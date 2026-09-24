AFP
翻訳者：
ドイツ対オランダのネーションズリーグ戦でカイ・ハフェルツとブライアン・ブロビーに負傷悪夢
クロップとシャビの初陣は負傷者続出に見舞われる
UEFAネーションズリーグAリーグ・グループ2の一戦は大きな注目を集めた。ユルゲン・クロップにとってはドイツ代表指揮官としての初戦であり、シャビ・エルナンデスにとってはオランダ代表監督デビュー戦でもあった。
しかし、大きな期待が寄せられていた両者の戦術対決は、いきなりコンディション面のアクシデントに見舞われた。『Sky Sport Germany』によると、ジャマル・ムシアラはウォームアップ中に太ももに問題を感じ、ナディーム・アミリが急きょ代役として入った。さらに事態は悪化し、今季プレミアリーグ5試合で2得点を挙げているアーセナルFWカイ・ハフェルツが筋肉の問題を負った。報道では「カイ・ハフェルツはもう終わりだ！ 彼は包帯を巻かれ、ピッチを後にする！」と伝えられた。ハフェルツに代わってユネス・エブノウタリブが投入され、A代表デビューを果たした。
- Getty Images Sport
ブロビー、前半の負傷者に加わる
オランダはこの日、サンダーランドのストライカー、ブライアン・ブロビーがハムストリングを押さえて倒れ込むという痛恨のアクシデントにも見舞われた。サンダーランドは今季プレミアリーグで3得点を記録しているこのFWに大きく依存してきたが、この日は途中でピッチを後にすることになった。ブロビーが直ちにメディカルスタッフの対応を必要とした場面は、シャビとオランダ代表のテクニカルスタッフにとって極めて大きな懸念材料であり、予想外に激しい前半にさらなる痛手を加えるものとなった。
オランダの怒りの中、ヌメチャがゴールを決める
ピッチ上でブロビーが治療を必要としている混乱のさなか、ドイツはプレーを続行する選択を取り、直後にそれを生かして32分に先制した。ジョシュア・キミッヒが右サイドへ斜めのパスを送り、これを受けたトロイが低いクロスをペナルティーエリア内へ供給。カリム・アデイェミはニアポストで最初のチャンスを逃したものの、ルーカス・ヌメチャが絶妙なタイミングで入り込み、先制点を押し込んだ。これでドイツは1-0でハーフタイムを迎えた。プレー続行という物議を醸す判断に、フィルヒル・ファン・ダイクは激しく憤慨。試合再開前には選手同士の小競り合いも起きた。
- Getty Images Sport
負傷離脱中のスター選手たちの今後は？
アーセナルとサンダーランドのメディカルスタッフは、今後数日中に行われるハヴァーツとブロビーの最終的なコンディション評価を不安な面持ちで待つことになる。一方、クロップとシャビは、後半に戦術プランを維持するため、手薄となった陣容の立て直しを迫られる。オランダは今日、新監督にとって失望の残る初陣黒星を避けるべく、同点ゴールを必死に狙うことになる。
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