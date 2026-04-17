「ジュリアンとは長い付き合いだ。彼はホッフェンハイムで私のユース時代を指導してくれた。私が膝の大怪我をした時も、代表候補発表の前も、彼は連絡をくれた」とプロメルは語った。

3月末の代表入りは難しいと告げられましたが、それでも話せたことが嬉しかった」と31歳は語り、「まだ候補に入れてくれていると分かった」と強調した。夏に向けて大きな期待はしていない。3月のメンバーを大きく変えることはないだろうと分かっているからだ。 それでも、もし必要とされれば、どんな役割でも力を尽くしたい。W杯代表に選ばれることは、私の大きな夢だ」とプロメルは語った。