対戦する3チームを抽選で決定しました。 しかし、大会開始までにまだ何があるのでしょうか？
SPOX が、ワールドカップまでのドイツ代表チームのスケジュールをご紹介します！
来年のワールドカップまで、ドイツ代表チームはあと4試合のテストマッチを控えています。3月には、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームが2試合を行い、その後、5月末と6月初めにそれぞれ1試合ずつ行われます。最初の試合は、3月27日にスイスと対戦します。 次の試合は、3月30日にシュトゥットガルトでガーナと対戦する。その後、DFBチームは5月31日にマインツでフィンランドと対戦し、大会開始直前にホスト国であるアメリカとヒューストンで対戦する。ワールドカップのグループリーグ初戦は、6月14日19時にキュラソーと対戦する。
スイスとアメリカとの国際試合は RTL で放送されます。ガーナとの試合は ARD が、フィンランドとの試合は ZDF がドイツ代表チームの試合を放送します。
RTL の試合は、RTL+ の自社ライブストリームでも視聴できます。ただし、この場合は有料のサブスクリプションが必要です。公共放送局のライブストリームは無料で視聴できます。
|日付
|時間
|対戦
|場所
|放送
|2026年3月27日（金）
|20:45
|スイス対ドイツ
|セント・ヤコブ・パーク、バーゼル
|RTL
|2026年3月30日（月）
|20:45
|ドイツ対ガーナ
|MHPArena、シュトゥットガルト
|ARD
|2026年5月31日（日）
|20:45
|ドイツ対フィンランド
|メワ・アリーナ、マインツ
|ZDF
|2026年6月6日（土）
|20:30
|アメリカ対ドイツ
|ソルジャーフィールド、シカゴ
|RTL
グループA
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|プレーオフ D の勝者
グループB
|カナダ
|プレーオフAの勝者
|カタール
|スイス
グループ C
|ブラジル
|モロッコ
|ハイチ
|スコットランド
グループ D
|アメリカ
|パラグアイ
|オーストラリア
|プレーオフCの勝者
グループ E
|ドイツ
|キュラソー
|コートジボワール
|エクアドル
グループ F
|オランダ
|日本
|プレーオフBの勝者
|チュニジア
グループG
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
グループ H
|スペイン
|カーボベルデ
|サウジアラビア
|ウルグアイ
グループ I
|フランス
|セネガル
|プレーオフ2の勝者
|ノルウェー
グループ J
|アルゼンチン
|アルジェリア
|オーストリア
|ヨルダン
グループ K
|ポルトガル
|プレーオフ1の勝者
|ウズベキスタン
|コロンビア
グループ L
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ