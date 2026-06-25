ドイツ代表FWの移籍金はわずか？ 名門クラブがニクラス・フュルクルグの獲得を検討している模様

昨季セリエA15位のフィレンツェは、FWロベルト・ピッコリが今夏退団すれば、フルークルグ獲得が具体化すると報じられた。25歳のピッコリは移籍金2500万ユーロで加入したが、期待に応えていない。

一方、フルークルグはフィオレンティナにとってお買い得となる見込みだ。33歳のフルークルグは2028年まで契約が残っているものの、ウェストハムがチャンピオンシップへ降格したため退団が確実視されている。2024年にドルトムントから2700万ユーロで獲得した同選手について、ウェストハムは300万ユーロ程度の移籍金を希望しているとされる。