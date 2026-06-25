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Manuel NeuerGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

ドイツ対エクアドル戦の選手評価：レロイ・サネの好スタートも、守備の崩壊を覆い隠せなかった。ユリアン・ナーゲルスマン率いるチームは、グループステージを不本意に終えた。

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エクアドル 対 ドイツ

ニュージャージー州イースト・ラザフォード発――ドイツは攻撃的に攻めたが守備が乱れ、グループステージ最終戦で粘るエクアドルに2-1で敗れた。ナーゲルスマン監督率いるチームはサネの早期ゴールで先制しながら2失点し、反撃できなかった。グループ1位は維持も、暗い雰囲気で決勝トーナメントへ。

ドイツは好スタートを切った。アレックス・パブロヴィッチがスローインからボールを奪い、キックがペドロ・ヴィテの顔に当たった。フローリアン・ヴィルツがこぼれ球を拾ってサネにパスし、サネがゴール。エクアドルは激しく抗議したが、ゴールは認められた。

しかしエクアドルも反撃し、ニルソン・アングロが20ヤードからゴール隅にシュート、1－1の同点とした。これは南米勢の今大会初得点だった。前半は激しいタックルが飛び交ったが、決定機は少なく、いわゆる「泥臭い」展開で推移した。

後半は開始早々激しくなった。30秒も経たないうちにカイ・ハヴェルツがエリア内で倒されたが、直前のファウルでPKは取り消された。その後もドイツが流れを掴もうとするたびにエクアドルが反撃。勝って決勝トーナメント進出を狙う彼らの意地が表れていた。 大半がエクアドルサポーターで埋まったスタンドは残り45分間熱狂し続け、チームもそれに応えた。

2点目は意志の力だった。ケビン・ロドリゲスがヨナタン・ターよりわずかに高くジャンプし、ゴンサロ・プラタがマヌエル・ノイアーよりわずかに体を伸ばして押し込んだ。国中がサイドラインに押し寄せるような熱狂が湧き上がった。 ドイツも反撃を試みたが、ナゲルスマン監督はすでに主力を下げ、ベンチメンバーは意欲だけでアイデアに欠けた。

ドイツにとってこの試合は“必ず勝たねばならない”一戦ではなかった。それでも選手起用や戦術から、ナゲルスマン率いるチームが3ポイントを強く狙っていたことは明らかだ。だからこそ、この敗戦は少し胸に突き刺さる。

GOALがニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでのドイツ代表選手たちを評価する……

  • Joshua KimmichGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    マヌエル・ノイアー（5/10）：

    エクアドルの先制点は防げなかった。2点目はより素早く反応すべきだった。

    ヨシュア・キミッヒ（7/10）：

    深い位置からのパスには素晴らしいものもあった。60分で交代し、決勝トーナメントに備えた。

    アントニオ・ルディガー（6/10）：

    終盤には好セーブを見せたが、パスは不安定。昨季レアル・マドリードで多くの試合を欠場した影響が木曜の試合で目立った。

    ヨナタン・ター（6/10）：

    評価はまちまち。後半は重要なブロックで貢献したが、GKとの連携に綻びも見られた。

    ダヴィド・ラウム（6/10）：

    サイドを堅く守り、失点の責任はなし。

    • 広告
  • Felix NmechaGetty

    中盤

    フェリックス・ンメチャ（5/10）：

    粘り強いプレーで相手選手を苦しめ、好機を逃さないタックルを決めた。ただし、エクアドルの先制点につながる場面でボールを失った。

    アレックス・パブロヴィッチ（5/10）：

    ドイツの先制点につながる場面でファウルを犯したが、警告は免れた。それ以外では目立った活躍がなく、ハーフタイムで交代。

    ジャマル・ムシアラ（6/10）：

    立ち上がりは鈍かったが、徐々にリズムを取り戻した。ボールをキープし、中盤の競り合いでも果敢に挑んだ。

  • Florian WirtzGetty

    攻撃

    レロイ・サネ（8/10）：

    確実にゴールを奪い、ボール奪取でも存在感を示した。5バックの一員として守備でも貢献。全盛期は過ぎたものの、 still impactful.

    カイ・ハヴェルツ（5/10）：

    前線での存在感が薄く、ボールキープやチャンスメイクもできず、不甲斐ない1時間だった。

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）：

    サネへの見事なアシストを決め、いくつかのチャンスも作り出した。ただし、ボール扱いに緩い場面もあった。

  • Julian NagelsmannGetty

    サブメンバーとマネージャー

    アンジェロ・スティラー（7/10）：

    前半終了時にパブロヴィッチと交代し、より効果的なプレーを見せた。

    マリック・ティアウ（5/10）：

    守備固めとして投入されたが、役割を果たせなかった。

    デニス・ウンダフ（6/10）：

    60分に出場。終盤に決定機を逃した。

    マックス・バイアー（5/10）：

    ほとんどボールに触れず、試合に絡めなかった。

    パスカル・グロス（評価なし）：

    出場時間が短くインパクトを残せなかった。

    ユリアン・ナーゲルスマン（5/10）：

    グループステージ突破がほぼ確定していたにもかかわらずベストメンバーを起用。結果が出ず、やや滑稽な姿に。決勝トーナメントへ課題が残った。

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