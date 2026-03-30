アルゼンチンもドイツのU-21代表FWニコロ・トレソルディに関心を示しており、代表チームの変更を説得しようとしているという。ドイツ紙『ビルト』が報じた。同紙によると、現世界王者であるアルゼンチン代表はすでにトレソルディに接触しており、彼の母親であるバルバラ・カッフィは南米出身だという。
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ドイツ、イタリアに続き、次の強豪国がU-21代表のスター、ニコロ・トレソルディに関心を示しているとのことだ
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イタリアからの電話？トレソルディ氏：「とても嬉しいですね」
トレソルディはサルデーニャ島で生まれ、最初はイタリアで育った。10代の頃、両親と共にハノーファーに移り住み、2部リーグのハノーファー96のユースチームでサッカーをした。 2022年、18歳でドイツ国籍を取得し、同月中にDFB（ドイツサッカー連盟）のU-19代表でデビューを果たした。それ以来、胸に鷲のエンブレムをあしらったユニフォームを着てプレーしているが、イタリアからも引き続き関心が寄せられている。
アズーラ（イタリア代表）への移籍について、トレソルディは10月にスカイ・スポーツ・イタリアに対し、「規則上は可能だし、私の電話はつながっている。ガットゥーゾ（イタリア代表監督、編注）が私に話したいと思えば、とても嬉しい」と語った。しかし彼はこう付け加えた。「だが現時点ではドイツ代表でプレーしている。たとえU-21であっても、そうすることを決めた。 とても居心地が良い」
トレソルディがドイツU-21代表で2得点を挙げた
これで、トレソルディを巡る三つ巴の争いになる可能性がある。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は11月、この攻撃選手に注目していることを認め、記者会見で名前を挙げた。しかし、スイスやガーナとの親善試合の代表メンバーには彼を選出しなかった。
その代わりにトレソルディはドイツU-21代表として出場し、欧州選手権予選の北アイルランド戦で2得点を挙げ、3-0の勝利に貢献した。火曜日には同チームはギリシャと対戦する。
- AFP
アーセナルがニコロ・トレソルディに興味を示していると報じられている
トレソルディは昨夏、移籍金750万ユーロでハノーファー96からクラブ・ブルッヘに移籍し、ベルギーのクラブでのデビューシーズンでその実力を証明している。公式戦48試合で17ゴール、5アシストを記録した。
ドイツ紙『ビルト』によると、そのためアーセナルFCがすでに彼に注目しているという。
ドイツU-21代表の今後の試合：
3月31日 ギリシャ - ドイツ 9月26日 ラトビア対ドイツ 9月30日 マルタ対ドイツ 10月6日 ドイツ - ジョージア