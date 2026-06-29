ノイアー 6.5：エンシソのゴールには責任なし。パラグアイをベスト16に導くPKをセーブ。だが、タフがすべてを台無しにした。





キミッヒ 5.5：サイドバックはこなせるが攻撃力が落ち、ミスも多すぎる。価値はあるか？





ルディガー 6：プロらしい仕事と的確な判断（110分 ティアウ 評価なし）





ター 5：判断力が鈍く、評価ミスも目立った。延長で得点したが、アントンがギルにファウル。パラグアイが2度の決定機を逃した後、PKは枠の上へ外れた。





ブラウン 5：前線への押し上げが少なく、守備でも不注意。エンシソを見失った。





ンメチャ 5.5：2人のMFでは積極的だったが精度不足（46分 ゴレツカ 6：出場するとチームが改善）





パブロヴィッチ 5.5：守備の要としてショートパス中心にプレーしたが、リズムを作れず。このレベルでは与えられた役割をこなすだけでは不十分（79分 アントン 5：延長でギルにファウルし、ターの2-1を「無効」にした）





サネ 6：シュートは多いがドリブル突破は少ない。良いクロスをいくつか供給し、興味深い突破も見せた（88分 ウォルテマデ 4.5：見苦しいプレーでPKも外した。招集理由が見当たらない）





ウンダフ 5：1トップとハーヴェルツのサポート役を兼任したが、決定力と連係に欠けた（63分 ムシアラ 5.5：今回も「やりたいけどできない」）





ヴィルツ 6：100％のコンディションではなく、前半は精彩を欠いたが、1-1の同点ゴールをハヴェルツにアシストした点は評価できる（110分 アミリ 6：PKを決めて、自分の役割を果たした）





ハーヴェルツ 5.5：ヘディングで1ゴール。もう1点はGKギルに阻まれた。PKも失敗。





ナーゲルスマン 4.5：采配に疑問。才能はあるが混乱するドイツ代表。過信が目に付く。