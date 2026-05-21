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ドイツ代表、2026年ワールドカップ日程：試合日、親善試合、テレビ放送、ライブ配信

ドイツ
FIFAクラブワールドカップ

ドイツ代表を夏の本大会まで何が待ち受ける？SPOXがすべて伝える。

予選の序盤は出遅れたが、ドイツ代表はアメリカ、カナダ、メキシコ開催のワールドカップ本大会グループステージ出場権を獲得した。特に最終予選でホームにスロバキアを迎え6-0で大勝したことは大きなアピールとなった。その後、ワシントンで行われた抽選会で、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームはグループステージの3つの対戦国を知った。 大会まで残された時間は少ない。

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SPOXがドイツ代表の全日程を公開！ 

  • ドイツ代表、2026年ワールドカップ日程：試合日、親善試合、テレビ放送、ライブ配信

    来年のワールドカップまで、ドイツ代表は親善試合を2試合予定している。5月31日にマインツでフィンランドと、大会直前にはヒューストンで開催国アメリカと対戦する。グループリーグ初戦は6月14日19時にキュラソーと行う。

    アメリカ戦はRTL、フィンランド戦はZDFが放映する。 

    RTLの試合は、有料のRTL+でも視聴可。ZDFは無料のライブ配信を提供します。

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    ドイツ代表、2026年ワールドカップに向けた親善試合スケジュール

    日付時間対戦場所放送
    2026年5月31日（日）20時45分ドイツ対フィンランドメワ・アリーナ（マインツ）放送局: ZDF
    2026年6月6日（土）20時30分アメリカ対ドイツソルジャー・フィールド、シカゴRTL

  • ドイツ代表、2026年ワールドカップに向けたスケジュール：日程、試合日、親善試合、DFB代表の無料テレビ放送とライブストリーム、および代表メンバー

    ポジション選手所属
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム
    ゴールマヌエル・ノイアーFCバイエルン・ミュンヘン
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト
    ディフェンダーヴァルデマール・アントンボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブフェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブフェリックス・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ
    ディフェンダーアントニオ・リュディガーレアル・マドリード
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブアンジェロ・スティラーVfBシュトゥットガルト
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド
    攻撃的ナディエム・アミリマインツ05
    攻撃マクシミリアン・ベイヤーボルシア・ドルトムント
    攻撃レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナル
    攻撃レナート・カールFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト
    攻撃ジャマル・ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール
    攻撃デニズ・ウンダフVfBシュトゥットガルト
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール
    攻撃ニック・ウォルテマデニューカッスル・ユナイテッド

  • 2026年ワールドカップ：グループ分けの概要

    グループA

    メキシコ
    南アフリカ
    韓国
    プレーオフDの勝者

    グループB

    カナダ
    プレーオフA勝者
    カタール
    スイス

    グループC

    ブラジル
    モロッコ
    ハイチ
    スコットランド

    グループD

    アメリカ
    パラグアイ
    オーストラリア
    プレーオフCの勝者

    グループE

    ドイツ
    キュラソー
    コートジボワール
    エクアドル

    グループF

    オランダ
    日本
    プレーオフB勝者
    チュニジア

    グループG

    ベルギー
    エジプト
    イラン
    ニュージーランド

    グループH

    スペイン
    カーボベルデ
    サウジアラビア
    ウルグアイ

    グループI

    フランス
    セネガル
    プレーオフ2の勝者
    ノルウェー

    グループJ

    アルゼンチン
    アルジェリア
    オーストリア
    ヨルダン

    グループK

    ポルトガル
    プレーオフ1の勝者
    ウズベキスタン
    コロンビア

    グループL

    イングランド
    クロアチア
    ガーナ
    パナマ
親善試合
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GER
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フィンランド
FIN