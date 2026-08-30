マルクス・クレシェはアイントラハト・フランクフルト退団の準備を進めており、ミランの組織図に加わる可能性がある。9月に向けたミランのフロント体制の変化は、チームの将来に明確な影響を及ぼすことになるが、ドイツからの報道によれば、その動きは考えられていたよりも早まる恐れがある。
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ドイツ発、クロシェがフランクフルトを退団へ。そこにミランがいる
契約解除条項
ドイツの著名メディア『Bild』が報じた情報によると、このドイツ人スポーツディレクターは、早ければ9月からついにミランに加わる可能性がある。今夏、ミランは同氏をミラノに招こうとしていたが、高額な契約解除金が障害となり、実現には至らなかった。この幹部には、夏の移籍市場終了後であれば大きな費用をかけずに契約を解除できる条項がある。
アルムシュタットの後任として
仮にクロシェの加入が実現すれば、ヘンドリク・アルムシュタットの役割は大きく変わることになる。理論上、同じドイツ人であるクロシェが移籍交渉で重要なポジションを担うことになり、現ACミラン幹部の責任範囲は縮小される見通しだ。 それによって、技術部門とフロント体制はさらに強化されることになる。
戦略
スポーツディレクター部門がさらに強化される可能性があれば、アモリムは自身の戦術的、技術的なビジョンに沿ってチームを発展させるうえで、より有利な立場に置かれるかもしれない。ただし、クロシェの加入は同時に、現在スカウティングとデータ分析を担当しているボビー・ガーディナーの立場についての再考も意味することになる。
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