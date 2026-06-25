ドイツは幸運なスタートを切った。アレックス・パブロヴィッチがスローインからボールを奪い、キックがペドロ・ヴィテの顔に当たった。フローリアン・ヴィルツがこぼれ球を拾ってサネにパスし、サネがゴールを決めた。エクアドルは激しく抗議したが、ゴールは認められた。

「立ち上がりに先制したときはスペースを突くべきだ。今日はリード後に少しコントロールを失った」とナーゲルスマン監督は語った。

エクアドルはニルソン・アングロの20ヤードからのシュートで1－1に追いつき、大会初得点をマーク。前半は激しいタックルこそあったが、決定機は少なく、膠着状態のまま終了した。

「エクアドルは我々に大きなプレッシャーをかけてきたため、対応するのが難しかった」と彼は語った。

後半は開始早々、カイ・ハヴェルツがPKを要求したが、直前のファウルで取り消された。その後もドイツがボールを保持するたびにエクアドルが猛攻を仕掛け、試合は一進一退の展開が続いた。 大半がエクアドル支持者で埋まったスタンドは残り45分間熱狂し続け、チームもそれに応えた。

「ハーフタイム後にリズムを取り戻せなかった。これがノックアウトステージなら戦術を変えていた」とナゲルスマンは語った。

2点目は意志のゴールだった。ケビン・ロドリゲスがジョナタン・ターよりわずかに高く跳び、ゴンサロ・プラタがマヌエル・ノイアーよりわずかに体を伸ばして押し込んだ。その瞬間、国民全員がサイドラインを駆け下りたかのような熱狂が爆発した。

「人生とはそういうものだ。苦しむことを学び、気概と信念を保つ。逆境でも冷静に戦う構想があった」とコーナーフラッグまで駆け寄ったエクアドルのセバスティアン・ベッカチェセ監督は語った。

ドイツも反撃を試みたが、ナゲルスマンはすでに主力を下げ、ベンチメンバーは意欲十分ながらアイデア不足で効果的に攻められなかった。

この試合は勝たねばならない試合ではなかったが、選手起用や布陣、戦いぶりから、ナゲルスマン率いるチームが3点を狙っていたことは明らかだった。だからこそ、この敗戦は少しばかり痛手だ。

「敗戦は決して良いものではない。グループ優勝が確定していてもだ。教訓を学び、前に進む」とナゲルスマンは語った。

GOALがニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでのドイツ代表選手たちを評価する……