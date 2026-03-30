ドイツ、イタリアに続き、次の強豪国がU-21代表のスター、ニコロ・トレソルディに関心を示しているとのことだ

トレソルディはサルデーニャ島で生まれ、最初はイタリアで育った。10代の頃、両親と共にハノーファーに移り住み、2部リーグのハノーファー96のユースチームでサッカーをした。 2022年、18歳でドイツ国籍を取得し、同月中にDFB（ドイツサッカー連盟）のU-19代表でデビューを果たした。それ以来、胸に鷲のエンブレムをあしらったユニフォームを着てプレーしているが、イタリアからも引き続き関心が寄せられている。

アズーラ（イタリア代表）への移籍について、トレソルディは10月にスカイ・スポーツ・イタリアに対し、「規則上は可能だし、私の電話はつながっている。ガットゥーゾ（イタリア代表監督、編注）が私に話したいと思えば、とても嬉しい」と語った。しかし彼はこう付け加えた。「だが現時点ではドイツ代表でプレーしている。たとえU-21であっても、そうすることを決めた。 とても居心地が良い」