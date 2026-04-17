バイエルン州首相マルクス・ゼーダー氏をゲストに迎えたポッドキャスト『Auf eine weiß-blaue Tasse』で、ホーネス氏は「イングランド代表監督はヨシップ・スタニシッチがドイツ語を話せることを知らなかった」と語った。
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「ドイツ語ができるか聞いてきた」：ウリ・ヘーネスがFCバイエルン時代のトーマス・トゥヘルに関する驚きのエピソードを明かす
「スタニシッチに『ドイツ語は話せるか』と聞いたことがあるが、彼はここで生まれたんだ」とクラブのオーナーは語り、こう強調した。「そういうことは許されない。そこが大きな違いだ」
スタニシッチはクロアチア代表だが、ミュンヘン生まれでドイツ代表を選ぶこともできた。それでも彼は、家族のルーツを重んじてクロアチア代表を選んだ。
ユース時代はミュンヘンの他クラブで過ごし、2017年にバイエルンと契約。トゥヘル体制下では出場機会が限られ、2023年夏にレバークーゼンへレンタル移籍した。そこで「ヴェルクスエルフ」の一員として優勝し、本拠地クラブの11年連続優勝記録を止めた。
その後、スタニシッチはバイエルンに復帰。指揮官はヴィンセント・コンパニーに交代し、今季は彼の下で不可欠な戦力となっている。前任者とコンパニーの違いを問われたホーネスは「重要なのは2つ。この監督はどの選手も成長させる。 そして、トゥヘル時代のように『左サイドバックが必要だ』『右サイドバックが必要だ』と記者会見で言うのを、私は彼から一度も見たことがない」
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ホーネス、移籍希望を公言したトゥヘルを批判
ホーネスは、トゥヘルが公の場に姿を見せた頃のことを今も鮮明に覚えている。 「試合がうまくいかないとき、彼は自分を省みず、いつもチームのせいにした。『右サイドバックでは無理だ。キミッヒも大した選手ではない』とね」と74歳のホーネスは語り、さらに「リヴァプールのグラヴェンベルクについては『あいつは使い物にならない』と言っていた」と付け加えた。
トゥヘルは「ホールディング・シックス」の不在を繰り返し訴え、ジョアン・パリニャの獲得を望んだ。だがパリニャが加入したのはトゥヘルが退任した後。前年の交渉は、所属クラブのフルハムが代役を見つけられず流れていた。 しかしコンパニ体制下では控えに甘んじ、結局トッテナムへレンタルされた。スパーズが買い取りオプションを行使し、バイエルンから“トゥヘル遺物”を引き取るかはまだ不明だ。
2023年3月にナーゲルスマンから指揮権を継いだが、初のフルシーズンを終えた直後に解任された。後任探しに時間がかかったため首脳陣は一時再評価したが、残留を拒否したのはトゥヘル自身だった。 その後、スポーツディレクターのマックス・エベルはコンパニを招聘し、これは大成功だった。
ホーネスがトゥヘルを批判するのは初めてではない。
ホーネスがトゥヘルを批判するのは今回が初めてではない。ホーネスはt-onlineのインタビューで「個人的な関係に問題はなかったが、チーム運営方針で彼は多くの点で異なる考えを持つ」と語った。
また、トゥヘルは「比較的多くの移籍」を要求したと述べ、ゼーダーとの会話と同様の論調を示した。「それに対し、私たちはより多くの自チーム選手を起用し、中長期的にチームを運営しようとしていた。どれほど多くの高額選手を要求され続けたかを思うと。 負傷者がでるたびに新戦力を求め、議論が絶えなかった」と語り、コンパニーからそのような要求を「聞いたことはない」と付け加えた。