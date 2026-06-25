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Thomas Hindle

翻訳者：

ドイツ対エクアドル戦の選手評価：レロイ・サネの好スタートも守備の崩壊を隠せず、ナーゲルスマン率いるドイツはグループステージを不本意に終えた。

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エクアドル 対 ドイツ

ニュージャージー州イースト・ラザフォード発――ドイツは攻撃的に攻めたが守備が乱れ、グループステージ最終戦でエクアドルに1-2で敗れた。ナーゲルスマン監督率いるチームはサネの早期ゴールで先制したものの、2失点し反撃できなかった。グループ首位は維持したが、暗い雰囲気で決勝トーナメントへ進んだ。

ドイツは幸運なスタートを切った。アレックス・パブロヴィッチがスローインからボールを奪い、キックがペドロ・ヴィテの顔に当たった。フローリアン・ヴィルツがこぼれ球を拾ってサネにパスし、サネがゴールを決めた。エクアドルは激しく抗議したが、ゴールは認められた。

「立ち上がりに先制したときはスペースを突くべきだ。今日はリード後に少しコントロールを失った」とナーゲルスマン監督は語った。 

エクアドルはニルソン・アングロの20ヤードからのシュートで1－1に追いつき、大会初得点をマーク。前半は激しいタックルこそあったが、決定機は少なく、膠着状態のまま終了した。

「エクアドルは我々に大きなプレッシャーをかけてきたため、対応するのが難しかった」と彼は語った。

後半は開始早々、カイ・ハヴェルツがPKを要求したが、直前のファウルで取り消された。その後もドイツがボールを保持するたびにエクアドルが猛攻を仕掛け、試合は一進一退の展開が続いた。 大半がエクアドル支持者で埋まったスタンドは残り45分間熱狂し続け、チームもそれに応えた。

「ハーフタイム後にリズムを取り戻せなかった。これがノックアウトステージなら戦術を変えていた」とナゲルスマンは語った。

2点目は意志のゴールだった。ケビン・ロドリゲスがジョナタン・ターよりわずかに高く跳び、ゴンサロ・プラタがマヌエル・ノイアーよりわずかに体を伸ばして押し込んだ。その瞬間、国民全員がサイドラインを駆け下りたかのような熱狂が爆発した。

「人生とはそういうものだ。苦しむことを学び、気概と信念を保つ。逆境でも冷静に戦う構想があった」とコーナーフラッグまで駆け寄ったエクアドルのセバスティアン・ベッカチェセ監督は語った。

ドイツも反撃を試みたが、ナゲルスマンはすでに主力を下げ、ベンチメンバーは意欲十分ながらアイデア不足で効果的に攻められなかった。

この試合は勝たねばならない試合ではなかったが、選手起用や布陣、戦いぶりから、ナゲルスマン率いるチームが3点を狙っていたことは明らかだった。だからこそ、この敗戦は少しばかり痛手だ。

「敗戦は決して良いものではない。グループ優勝が確定していてもだ。教訓を学び、前に進む」とナゲルスマンは語った。

GOALがニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムでのドイツ代表選手たちを評価する……

  • Joshua KimmichGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    マヌエル・ノイアー（5/10）：

    エクアドルの先制点は防げなかった。2点目はより素早く反応すべきだった。

    ヨシュア・キミッヒ（7/10）：

    深い位置からのパスは正確だった。60分で交代し、決勝トーナメントに備えた。

    アントニオ・ルディガー（6/10）：

    終盤には好セーブを見せたが、パスは不安定。昨季レアル・マドリードで多くの試合を欠場した影響が木曜日の試合で目立った。

    ヨナタン・ター（6/10）：

    後半は好守があったが、GKとの連携に綻びも。

    ダヴィド・ラウム（6/10）：

    サイドを堅く守り、失点の責任はなし。

    • 広告
  • Felix NmechaGetty

    中盤

    フェリックス・ンメチャ（5/10）：

    粘り強いプレーで相手選手を苦しめ、好機を逃さないタックルを決めた。ただし、エクアドルの先制点につながる場面でボールを失った。

    アレックス・パブロヴィッチ（5/10）：

    ドイツの先制点につながる場面でファウルを犯したが、運よく逃れた。それ以外では目立った活躍がなく、ハーフタイムで交代。

    ジャマル・ムシアラ（6/10）：

    立ち上がりは鈍かったが、徐々に調子を取り戻した。ボールをキープし、中盤の激しい競り合いにも果敢に挑んだ。

  • Florian WirtzGetty

    攻撃

    レロイ・サネ（8/10）：

    ゴールを確実に決め、ボール奪取でも存在感を示した。5バックの一員として守備でも貢献。全盛期は過ぎたものの、 still impactful.

    カイ・ハヴェルツ（5/10）：

    前線での存在感が薄く、ボールキープやチャンスメイクも不足。60分の出場は物足りなかった。

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）：

    サネへの見事なアシストを決め、いくつかのチャンスも作り出した。ただし、ボール扱いに緩い場面もあった。

  • Julian NagelsmannGetty

    サブメンバーとマネージャー

    アンジェロ・スティラー（7/10）：

    前半終了時にパブロヴィッチと交代し、より効果的なプレーを見せた。

    マリック・ティアウ（5/10）：

    守備固めとして投入されたが、役割を果たせなかった。

    デニス・ウンダフ（6/10）：

    60分に出場。終盤に決定機を逃した。

    マックス・バイアー（5/10）：

    ほとんどボールに触れず、試合に絡めなかった。

    パスカル・グロス（評価なし）：

    出場時間が短くインパクトを残せなかった。

    ユリアン・ナーゲルスマン（5/10）：

    グループステージ突破がほぼ確定していたにもかかわらずベストメンバーを起用。結果が出ず、やや滑稽な印象を与えた。決勝トーナメントへ課題が残る。

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