ドイツ代表、2026年ワールドカップ日程：試合日、親善試合、テレビ放送、ライブ配信

予選の序盤は出遅れたが、ドイツ代表はアメリカ、カナダ、メキシコ開催のワールドカップ本大会グループステージ出場権を獲得した。特に最終予選でホームにスロバキアを迎え6-0で大勝したことは大きなアピールとなった。その後、ワシントンで行われた抽選会で、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームはグループステージの3つの対戦国を知った。 大会まで残された時間は少ない。
SPOXがドイツ代表の全日程を公開！
予選の序盤は出遅れたが、ドイツ代表はアメリカ、カナダ、メキシコ開催のワールドカップ本大会グループステージ出場権を獲得した。特に最終予選でホームにスロバキアを迎え6-0で大勝したことは大きなアピールとなった。その後、ワシントンで行われた抽選会で、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームはグループステージの3つの対戦国を知った。 大会まで残された時間は少ない。
SPOXがドイツ代表の全日程を公開！
来年のワールドカップまで、ドイツ代表は親善試合を2試合予定している。5月31日にマインツでフィンランドと、大会直前にはヒューストンで開催国アメリカと対戦する。グループリーグ初戦は6月14日19時にキュラソーと行う。
アメリカ戦はRTL、フィンランド戦はZDFが放映する。
RTLの試合は、有料のRTL+でも視聴可。ZDFは無料のライブ配信を提供します。
|日付
|時間
|対戦
|場所
|放送
|2026年5月31日（日）
|20時45分
|ドイツ対フィンランド
|メワ・アリーナ（マインツ）
|放送局: ZDF
|2026年6月6日（土）
|20時30分
|アメリカ対ドイツ
|ソルジャー・フィールド、シカゴ
|RTL
|ポジション
|選手
|所属
|ゴール
|オリバー・バウマン
|TSGホッフェンハイム
|ゴール
|マヌエル・ノイアー
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ゴール
|アレクサンダー・ニュベル
|VfBシュトゥットガルト
|ディフェンダー
|ヴァルデマール・アントン
|ボルシア・ドルトムント
|ディフェンシブ
|ナサニエル・ブラウン
|アイントラハト・フランクフルト
|ディフェンシブ
|パスカル・グロス
|ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
|ディフェンシブ
|ヨシュア・キミッヒ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ディフェンシブ
|フェリックス・ンメチャ
|ボルシア・ドルトムント
|ディフェンシブ
|フェリックス・パブロヴィッチ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ディフェンシブ
|デビッド・ラウム
|RBライプツィヒ
|ディフェンダー
|アントニオ・リュディガー
|レアル・マドリード
|ディフェンダー
|ニコ・シュロッターベック
|ボルシア・ドルトムント
|ディフェンシブ
|アンジェロ・スティラー
|VfBシュトゥットガルト
|ディフェンシブ
|ジョナタン・ター
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ディフェンシブ
|マリック・ティアウ
|ニューカッスル・ユナイテッド
|攻撃的
|ナディエム・アミリ
|マインツ05
|攻撃
|マクシミリアン・ベイヤー
|ボルシア・ドルトムント
|攻撃
|レオン・ゴレツカ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|攻撃
|カイ・ハヴェルツ
|アーセナル
|攻撃
|レナート・カール
|FCバイエルン・ミュンヘン
|攻撃
|ジェイミー・ルウェリング
|VfBシュトゥットガルト
|攻撃
|ジャマル・ムシアラ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|攻撃
|レロイ・サネ
|ガラタサライ・イスタンブール
|攻撃
|デニズ・ウンダフ
|VfBシュトゥットガルト
|攻撃
|フロリアン・ヴィルツ
|FCリヴァプール
|攻撃
|ニック・ウォルテマデ
|ニューカッスル・ユナイテッド
グループA
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|プレーオフDの勝者
グループB
|カナダ
|プレーオフA勝者
|カタール
|スイス
グループC
|ブラジル
|モロッコ
|ハイチ
|スコットランド
グループD
|アメリカ
|パラグアイ
|オーストラリア
|プレーオフCの勝者
グループE
|ドイツ
|キュラソー
|コートジボワール
|エクアドル
グループF
|オランダ
|日本
|プレーオフB勝者
|チュニジア
グループG
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
グループH
|スペイン
|カーボベルデ
|サウジアラビア
|ウルグアイ
グループI
|フランス
|セネガル
|プレーオフ2の勝者
|ノルウェー
グループJ
|アルゼンチン
|アルジェリア
|オーストリア
|ヨルダン
グループK
|ポルトガル
|プレーオフ1の勝者
|ウズベキスタン
|コロンビア
グループL
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ