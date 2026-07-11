ユルゲン・クロップがドイツ代表監督就任へまた一歩近づいた。DFBはクロップ新監督就任で合意したと発表した。
ただ、正式発表には、クロップ氏が顧問を務めるレッドブル・グループの承認が必要で、DFBはこれをまだ得ていない。
ユルゲン・クロップがドイツ代表監督就任へまた一歩近づいた。DFBはクロップ新監督就任で合意したと発表した。
ただ、正式発表には、クロップ氏が顧問を務めるレッドブル・グループの承認が必要で、DFBはこれをまだ得ていない。
ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長とハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長は、ニューヨークでクロップ氏と代表監督就任について初会談を行った。主要条件で合意に達した。
交渉は来週も続く。レッドブルとの合意が条件だが、両者は良い結果を確信している」。
2024年にリヴァプールを退任後、監督業から離れているクロップは、W杯ベスト16でドイツが敗退し辞任したナーゲルスマンの後任となる。現在はレッドブルのサッカー部門グローバル責任者として、オーストリア、ドイツ、ブラジル、米国、日本のクラブを統括している。 同監督には2030年までの契約が用意されているという。
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