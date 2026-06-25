イタリア紙『イル・ティッレーノ』によると、ACフィレンツェはウェストハム・ユナイテッドのFW獲得を検討している。
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ドイツ代表FWの移籍金はわずか？ 名門クラブがニクラス・フュルクルグの獲得を検討している模様
昨季セリエA15位のフィレンツェは、FWロベルト・ピッコリが今夏退団すれば、フルークルグ獲得が具体化すると報じられた。25歳のピッコリは移籍金2500万ユーロで加入したが、期待に応えていない。
一方、フルークルグはフィオレンティナにとってお買い得となる見込みだ。33歳のフルークルグは2028年まで契約が残っているものの、ウェストハムがチャンピオンシップへ降格したため退団が確実視されている。2024年にドルトムントから2700万ユーロで獲得した同選手について、ウェストハムは300万ユーロ程度の移籍金を希望しているとされる。
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ニクラス・フュルクルグ：ヴェルダー・ブレーメンもオファーを提示するのか？
1年半にわたる不振と怪我に悩まされた後、フュルクルグは今年初めにACミランへレンタル移籍した。しかし、元ブレーメン所属の彼はイタリアでも調子が上がらず、ミランでの20試合で1ゴールにとどまった。結果として、ミランは買い取りオプションを行使しなかった。
2026年W杯ドイツ代表入りの夢も絶たれた。過去2大会で24試合14得点を挙げたが、ナーゲルスマン監督は北米遠征に彼を選ばなかった。
最近はセリエAに復帰した北イタリアのFCヴェネチアが興味を示していると報じられ、古巣ヴェルダー・ブレーメンも獲得に動いているという。