Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ドイツ連盟が「クロップ監督と重要事項で合意」と確認。

ドイツ
移籍情報
ワールドカップ

ボルシア・ドルトムントとリヴァプールの元監督が、ドイツ代表の指揮官就任に極めて近づいている

ユルゲン・クロップがドイツ代表監督就任へまた一歩近づいた。DFBはクロップ新監督就任で合意したと発表した。


ただ、正式発表には、クロップ氏が顧問を務めるレッドブル・グループの承認が必要でDFBはこれをまだ得ていない



  • ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長とハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長は、ニューヨークでクロップ氏と代表監督就任について初会談を行った主要条件で合意に達した


    交渉は来週も続く。レッドブルとの合意が条件だが、両者は良い結果を確信している」。



    • 広告

  • 2024年にリヴァプールを退任後、監督業から離れているクロップは、W杯ベスト16でドイツが敗退し辞任したナーゲルスマンの後任となる。現在はレッドブルのサッカー部門グローバル責任者として、オーストリア、ドイツ、ブラジル、米国、日本のクラブを統括している。 同監督には2030年までの契約が用意されているという。


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー