「ドイツ語ができるか聞いてきた」：ウリ・ヘーネスがFCバイエルン時代のトーマス・トゥヘルに関する驚きのエピソードを明かす

「スタニシッチに『ドイツ語は話せるか』と聞いたことがあるが、彼はここで生まれたんだ」とクラブのオーナーは語り、こう強調した。「そういうことは許されない。そこが大きな違いだ」

スタニシッチはクロアチア代表だが、ミュンヘン生まれでドイツ代表を選ぶこともできた。それでも彼は、家族のルーツを重んじてクロアチア代表を選んだ。

ユース時代はミュンヘンの他クラブで過ごし、2017年にバイエルンと契約。トゥヘル体制下では出場機会が限られ、2023年夏にレバークーゼンへレンタル移籍した。そこで「ヴェルクスエルフ」の一員として優勝し、本拠地クラブの11年連続優勝記録を止めた。

その後、スタニシッチはバイエルンに復帰。指揮官はヴィンセント・コンパニーに交代し、今季は彼の下で不可欠な戦力となっている。前任者とコンパニーの違いを問われたホーネスは「重要なのは2つ。この監督はどの選手も成長させる。 そして、トゥヘル時代のように『左サイドバックが必要だ』『右サイドバックが必要だ』と記者会見で言うのを、私は彼から一度も見たことがない」