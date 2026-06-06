シカゴ発――引退試合は、チームと周囲を盛り上げるもの。ピッチに立ち、士気を高め、次へ備えて去る。その点で米国男子代表は任務を果たした。W杯直前の調整試合で彼らは歓喜の瞬間をひとつ創出し、さらに得点を狙って奮闘した。

前半にアントニー・ロビンソンが豪快なボレーで先制し、ソルジャー・フィールドは「フリーバード」の熱狂に包まれた。しかしこの1点は足りず、ドイツに2-1で敗れた。 完全に防げた2失点で敗れたのは失望だが、セネガル戦に続き勢いを維持する良い試合だった。

試合開始早々の1分、セットプレーからカイ・ハヴェルツに先制された。美しいゴールだったが防げる失点だった。その後もドイツの勢いに押され、アメリカは耐える時間が続いた。

しかし米国は徐々に流れを掴み、37分、ロビンソンがペナルティエリア外から同点弾を叩き込んだ。前半は1－1で折り返し、ドイツにとっては幸いだった。

57分にはレロイ・サネにDFをかわされ決勝点を許したが、致命的な敗北ではなかった。

それでも米国代表は望んでいたものを手に入れた。良い試合であり、いくつかの素晴らしい瞬間があり、大惨事と呼べるような事態もなかった。次は、真に重要な一戦だ。ロサンゼルスで行われるパラグアイ戦、これがワールドカップの幕開けとなる。

ソルジャー・フィールドでのUSMNT選手たちをGOALが採点。