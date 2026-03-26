ドイツ対スイス戦の予想スタメン：秘密主義はもう終わりだ！ユリアン・ナーゲルスマン監督が、この試合のスタメンを（ほぼ）すべて明かす

いよいよ佳境に入ります！3月27日（金）、ドイツ代表はスイスと対戦します。これは5月の代表メンバー発表に先立つ2試合の親善試合のうちの1つです。バーゼルにあるサン・ヤコブ・パークでのキックオフは20時45分を予定しています。
しかし、ユリアン・ナーゲルスマン監督はどの選手を招集するのでしょうか？そして、スタメンには誰が名を連ねるのでしょうか？その答えは、この記事で明らかにします！
いよいよ佳境に入ります！3月27日（金）、ドイツ代表はスイスと対戦します。これは5月の代表メンバー発表に先立つ2試合の親善試合のうちの1つです。バーゼルにあるサン・ヤコブ・パークでのキックオフは20時45分を予定しています。
しかし、ユリアン・ナーゲルスマン監督はどの選手を招集するのでしょうか？そして、スタメンには誰が名を連ねるのでしょうか？その答えは、この記事で明らかにします！
ドイツ代表監督は、この最後の親善試合シリーズにおいて、数名の選手を欠くことになる。ジャマル・ムシアラが欠場することは早くから決まっていたが、招集発表後にはまずアレクサンダル・パブロヴィッチとフェリックス・ンメチャが、そして最近ではジェイミー・レウェリングとGKのヨナス・ウルビックも辞退を表明した。パブロヴィッチとンメチャの代役としてナゲルスマン監督はアンジェロ・スティラーとクリス・フューリッヒを、ウルビックの代役としてアウクスブルクのフィン・ダーメンを招集した。
さて、ピッチに立つと予想される選手たちについて見ていこう。最近、ドイツ代表は主に4-2-3-1のフォーメーションでプレーしており、スイス代表戦でもおそらくその布陣となるだろう。
ゴールキーパーについては明確だ。ドイツ代表の正GKであるオリバー・バウマンがゴールを守る。4バックの右サイドバックにはヨシュア・キミッヒが定着しており、ナゲルスマン監督も木曜夜の記者会見でこの2つのポジションを確認した。
左サイドでは、フランクフルトの若手ナサニエル・ブラウンよりもデビッド・ラウムが起用される。ナゲルスマン監督は、例年になく多くのポジションを明かしており、センターバックにはジョナタン・ターとニコ・シュロッターベックが起用される。復帰したアントニオ・リュディガーは、当面はベンチスタートとなる。リュディガーは、ベンチからでも「全力を尽くす」と約束したという。 左サイドにはデビッド・ラウムが起用される。ナゲルスマン監督は守備について、「確かな手応えと安定感が必要だ」と語った。
ネメチャとパブロヴィッチという2人のボランチが離脱したため、バイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカが定位置を確保した。パブロヴィッチの「クローン」とも言えるボランチの役割は、アンジェロ・スティラーが担う見込みだ。 追加招集されたシュトゥットガルトの選手は、W杯代表入りを目指してアピールしなければならない選手の一人だ。フロリアン・ヴィルツ、そしておそらくニック・ヴォルテマデと並ぶ攻撃陣でのムジアラの役割はセルジュ・グナブリーが担い、試合の途中ではカールがデビューを期待できる。
「18歳の彼はトレーニングで非常に目立っていた」とナゲルスマン監督は絶賛し、「私は非常に好印象を受け、彼が世間の注目に浮かれる様子は微塵も感じられなかった」と語った。残るはセンターフォワードのポジションだが、ここについてもナゲルスマン監督は前夜にすでに決定を下していた。復帰組のカイ・ハヴェルツだ。 「彼は極めて優れた選手であり、そのポジションでチームに貢献してくれるだろう」
さらに前線では、フロリアン・ヴィルツが中央で先発する見込みだ。ウイングでは、レヴェリングの欠場により、ニューカッスルで調子が今ひとつだったニック・ヴォルテマデが、先発出場の好機を掴む可能性が高い。3人目はセルジュ・グナブリーになるだろう。最前線では、カイ・ハヴェルツがデニズ・ウンダフに優先して起用される見通しだとナゲルスマン監督は語った。
ドイツの予想スタメン：バウマン – キミッヒ、ター、シュロッターベック、ラウム – スティラー、ゴレツカ – ウォルテマデ、ヴィルツ、グナブリー – ハーヴェルツ
スイス代表は最近、主に4-3-3のフォーメーションを採用している。5連勝中であることを踏まえると、ドイツ代表戦でも同様の布陣となる可能性が高いだろう。
ゴールは再びグレゴール・コベルが守る見込みで、その前にはシルヴァン・ヴィドメルとリカルド・ロドリゲスがサイド、ニコ・エルヴェディとマヌエル・アカンジがセンターを務める4バックが予想される。
グラニット・シャカはいつものように6番の位置で試合をコントロールし、デニス・ザカリアとジブリル・ソウが最近彼を支えている。そして前線は？ダン・ンドエとルーベン・バルガスがウイングを務め、ブレール・エンボロがトップを務める可能性がある。ノア・オカフォーやファビアン・リーダーも考えられる。
スイスの予想スタメン：コベル – ヴィドマー、エルヴェディ、アカンジ、ロドリゲス – ザカリア、シャカ、ソウ – ンドエ、エンボロ、バルガス
明日のテストマッチは、RTLにて完全無料で地上波放送されます。午後8時15分から、同局では試合前の特集番組が始まり、司会のフロリアン・ケーニヒと解説者のロタール・マテウスが皆様をお迎えします。解説はヴォルフ＝クリストフ・フスが担当します。
オンラインでもこの試合をご覧いただけますが、RTL+経由のライブストリームは有料となります。
もちろん、当サイトでも試合の模様をご覧いただけます。いつものように、ドイツ代表の国際試合を全編にわたってライブ更新でお届けします！
キックオフの約1時間前には、公式スタメンを含むライブ更新をこちらでご覧いただけます！
|No.
|選手
|チーム
|1
|オリバー・バウマン
|TSGホッフェンハイム
|2
|アントニオ・リュディガー
|レアル・マドリード
|3
|ヴァルデマール・アントン
|ボルシア・ドルトムント
|4
|ヨナタン・ター
|FCバイエルン
|5
|パスカル・グロス
|ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
|6
|ヨシュア・キミッヒ
|FCバイエルン
|7
|カイ・ハヴェルツ
|アーセナル
|8
|レオン・ゴレツカ
|FCバイエルン
|9
|ケヴィン・シャデ
|FCブレントフォード
|11
|ニック・ウォルテメイド
|ニューカッスル
|12
|アレクサンダー・ニュベル
|VfBシュトゥットガルト
|13
|デニズ・ウンダフ
|VfBシュトゥットガルト
|14
|クリス・フューリッヒ
|VfBシュトゥットガルト
|15
|ニコ・シュロッターベック
|ボルシア・ドルトムント
|16
|アンジェロ・スティラー
|VfBシュトゥットガルト
|17
|フロリアン・ヴィルツ
|リヴァプール
|18
|ナサニエル・ブラウン
|アイントラハト・フランクフルト
|19
|レロイ・サネ
|ガラタサライ
|20
|セルジュ・ニャブリ
|FCバイエルン
|21
|ヨナス・ウルビッグ
|FCバイエルン
|22
|デビッド・ラウム
|RBライプツィヒ
|23
|ヨシャ・ヴァグノマン
|VfBシュトゥットガルト
|24
|アントン・スタフ
|リーズ・ユナイテッド
|25
|レナート・カール
|FCバイエルン
|26
|マリック・ティアウ
|ニューカッスル