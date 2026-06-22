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ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックは、ワールドカップ出場を断念し、今もその衝撃的な負傷を「受け止めようとしている」。
ドイツのシュロッターベックが欠場
ドイツ代表DFシュロッターベックが、ワールドカップの準備中に負傷。左足首の内側靭帯を損傷し、少なくとも2か月離脱することが判明した。ボルシア・ドルトムント所属のセンターバックは、ピッチで優勝トロフィーを掲げる夢が絶たれた。
代表29試合出場。彼はドイツがコートジボワールを2-1で下した試合で負傷し、ハーフタイムに交代。MRI検査の結果、大会残りの出場が不可能となった。
シュロッターベックがSNSで沈黙を破る
ソーシャルメディアで公開したメッセージで、シュロッターベックは状況を整理する時間とプライバシーを求めた。同時にファンには代表チームへの支援を続けたよう呼びかけた。彼は、ドイツ代表がワールドカップで成功を収めるには団結が重要だと強調した。
「ファンの皆さん、こんにちは。今はすべてを受け止め、後で話すための時間が必要です。現時点では詳しいコメントはありません」とシュロッターベックは記した。「今重要なのはチームです。彼らはすべてのドイツ国民からの全面的な支援に値します。皆で団結し、良い時も困難な時もこのドイツ代表チームを後押しし、ワールドカップ優勝への道のりを支えていることを示しましょう。 ご理解ありがとうございます。」
ナゲルスマン監督が「前向きな」ディフェンダーを支持
身体的な不調にもかかわらず、シュロッターベックは米国の合宿地に残留することを選択した。この決断はコーチ陣から称賛されている。彼はピッチ上でプレーできなくても、ロッカールームで影響力を保っているからだ。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、この困難な時期に選手の士気を高めるため、チームとしてできる限りのことをしていると明かした。
ナゲルスマン監督は「皆で彼を励ましてきた。彼は前向きで、すでに前を向いている」と精神状態を説明。さらに「彼はピッチ外でも影響力があり、合宿に残る決断は良い兆候だ」と26歳の存在を評価した。
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シュロッターベック、トップ選手との関連が報じられる
シュロッターベックは先日、ドルトムントとの契約を2031年まで延長。今夏は欧州のトップクラブへの移籍が噂されている。新契約には7月19日まで有効な移籍条項があり、レアル・マドリードやリヴァプールなど特定のクラブは5000万～6000万ユーロで獲得できるという。