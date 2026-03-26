ドイツ対スイス戦の予想スタメン：秘密主義はもう終わりだ！ユリアン・ナーゲルスマン監督が、この試合のスタメンを（ほぼ）すべて明かす

ドイツ代表監督は、この最後の親善試合シリーズにおいて、数名の選手を欠くことになる。ジャマル・ムシアラが欠場することは早くから決まっていたが、招集発表後にはまずアレクサンダル・パブロヴィッチとフェリックス・ンメチャが、そして最近ではジェイミー・レウェリングとGKのヨナス・ウルビックも辞退を表明した。パブロヴィッチとンメチャの代役としてナゲルスマン監督はアンジェロ・スティラーとクリス・フューリッヒを、ウルビックの代役としてアウクスブルクのフィン・ダーメンを招集した。

さて、ピッチに立つと予想される選手たちについて見ていこう。最近、ドイツ代表は主に4-2-3-1のフォーメーションでプレーしており、スイス代表戦でもおそらくその布陣となるだろう。

ゴールキーパーについては明確だ。ドイツ代表の正GKであるオリバー・バウマンがゴールを守る。4バックの右サイドバックにはヨシュア・キミッヒが定着しており、ナゲルスマン監督も木曜夜の記者会見でこの2つのポジションを確認した。

左サイドでは、フランクフルトの若手ナサニエル・ブラウンよりもデビッド・ラウムが起用される。ナゲルスマン監督は、例年になく多くのポジションを明かしており、センターバックにはジョナタン・ターとニコ・シュロッターベックが起用される。復帰したアントニオ・リュディガーは、当面はベンチスタートとなる。リュディガーは、ベンチからでも「全力を尽くす」と約束したという。 左サイドにはデビッド・ラウムが起用される。ナゲルスマン監督は守備について、「確かな手応えと安定感が必要だ」と語った。

ネメチャとパブロヴィッチという2人のボランチが離脱したため、バイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカが定位置を確保した。パブロヴィッチの「クローン」とも言えるボランチの役割は、アンジェロ・スティラーが担う見込みだ。 追加招集されたシュトゥットガルトの選手は、W杯代表入りを目指してアピールしなければならない選手の一人だ。フロリアン・ヴィルツ、そしておそらくニック・ヴォルテマデと並ぶ攻撃陣でのムジアラの役割はセルジュ・グナブリーが担い、試合の途中ではカールがデビューを期待できる。

「18歳の彼はトレーニングで非常に目立っていた」とナゲルスマン監督は絶賛し、「私は非常に好印象を受け、彼が世間の注目に浮かれる様子は微塵も感じられなかった」と語った。残るはセンターフォワードのポジションだが、ここについてもナゲルスマン監督は前夜にすでに決定を下していた。復帰組のカイ・ハヴェルツだ。 「彼は極めて優れた選手であり、そのポジションでチームに貢献してくれるだろう」

さらに前線では、フロリアン・ヴィルツが中央で先発する見込みだ。ウイングでは、レヴェリングの欠場により、ニューカッスルで調子が今ひとつだったニック・ヴォルテマデが、先発出場の好機を掴む可能性が高い。3人目はセルジュ・グナブリーになるだろう。最前線では、カイ・ハヴェルツがデニズ・ウンダフに優先して起用される見通しだとナゲルスマン監督は語った。

ドイツの予想スタメン：バウマン – キミッヒ、ター、シュロッターベック、ラウム – スティラー、ゴレツカ – ウォルテマデ、ヴィルツ、グナブリー – ハーヴェルツ