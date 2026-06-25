ドイツは好スタートを切った。スローインからパブロヴィッチがボールを奪い、ヴィテの顔に当たった。ヴィルツがこぼれ球を拾い、サネがゴール。エクアドルは激しく抗議したが、ゴールは成立した。

「立ち上がりが良く先制したときはスペースを突くべきだった。今日は先制後に少しコントロールを失った」とナーゲルスマン監督は語った。

エクアドルは反撃し、ニルソン・アングロが20ヤードからゴール隅にシュート、1－1の同点とした。これはエクアドルにとって大会初得点。前半残り時間は激しいタックルこそあったが決定機は少なく、膠着状態が続いた。

「エクアドルは我々にプレッシャーをかけてきたため、対応するのが難しかった」と彼は語った。

後半は開始早々、カイ・ハヴェルツがエリア内で倒されたが、直前のファウルが取り消されPKは不成立。その後、ドイツが流れをつかもうとするたびにエクアドルが猛攻を仕掛け、試合は一進一退となった。 観客の大半を占めたエクアドルサポーターは残り45分間熱狂し続け、チームもそれに呼応した。

「ハーフタイム後にリズムを取り戻せず、ベストを尽くした。これがノックアウトステージなら戦術を変えただろう」とナーゲルスマンは語った。

2点目はまさに意志の力。ケビン・ロドリゲスがヨナタン・ターよりわずかに高くジャンプし、ゴンサロ・プラタがマヌエル・ノイアーよりわずかに体を伸ばしてゴールに押し込んだ。その瞬間、国民全員がサイドラインを駆け下りるほどの熱狂が湧き上がった。

「人生とはそういうものだ。苦しむことを学び、気概と信念を保つこと。逆境でも我々は冷静だった。戦う構想があった」と、コーナーフラッグまで駆け寄ったエクアドルのセバスティアン・ベッカチェセ監督は試合後に語った。

ドイツも反撃を試みたが、ナゲルスマンはすでに主力を下げ、ベンチ組は意欲だけでアイデア不足だった。

この試合は必須の勝利ではなかったが、選手起用や布陣からナゲルスマンが3点を狙っていたことは明らかで、その意味では痛手だ。

「敗戦は決して良いものではない。グループ優勝が確定していてもだ。教訓を得て、前に進む」とナゲルスマン監督は語った。

GOALがニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでのドイツ代表選手たちを採点する。