ユルゲン・クロップがドイツ代表監督就任へまた一歩近づいた。DFBはクロップ新監督就任で合意したと発表した。





ただ、正式発表には、クロップ氏が顧問を務めるレッドブル・グループの承認が必要で、DFBはこれをまだ得ていない。







