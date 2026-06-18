ドイツ戦前に象の危機を解決

コートジボワールサッカー協会は木曜夕方、ドイツ戦を前に選手イリ・ワヒの問題が解決したと発表した。

「エレファント」の愛称で知られるコートジボワール代表は、2026年ワールドカップグループリーグ第2戦で土曜日にドイツ代表と対戦する。

初戦ではコートジボワールがエクアドルを1-0で下し、ドイツはキュラソーを7-1で破った。

コートジボワール代表チームは公式Xで、ワヒが入国許可を取得したと報告した。

これにより、ワヒは代表団と共にカナダへ渡航し、大会に通常通り参加できることになった。