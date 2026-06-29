以下、ドイツ対パラグアイの選手評価。試合はPK戦の末、南米勢が勝利しベスト16進出。次戦の相手はスウェーデン対フランスの勝者。
翻訳者：
ドイツ対パラグアイのCM採点。ギルは好セーブ連発、ナゲルスマンは高圧的、ムシアラとヴィルツは物足りず。ヴォルテマデは散々。元ミランのゴメスは大活躍。
ドイツの選手評価
ノイアー 6.5：エンシソのゴールには責任なし。パラグアイをベスト16に導くPKをセーブ。だが、タフがすべてを台無しにした。
キミッヒ 5.5：サイドバックをこなせるが、サイドでは攻撃力が落ち、ミスが多い。それだけの価値はあるのか？
ルディガー 6：プロの仕事と的確な判断（110分 ティアウ 評価なし）
ター 5：判断力が鈍く、評価ミスも目立った。延長で得点したが、アントンがギルにファウル。パラグアイが2度の決定機を逃した後、PKは枠の上へ外れた。
ブラウン 5：前線への押し上げが少なく守備も不注意。エンシソを見失った。
ンメチャ 5.5：2人の中では積極的も精度不足（46分 ゴレツカ 6：入るとチームが改善）
パブロヴィッチ 5.5：守備の要としてショートパス中心。リズムを作れず、役割だけでは不十分（79分 アントン 5：延長でギルにファウル。ターの2-1を「無効」に）。
サネ 6：シュートは多いがドリブル突破は少ない。良いクロスをいくつか供給し、興味深い突破も見せた（88分 ウォルテマデ 4.5：見苦しいプレーでPKも外した。招集理由が見当たらない）
ウンダフ 5：1トップとハーヴェルツのサポート役を兼任したが、決定力と連係に欠けた（63分 ムシアラ 5.5：今回も「やりたいけどできない」）
ヴィルツ 6：100％のコンディションではなく、前半は精彩を欠いたが、1-1の同点ゴールをハヴェルツにアシストした点は評価できる（110分 アミリ 6：PKを決めて、自分の役割を果たした）
ハーヴェルツ 5.5：ヘディングで1ゴール。もう1点はGKギルに阻まれた。PKも任されたが失敗。
ナーゲルスマン 4.5：采配に疑問。才能はあるが混乱するドイツ代表。過信が目に付く。
パラグアイの選手評価
ギル 8：キミッヒと高めのボールに注意。1－1の場面は不可抗力。ハーヴェルツにスーパーセーブ。ハーヴェルツとウォルテマデのPK2本をストップ。
カセレス 6：1時間以上は積極的だったが、ターに2-1のシュートを許した。VARで救われた（99分 オヘダ 6：粘りの守備）。
ゴメス 7：岩のように堅く、1対1に強かった。CKでもゴールを脅威した。
カナレ 7.5：熱量高くプレーも、時折息切れ。ノイアーを逆方向に誘い出したPKで高評価。歴史的ゴール。
アロンソ 6：前線へのサポートは少なかったが、サネを警戒しつつその動きを封じた（122分 バルブエナ 5：PK失敗）。
クバス 6：タフなプレー。タックルは少しリスクあり。
アルミロン 6.5：試合に火をつけ、1-0につながる数的優位を作り出した。
ボバディージャ 6：中盤で粘るも後半は勢い落ち（99分 サナブリア 5：PKを外した）
ガラルサ 6.5：エンシソへ絶妙アシスト。今大会1ゴール2アシスト。
エンシソ 7：ガラサのクロスをヘディングで合わせ、貴重な先制点。後半はノイアーに2点目を阻まれた。負傷交代（55分 マウリシオ 6：CBを翻弄）。
アバロス 6：集中して多くのボールをクリアし、ルディガーとターを翻弄したが、供給不足でシュートチャンスなし（55分 カバジェロ 6：マウリシオと同様）。
アルファロ 7：組織的な守備とカウンターを両立させ、チーム一丸となって闘志と組織力で勝利した。