UEFAネーションズリーグAリーグ・グループ2の一戦は大きな注目を集めた。ユルゲン・クロップにとってはドイツ代表指揮官としての初戦であり、シャビ・エルナンデスにとってはオランダ代表監督デビュー戦でもあった。

しかし、大きな期待が寄せられていた両者の戦術対決は、いきなりコンディション面のアクシデントに見舞われた。『Sky Sport Germany』によると、ジャマル・ムシアラはウォームアップ中に太ももに問題を感じ、ナディーム・アミリが急きょ代役として入った。さらに事態は悪化し、今季プレミアリーグ5試合で2得点を挙げているアーセナルFWカイ・ハフェルツが筋肉の問題を負った。報道では「カイ・ハフェルツはもう終わりだ！ 彼は包帯を巻かれ、ピッチを後にする！」と伝えられた。ハフェルツに代わってユネス・エブノウタリブが投入され、A代表デビューを果たした。



