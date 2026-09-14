ミランがエルメディン・デミロヴィッチに関心を寄せている。シュトゥットガルト所属のボスニア人センターフォワードは、ミランの攻撃陣強化に向けてルベン・アモリムがリストアップしたとされており、ドイツ側の当初の要求額は少なくとも3500万ユーロ。クラブは冬の移籍市場を見据え、自らの動きを計画し始めているようだ。





新たな選択肢 - ドイツメディア、特に fussball newsが伝えた情報によると、ポルトガル人指揮官はこのアタッカーを1月に向けた優先事項の一つとして自ら指名したという。ミランの攻撃陣に、フィジカルが強く、ペナルティーエリアに侵入でき、攻撃の組み立てに新たな選択肢をもたらせるセンターフォワードを加えたい考えだ。





移籍金は - シュトゥットガルトは、選手売却に向けた交渉のテーブルに着く前提として、少なくとも3500万ユーロを求めている。高額な評価額であり、ミランは契約形態や投資の持続可能性について慎重な検討を迫られることになりそうだ。とはいえ、ミランのデミロヴィッチへの関心はまったく新しい話ではない。すでに2025年7月にもその名はミランと結び付けられており、その際の評価額は2000万〜2500万ユーロ前後とされていた。このセンターフォワードはシュトゥットガルトと2028年まで契約を結んでおり、この契約は2024年にアウクスブルクから移籍した際に正式発表されたものだ。





なんというシーズン！ - ハンブルク生まれで、そのためEUパスポートを持つこのストライカーは、ここまでブンデスリーガとチャンピオンズリーグの5試合で4ゴール。そのチャンピオンズリーグでは、20分から32分までのわずか12分間で、バイキング相手にハットトリックを決めている。



