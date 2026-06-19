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ドイツ対コートジボワール：視聴方法、放送局、ライブストリーミング、予想スタメン

ワールドカップ
ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
コートジボワール

ワールドカップ グループF第2節、ドイツ対コートジボワールに関する情報。

ドイツ対コートジボワールは、2026年カナダ・米国・メキシコW杯グループE第2節の試合だ。

両チームとも勝ち点3で臨む。ドイツはキュラソーに7-1、コートジボワールはエクアドルに1-0で勝利した。勝ち点が並んだ場合、直接対決で勝ったチームが1位で決勝トーナメントに進む。



  • ドイツ対コートジボワール：テレビ放送とライブストリーミング

    試合：ドイツ対コートジボワール

    日付：2026年6月20日（土）

    時間：22:00

    放送：DAZN、Rai 1

    ストリーミング：DAZN、Rai Play

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  • ドイツ対コートジボワール：予想スタメン

    ドイツ（4-2-3-1）：ノイアー、キミッヒ、ター、シュロッターベック、ブラウン、ンメチャ、パブロヴィッチ、サネ、ムシアラ、ヴィルツ、ハーヴェルツ。監督：トゥヘル

    コートジボワール（4-4-2）：Y・フォファナ、ドゥエ、シンゴ、ンディッカ、コナン；ディアロ、ケシエ、S・フォファナ、ディオマンデ；ペペ；ボニー。監督：ファエ

  • ドイツ対コートジボワール戦のテレビ視聴方法

    ドイツ対コートジボワールの試合は、DAZNで視聴できます。対応スマートテレビ、ゲーム機（PlayStation、Xbox）、TIMVISION Box、Google Chromecast、Amazon Fire Stick TVなどで視聴可能です。


    また、Rai 1（地上波デジタル放送のチャンネル1）でも放送されます。

  • ドイツ対コートジボワール戦の視聴方法

    ドイツ対コートジボワール戦は、スマートフォン、タブレット、PCなどですぐに視聴できます。

    - DAZN：アプリまたはウェブサイト

    ・RaiPlay：アプリまたはウェブサイト

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