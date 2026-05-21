ドイツ代表、2026年ワールドカップ日程：試合日、親善試合、テレビ放送、ライブ配信

予選の序盤は出遅れたが、ドイツ代表はアメリカ、カナダ、メキシコ開催のワールドカップ本大会グループステージ出場権を獲得した。特に最終予選でホームにスロバキアを迎え6-0で大勝したことは大きなアピールとなった。その後、ワシントンで行われた抽選会で、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームはグループステージの3つの対戦国を知った。 大会まで残された時間は少ない。

SPOXがドイツ代表の全日程を公開！