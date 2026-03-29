ドイツ対ガーナ戦の予想スタメン：ユリアン・ナーゲルスマン監督がドイツ代表をどのように起用するか

ドイツ代表は直近の試合で4-2-3-1のフォーメーションを採用していたが、ガーナ戦ではユリアン・ナーゲルスマン監督がメンバーを大幅に入れ替える可能性が高い。スイスとの激闘の末に4-3で勝利した直後であるため、基本的な布陣は変わらないだろうが、メンバー変更によっては、ドイツ代表が時折4-3-3のように見える局面も出てくるかもしれない。

ゴールキーパーに関しては、ガーナ戦を前に状況がやや流動的だ。スイス戦ではオリバー・バウマンが先発を務め、依然として不動の正GKと見なされているが、一方でアレクサンダー・ニュベルがシュトゥットガルトで実戦経験を積む可能性も示唆されている。 4バックの右サイドバックにはジョシュア・キミッヒが先発する見込みで、センターバックにはアントニオ・リュディガーとマリック・ティアウの起用が有力視されている。左サイドではナサニエル・ブラウンが先発候補だが、デビッド・ラウムも選択肢の一つとして残っている。

中盤では変更があるものと予想される。スイス戦ではアンジェロ・スティラーとレオン・ゴレツカが先発したが、パスカル・グロースとアントン・シュタッハが先発の有力候補と見られている。その前線では、セルジュ・ニャブリがやや深い位置、あるいは右サイドで起用される可能性がある。

攻撃陣でもいくつかの変更があるかもしれない。スイス戦では2ゴール2アシストを記録し、圧倒的な活躍を見せたフロリアン・ヴィルツだが、多大な負担をかけたため、休養させる可能性もある。 ケヴィン・シャデは攻撃的な3トップの一角を担う有力な候補であり、スイス戦で短時間の出場にとどまったレナート・カールも、先発デビューを果たす可能性がある。ナゲルスマン監督はまた、サネについては、目立った活躍はなかったものの、再び起用候補であることをほのめかした。

センターフォワードの起用は未定だ。ニック・ヴォルテマデが先発候補の一人だが、ナゲルスマン監督の発言によれば、デニズ・ウンダフの出場も十分にあり得る。

ドイツの予想スタメン：

ニュベル – キミッヒ、ティアウ、リュディガー、ブラウン – グロース、スタッハ、グナブリー – レナート・カール、ウォルテマデ、シャデ