ソーシャルメディアで公開したメッセージで、シュロッターベックは状況を整理する時間とプライバシーを求めた。同時にファンには代表チームへの支援を続けたよう呼びかけた。彼は、ドイツ代表がワールドカップで成功を収めるには団結が重要だと強調した。

「ファンの皆さん、こんにちは。今はすべてを受け止め、後で話すための時間が必要です。現時点では詳しいコメントはありません」とシュロッターベックは記した。「今重要なのはチームです。彼らはすべてのドイツ国民からの全面的な支援に値します。皆で団結し、良い時も困難な時もこのドイツ代表チームを後押しし、ワールドカップ優勝への道のりを支えていることを示しましょう。 ご理解ありがとうございます。」















