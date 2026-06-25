ドイツは好スタートを切った。アレックス・パブロヴィッチがスローインからボールを奪い、キックがペドロ・ヴィテの顔に当たった。フローリアン・ヴィルツがこぼれ球を拾ってサネにパスし、サネがゴール。エクアドルは激しく抗議したが、ゴールは認められた。

しかしエクアドルも反撃し、ニルソン・アングロが20ヤードからゴール隅にシュート、1－1の同点とした。これは南米勢の今大会初得点だった。前半は激しいタックルが飛び交ったが、決定機は少なく、いわゆる「泥臭い」展開で推移した。

後半は開始早々激しくなった。30秒も経たないうちにカイ・ハヴェルツがエリア内で倒されたが、直前のファウルでPKは取り消された。その後もドイツが流れを掴もうとするたびにエクアドルが反撃。勝って決勝トーナメント進出を狙う彼らの意地が表れていた。 大半がエクアドルサポーターで埋まったスタンドは残り45分間熱狂し続け、チームもそれに応えた。

2点目は意志の力だった。ケビン・ロドリゲスがヨナタン・ターよりわずかに高くジャンプし、ゴンサロ・プラタがマヌエル・ノイアーよりわずかに体を伸ばして押し込んだ。国中がサイドラインに押し寄せるような熱狂が湧き上がった。 ドイツも反撃を試みたが、ナゲルスマン監督はすでに主力を下げ、ベンチメンバーは意欲だけでアイデアに欠けた。

ドイツにとってこの試合は“必ず勝たねばならない”一戦ではなかった。それでも選手起用や戦術から、ナゲルスマン率いるチームが3ポイントを強く狙っていたことは明らかだ。だからこそ、この敗戦は少し胸に突き刺さる。

GOALがニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでのドイツ代表選手たちを評価する……