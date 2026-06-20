ドイツ対コートジボワールは、2026年カナダ・米国・メキシコW杯グループE第2節の試合だ。
両チームとも勝ち点3で臨む。ドイツはキュラソーに7-1、コートジボワールはエクアドルに1-0で勝利。勝ち点が並んだ場合は直接対決の結果が優先されるため、勝ったほうが1位で16強に進む。
ドイツ対コートジボワールは、2026年カナダ・米国・メキシコW杯グループE第2節の試合だ。
両チームとも勝ち点3で臨む。ドイツはキュラソーに7-1、コートジボワールはエクアドルに1-0で勝利。勝ち点が並んだ場合は直接対決の結果が優先されるため、勝ったほうが1位で16強に進む。
試合：ドイツ対コートジボワール
日付：2026年6月20日（土）
時間：22:00
放送：DAZN、Rai 1
ストリーミング：DAZN、Rai Play
ドイツ（4-2-3-1）：ノイアー、キミッヒ、ター、シュロッターベック、ブラウン、ンメチャ、パブロヴィッチ、サネ、ムシアラ、ヴィルツ、ハーヴェルツ。監督：トゥヘル
コートジボワール（4-4-2）：Y・フォファナ、ドゥエ、シンゴ、ンディッカ、コナン；ディアロ、ケシエ、S・フォファナ、ディオマンデ；ペペ；ボニー。監督：ファエ
ドイツ対コートジボワールの試合は、DAZNで視聴できます。対応スマートテレビ、ゲーム機（PlayStation、Xbox）、TIMVISION Box、Google Chromecast、Amazon Fire Stick TVなどで視聴可能です。
また、Rai 1（地上波デジタル1チャンネル）でも放送されます。
ドイツ対コートジボワール戦は、スマートフォン、タブレット、PCなどですぐに視聴できます。
DAZN：アプリまたはウェブサイト
・RaiPlay：アプリまたはウェブサイト