ドイツの著名メディア『Bild』が報じた情報によると、このドイツ人スポーツディレクターは、早ければ9月からついにミランに加わる可能性がある。今夏、ミランは同氏をミラノに招こうとしていたが、高額な契約解除金が障害となり、実現には至らなかった。この幹部には、夏の移籍市場終了後であれば大きな費用をかけずに契約を解除できる条項がある。