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USMNT-Germany fightGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

ドイツ戦の米国代表選手評価：アントニー・ロビンソンの強烈なシュートも虚しく、終盤の奮闘で最終調整試合は終了した。

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アメリカ合衆国 対 ドイツ
ドイツ
親善試合
アントニー・ロビンソン

アントニー・ロビンソンが鮮やかなゴールを決め、米国代表は粘り強く戦ったが、守備のミスが響きドイツに1-2で敗れた。

シカゴ発――引退試合は、チームと周囲を盛り上げるもの。ピッチに立ち、士気を高め、次へ備えて去る。その点で米国男子代表は任務を果たした。W杯直前の調整試合で彼らは歓喜の瞬間をひとつ創出し、さらに得点を狙って奮闘した。

前半にアントニー・ロビンソンが豪快なボレーで先制し、ソルジャー・フィールドは「フリーバード」の熱狂に包まれた。しかしこの1点は足りず、ドイツに2-1で敗れた。 完全に防げた2失点で敗れたのは失望だが、セネガル戦に続き勢いを維持する良い試合だった。

試合開始早々の1分、セットプレーからカイ・ハヴェルツに先制された。美しいゴールだったが防げる失点だった。その後もドイツの勢いに押され、アメリカは耐える時間が続いた。

しかし米国は徐々に流れを掴み、37分、ロビンソンがペナルティエリア外から同点弾を叩き込んだ。前半は1－1で折り返し、ドイツにとっては幸いだった。

57分にはレロイ・サネにDFをかわされ決勝点を許したが、致命的な敗北ではなかった。

それでも米国代表は望んでいたものを手に入れた。良い試合であり、いくつかの素晴らしい瞬間があり、大惨事と呼べるような事態もなかった。次は、真に重要な一戦だ。ロサンゼルスで行われるパラグアイ戦、これがワールドカップの幕開けとなる。

ソルジャー・フィールドでのUSMNT選手たちをGOALが採点。

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・フリース（6/10）：

    ハヴェルツをフリーにしたため失点は避けられなかった。後半早々に好セーブ。

    アントニー・ロビンソン（8/10）：

    前半の同点ゴールは圧巻。守備ではレロイ・サネに脅かされたが、最低限の役目は果たした。

    マイルズ・ロビンソン（4/10）：

    ドイツの早い時間帯の失点では対応が不十分だった。その後多少は改善したものの、依然として不安定な場面が見られた。現時点では、あまり信頼感を与えられていない。

    ティム・リーム（6/10）：

    全体的には安定していたが、ドイツの2点目はもう少し早く反応できていたかもしれない。プレッシャー下でも正確なパスを配り、相手の速攻にも対応した。

    アレックス・フリーマン（7/10）：

    ボールを持つと光るプレーを見せ、新ポジションにも出場ごとに適応している。

    セルジーノ・デスト（6/10）：

    前半早々、フォラリン・バログンのクロスをわずかに捉えきれなかった。ボールを持つと、彼らしい危険な場面をいくつか作り出した。

    • 広告
  • Malik Tillman, USMNTGetty

    中盤

    ウェストン・マッケニー（6/10）：

    エネルギーと努力は十分だったが、どちらのサイドでも試合の流れを変えるようなプレーは見られなかった。

    タイラー・アダムス（5/10）：

    これまでも、そしてこれからもより良いプレーを見せると期待される。先制点では不用意なファウルを犯し、2点目ではやや反応が遅れた。

    マリク・ティルマン（7/10）：

    桁外れのプレッシングで米国に好機をもたらし、評価を上げた。


  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    攻撃

    クリスチャン・プリシッチ（7/10）：

    ゴールもアシストもなかったが、素晴らしいプレーでドイツを苦しめた。チャンスはあったが決めきれず、激しいファウルを受ける場面もあった。

    フォラリン・バログン（6/10）：

    序盤に好機を演出したが、その後は走り回る役目に終始。それでも、その動きは味方にとって有効だった。

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ジオ・レイナ（6/10）：

    枠内シュート1本も、威力は不足。

    オーストン・トラスティ（7/10）：

    ドイツのチャンスを1回よく戻した。それ以外は目立たず。

    マーク・マッケンジー（6/10）：

    ボールにはよく触れたが、持ち味は発揮された。

    セバスチャン・バーハルター（6/10）：

    終盤はエンドライン付近でスペースを作ったが、直後に試合終了となった。

    ジョー・スカリー（7/10）：

    終盤、ペナルティエリア外から強烈なシュートでゴールを脅威にさらした。

    ティム・ウィーア（6/10）：

    右サイドで抜け出しそうになったが微妙なファウルを取られた。終盤にはドイツが反発したファウルをきっかけに小競り合いとなり、試合終了間際に小規模な乱闘に発展したが、そのタックルが最悪というほどではなかった。

    ブレンデン・アーロンソン（7/10）：

    少ないチャンスを生かし中央へ切り込み、相手GKの好セーブを誘った。

    クリスティアン・ロルダン（評価なし）：

    ボールに触れる機会が少なく、評価は難しい。

    マックス・アルフステン（評価なし）：

    上記と同様。

    リカルド・ペピ（評価なし）：

    ボールに触れたのは数回に満たないが、ある場面ではGKにプレッシャーをかけてスローインを誘った。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（7/10）：

    安全第一。先発は60分前後で交代。W杯を考えると妥当な時間だ。結果は出なかったが、準備に支障はない。

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