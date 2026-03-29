ドイツ対ガーナ戦の予想スタメン：ユリアン・ナーゲルスマン監督がドイツ代表をどのように起用するか

ドイツ代表にとって次の試練が待ち受ける！3月30日（月）、ドイツ代表は国際試合期間中の2戦目となる親善試合でガーナと対戦する。これは5月の代表メンバー発表に向けた重要な実力測定の場となる。シュトゥットガルトのMHPアリーナでのキックオフは20時45分を予定している。
今すぐ登録！どこでもスポーツのライブ配信を視聴可能 - 月額9.95ユーロから！
ユリアン・ナーゲルスマン監督がどの選手を招集し、誰が先発するかは、SPOXでチェック！
ドイツ代表にとって次の試練が待ち受ける！3月30日（月）、ドイツ代表は国際試合期間中の2戦目となる親善試合でガーナと対戦する。これは5月の代表メンバー発表に向けた重要な実力測定の場となる。シュトゥットガルトのMHPアリーナでのキックオフは20時45分を予定している。
今すぐ登録！どこでもスポーツのライブ配信を視聴可能 - 月額9.95ユーロから！
ユリアン・ナーゲルスマン監督がどの選手を招集し、誰が先発するかは、SPOXでチェック！
ドイツ代表は直近の試合で4-2-3-1のフォーメーションを採用していたが、ガーナ戦ではユリアン・ナーゲルスマン監督がメンバーを大幅に入れ替える可能性が高い。スイスとの激闘の末に4-3で勝利した直後であるため、基本的な布陣は変わらないだろうが、メンバー変更によっては、ドイツ代表が時折4-3-3のように見える局面も出てくるかもしれない。
ゴールキーパーに関しては、ガーナ戦を前に状況がやや流動的だ。スイス戦ではオリバー・バウマンが先発を務め、依然として不動の正GKと見なされているが、一方でアレクサンダー・ニュベルがシュトゥットガルトで実戦経験を積む可能性も示唆されている。 4バックの右サイドバックにはジョシュア・キミッヒが先発する見込みで、センターバックにはアントニオ・リュディガーとマリック・ティアウの起用が有力視されている。左サイドではナサニエル・ブラウンが先発候補だが、デビッド・ラウムも選択肢の一つとして残っている。
中盤では変更があるものと予想される。スイス戦ではアンジェロ・スティラーとレオン・ゴレツカが先発したが、パスカル・グロースとアントン・シュタッハが先発の有力候補と見られている。その前線では、セルジュ・ニャブリがやや深い位置、あるいは右サイドで起用される可能性がある。
攻撃陣でもいくつかの変更があるかもしれない。スイス戦では2ゴール2アシストを記録し、圧倒的な活躍を見せたフロリアン・ヴィルツだが、多大な負担をかけたため、休養させる可能性もある。 ケヴィン・シャデは攻撃的な3トップの一角を担う有力な候補であり、スイス戦で短時間の出場にとどまったレナート・カールも、先発デビューを果たす可能性がある。ナゲルスマン監督はまた、サネについては、目立った活躍はなかったものの、再び起用候補であることをほのめかした。
センターフォワードの起用は未定だ。ニック・ヴォルテマデが先発候補の一人だが、ナゲルスマン監督の発言によれば、デニズ・ウンダフの出場も十分にあり得る。
ドイツの予想スタメン：
ニュベル – キミッヒ、ティアウ、リュディガー、ブラウン – グロース、スタッハ、グナブリー – レナート・カール、ウォルテマデ、シャデ
ブラック・スターズは通常、柔軟な戦術を展開しており、最近では4-3-3、あるいは中盤の配置を若干調整したフォーメーションを多用している。しかし、ドイツ代表との対戦では、オットー・アドー監督がコンパクトでやや守備的な布陣を採用すると見られる。
ゴールキーパーはローレンス・アティ＝ジギが先発する見込みだ。その前には、サイドバックにマーヴィン・セナヤとギデオン・メンサ、センターバックにアレクサンダー・ジクとパトリック・ファイファーを配した4バックが組まれる可能性が高い。
中盤では、トーマス・パルテイが中心的な役割を担い、試合をコントロールするだろう。彼をサポートするのは、イブラヒム・スレマナやクワシ・シボといった走力に優れた選手たちになる可能性がある。
攻撃面では、ガーナ代表はスピードとカウンターを主軸とするだろう。カマルディーン・スレマナとアントワーヌ・セメニョがウイングを務め、ジョーダン・アユーが経験豊富なストライカーとして中央でプレーする見込みだ。
ガーナ予想スタメン：
アティ＝ジギ – セナヤ、ファイファー、ジク、メンサ – パルテイ、スレマナ、シボ – セメニョ、アユー、スレマナ
ガーナとの国際親善試合も無料放送されます。スイス戦はRTLで放送されましたが、今回はARDが公共放送での放送を担当します。
さらに、この試合はARDメディアテークを通じてライブストリーミングでも同時配信される。
2026年FIFAワールドカップについては、ARDとZDFがドイツ代表の試合中継を分担する。ただし、大会の全試合はストリーミング配信サービス「MagentaTV」で独占配信される。
もちろん、当サイトでも試合の模様をご覧いただけます。いつものように、ドイツ代表の国際試合を全編にわたってライブ更新でお届けします！
キックオフの約1時間前には、公式スタメンを含むライブ更新を当サイトのホームページでお届けします！
|No.
|選手
|チーム
|1
|オリバー・バウマン
|TSGホッフェンハイム
|2
|アントニオ・リュディガー
|レアル・マドリード
|3
|ヴァルデマール・アントン
|ボルシア・ドルトムント
|4
|ヨナタン・ター
|FCバイエルン
|5
|パスカル・グロス
|ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
|6
|ヨシュア・キミッヒ
|FCバイエルン
|7
|カイ・ハヴェルツ
|アーセナル
|8
|レオン・ゴレツカ
|FCバイエルン
|9
|ケヴィン・シャデ
|FCブレントフォード
|11
|ニック・ウォルテメイド
|ニューカッスル
|12
|アレクサンダー・ニュベル
|VfBシュトゥットガルト
|13
|デニズ・ウンダフ
|VfBシュトゥットガルト
|14
|クリス・フューリッヒ
|VfBシュトゥットガルト
|15
|ニコ・シュロッターベック
|ボルシア・ドルトムント
|16
|アンジェロ・スティラー
|VfBシュトゥットガルト
|17
|フロリアン・ヴィルツ
|リヴァプール
|18
|ナサニエル・ブラウン
|アイントラハト・フランクフルト
|19
|レロイ・サネ
|ガラタサライ
|20
|セルジュ・ニャブリ
|FCバイエルン
|21
|ヨナス・ウルビッグ
|FCバイエルン
|22
|デビッド・ラウム
|RBライプツィヒ
|23
|ヨシャ・ヴァグノマン
|VfBシュトゥットガルト
|24
|アントン・スタフ
|リーズ・ユナイテッド
|25
|レナート・カール
|FCバイエルン
|26
|マリック・ティアウ
|ニューカッスル