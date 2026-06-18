ドイツ戦前に象の危機を解決

コートジボワールサッカー協会は木曜夕方、ドイツ戦を前に選手イリ・ワヒの問題が解決したと発表した。
「エレファント」の愛称で知られるコートジボワール代表は、2026年ワールドカップグループリーグ第2戦で土曜日にドイツ代表と対戦する。
初戦ではコートジボワールがエクアドルを1-0で下し、ドイツはキュラソーを7-1で破った。
コートジボワール代表チームは公式Xで、ワヒが入国許可を取得したと報告した。
これにより、ワヒは代表団と共にカナダへ渡航し、大会に通常通り参加できることになった。
コートジボワールサッカー協会は木曜夕方、ドイツ戦を前に選手イリ・ワヒの問題が解決したと発表した。
「エレファント」の愛称で知られるコートジボワール代表は、2026年ワールドカップグループリーグ第2戦で土曜日にドイツ代表と対戦する。
初戦ではコートジボワールがエクアドルを1-0で下し、ドイツはキュラソーを7-1で破った。
コートジボワール代表チームは公式Xで、ワヒが入国許可を取得したと報告した。
これにより、ワヒは代表団と共にカナダへ渡航し、大会に通常通り参加できることになった。
コートジボワールサッカー連盟は、イリ・ワヒが代表チームのカナダ遠征に参加できないと発表していた。
カナダ入国に必要な行政許可が下りなかったためだ。
スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、ワヒがフランスでの試合結果操作事件の捜査対象であるため入国を認められなかったと報じた。
カナダ当局は不許可の理由を公式に説明していないが、この決定は『ザ・アスレティック』が「ワヒがW杯開幕約10日前にフランスで拘束・釈放された」と報じてから1日後に下された。
同紙によると、捜査対象は5月17日のニース対メッツ戦で意図的にイエローカードを受けた疑いだ。