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Thomas Hindle

翻訳者：

ドイツ対エクアドル戦の選手評価：レロイ・サネの好スタートも、守備の崩壊は隠せず、ナーゲルスマン率いるドイツはグループステージを不本意に終えた。

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エクアドル 対 ドイツ

ニュージャージー州イースト・ラザフォード発――ドイツは攻撃的な姿勢を見せたが守備が機能せず、グループステージ最終戦で粘るエクアドルに2-1で敗れた。ナーゲルスマン監督率いるチームはサネの早期ゴールで先制したものの、その後2失点し、反撃できなかった。グループ首位は維持したが、暗い雰囲気で決勝トーナメントに進む。

ドイツは好スタートを切った。スローインからパブロヴィッチがボールを奪い、ヴィテの顔に当たった。ヴィルツがこぼれ球を拾い、サネがゴール。エクアドルは激しく抗議したが、ゴールは成立した。

「立ち上がりが良く先制したときはスペースを突くべきだった。今日は先制後に少しコントロールを失った」とナーゲルスマン監督は語った。 

エクアドルは反撃し、ニルソン・アングロが20ヤードからゴール隅にシュート、1－1の同点とした。これはエクアドルにとって大会初得点。前半残り時間は激しいタックルこそあったが決定機は少なく、膠着状態が続いた。

「エクアドルは我々にプレッシャーをかけてきたため、対応するのが難しかった」と彼は語った。

後半は開始早々、カイ・ハヴェルツがエリア内で倒されたが、直前のファウルが取り消されPKは不成立。その後、ドイツが流れをつかもうとするたびにエクアドルが猛攻を仕掛け、試合は一進一退となった。 観客の大半を占めたエクアドルサポーターは残り45分間熱狂し続け、チームもそれに呼応した。

「ハーフタイム後にリズムを取り戻せず、ベストを尽くした。これがノックアウトステージなら戦術を変えただろう」とナーゲルスマンは語った。

2点目はまさに意志の力。ケビン・ロドリゲスがヨナタン・ターよりわずかに高くジャンプし、ゴンサロ・プラタがマヌエル・ノイアーよりわずかに体を伸ばしてゴールに押し込んだ。その瞬間、国民全員がサイドラインを駆け下りるほどの熱狂が湧き上がった。

「人生とはそういうものだ。苦しむことを学び、気概と信念を保つこと。逆境でも我々は冷静だった。戦う構想があった」と、コーナーフラッグまで駆け寄ったエクアドルのセバスティアン・ベッカチェセ監督は試合後に語った。

ドイツも反撃を試みたが、ナゲルスマンはすでに主力を下げ、ベンチ組は意欲だけでアイデア不足だった。

この試合は必須の勝利ではなかったが、選手起用や布陣からナゲルスマンが3点を狙っていたことは明らかで、その意味では痛手だ。

「敗戦は決して良いものではない。グループ優勝が確定していてもだ。教訓を得て、前に進む」とナゲルスマン監督は語った。

GOALがニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでのドイツ代表選手たちを採点する。

  • Joshua KimmichGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    マヌエル・ノイアー（5/10）：

    エクアドルの先制点は防げなかったが、2点目はより素早く反応すべきだった。

    ヨシュア・キミッヒ（7/10）：

    深い位置からのパスはいくつか非常に良かった。60分で交代し、決勝トーナメントをにらんだ。

    アントニオ・ルディガー（6/10）：

    終盤には好セーブを見せたが、パスは不安定。昨季レアル・マドリードで多くの試合を欠場した影響が木曜日の試合で目立った。

    ヨナタン・ター（6/10）：

    評価はまちまち。後半は重要なブロックを連発したが、GKとの連携に乱れも。

    ダヴィド・ラウム（6/10）：

    サイドを堅く守り、担当エリアは整然としていた。2失点とも無関係。

    • 広告
  • Felix NmechaGetty

    中盤

    フェリックス・ンメチャ（5/10）：

    粘り強いプレーで相手選手を苦しめ、好機を逃さないタックルを決めた。ただし、エクアドルの先制点につながる場面でボールを失った。

    アレックス・パブロヴィッチ（5/10）：

    ドイツの先制点につながる場面でファウルを犯したが、見逃された。それ以外では目立たず、ハーフタイムで交代。

    ジャマル・ムシアラ（6/10）：

    立ち上がりは鈍かったが、徐々に調子を取り戻した。ボールをキープし、中盤の競り合いでも果敢に挑んだ。

  • Florian WirtzGetty

    攻撃

    レロイ・サネ（8/10）：

    ゴールを確実に決め、ボール奪取でも貢献。守備では5バックの一員としても機能した。全盛期は過ぎたが、存在感は健在。

    カイ・ハヴェルツ（5/10）：

    前線での存在感が薄く、キープやチャンスメイクもできず、60分間を不甲斐なく過ごした。

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）：

    サネへの見事なアシストを決め、いくつかのチャンスも作り出した。ただし、ボール扱いにやや緩い場面も見られた。

  • Julian NagelsmannGetty

    サブメンバーとマネージャー

    アンジェロ・スティラー（7/10）：

    前半終了時に精彩を欠いたパブロヴィッチと交代し、より効果的なプレーを見せた。

    マリック・ティアウ（5/10）：

    守備固めとして投入されたが役割を果たせなかった。

    デニス・ウンダフ（6/10）：

    60分に出場したが、終盤の決定機を生かせなかった。

    マックス・バイアー（5/10）：

    ボールに触れる機会がほとんどなく、試合に絡むのに苦労した。

    パスカル・グロス（評価なし）：

    出場時間が短くインパクトを残せなかった。

    ユリアン・ナーゲルスマン（5/10）：

    グループステージ突破がほぼ確定していたにもかかわらずほぼベストメンバーを起用。結果を出せずやや滑稽な姿を見せた。決勝トーナメントを控え大きな課題が残った。

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