同紙の取材に、この中盤の選手は最近ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンと連絡を取ったことを認めた。
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ドイツ代表W杯メンバーに大波乱？ブンデスリーガのスターがナーゲルスマン監督と接触を認める
「ジュリアンとは長い付き合いだ。彼はホッフェンハイムで私のユース時代を指導してくれた。私が膝の大怪我をした時も、代表候補発表の前も、彼は連絡をくれた」とプロメルは語った。
3月末の代表入りは難しいと告げられましたが、それでも話せたことが嬉しかった」と31歳は語り、「まだ候補に入れてくれていると分かった」と強調した。夏に向けて大きな期待はしていない。3月のメンバーを大きく変えることはないだろうと分かっているからだ。 それでも、もし必要とされれば、どんな役割でも力を尽くしたい。W杯代表に選ばれることは、私の大きな夢だ」とプロメルは語った。
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ドイツ代表：グリシャ・プロメルはW杯メンバーに滑り込めるか？
長期離脱から復帰したプロメルは、シーズン序盤のホッフェンハイム戦で途中出場し、存在感を示した。秋以降はレギュラーに定着し、現在6位のTSGの好調を支えている。 3月の代表戦に招集されなかったドルトムントのマクシミリアン・ベイヤーはFAZの取材で、チームメイトのヴァルデマール・アントンとプロメルが「少し埋もれてしまい、本来受けるべき評価を得られていない」と語った。
プロメルがドイツ代表に招集されたのは、2023年11月の追加招集が一度きり。トルコ戦（2-3）とオーストリア戦（0-2）では出場機会がなかった。
この2年半代表に招集されておらず、W杯メンバー入りが実現すれば驚きなのは確かだ。ナゲルスマン監督も3月末のスイス戦（4-3）、ガーナ戦（2-1）のメンバーを基本線とし、W杯に向けて大きな変更は予定していないと明言している。
グリシャ・プロメルは、ユリアン・ナーゲルスマンと共にタイトルを獲得した。
とはいえ、プロメルにチャンスがないわけではない。ドイツ代表のW杯メンバー入りが確実視されていたMFフェリックス・ンメチャが3月末に外側靭帯を断裂し、離脱中だ。ドルトムント所属の彼が大会までに回復できるかは最近まで不透明だった。 さらにナゲルスマン監督は3月、リーズ・ユナイテッドのアントン・スタフを招集したが、プロメルがスタフの代役となる可能性もある。
そのためには、今夏VfBシュトゥットガルトへフリー移籍する見込みのホッフェンハイム所属の選手は、シーズン終盤も好調を維持する必要がある。ナゲルスマン監督はかつてホッフェンハイムのU-19で彼を指導しており、その信頼関係が切り札になるかもしれない。2014年には共にドイツU-19選手権で優勝している。
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グリシャ・プロメルはワールドカップに出場できるのか？今シーズンの成績
ゲーム
30
ゴール
8
アシスト2
2
イエローカード
4