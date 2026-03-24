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ドイツ代表、ワールドカップでの活躍を期待して、ヴィンセント・コンパニがバイエルン・ミュンヘンとバーンリーで率いたスタッフの一人を招へい
ナゲルスマンがコンパニの元側近に白羽の矢を立てる
2026年ワールドカップを控え、サポートスタッフを強化するという戦略的な動きとして、ナゲルスマン監督はブラム・ギアーズ氏を代表チームのスタッフに正式に迎え入れた。このベルギー出身のパフォーマンス専門家は、ここ数年、欧州サッカー界で確固たる評価を築いており、特に元マンチェスター・シティのキャプテンであり、現在コーチとして注目を集めているヴィンセント・コンパニ氏との密接な関係を通じてその名を知られている。
32歳のギアーズは、既存のフィジカル部門に加わり、ベテランのフィットネスコーチであるニクラス・ディートリヒやクルノスラフ・バノヴィッチと共に活動する見込みだ。
ギアーズは直ちにドイツ代表チームに合流し、世界最高峰の過酷なリーグで培った豊富な経験を活かし、ドイツが今後の国際試合日程を乗り切るための支援を行うことになる。
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コーチとしてのキャリアを急速に積み上げた
ギールスは現在、アンデルレヒトのパフォーマンス・ディレクターを務めており、ベルギー最多優勝クラブにおいて依然として重要な役割を担っている。彼のキャリアは実に目覚ましいもので、かつてはコンパニと共に、クラブレベルから欧州レベルに至るまで、数々のプレッシャーの激しい環境を経験してきた。
ベルギーに戻る前、ギアーズはバーンリーとバイエルン・ミュンヘンの両クラブで、スタッフ陣の中核を担っていた。アリアンツ・アレーナでの在籍期間中、彼は現在のドイツ代表選手の多くと日々共に仕事をする機会を得ており、北米遠征を控えたチームのフィジカル面での調整を図るナゲルスマン監督にとって、彼を起用するのは理にかなった選択だった。
今後の親善試合に即座に影響
ドイツサッカー連盟（DFB）は、ギアース氏がスタッフに一時的に加わり、今夏のワールドカップ終了までチームに留まることを確認した。彼の最初の任務は、元世界王者にとって重要な2試合が控える現在の代表戦期間中、チームのコンディション管理を担当することとなる。
ドイツ代表は今週金曜日、バーゼルでスイスと対戦し、勢いとチームの一体感を高めていく方針だ。その一戦の後、ナゲルスマン監督率いるチームは月曜日にシュトゥットガルトでガーナと対戦するため本国に戻る予定であり、ギーアーズにとっては、実戦環境下でチームのコンディションを評価する絶好の機会となる。
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ワールドカップの使命を強化する
ドイツが世界的な強豪としての地位を取り戻そうとする中、ナゲルスマン監督は「マージナル・ゲイン（些細な改善の積み重ね）」の必要性を繰り返し強調してきた。コンパニが最も信頼を寄せていた元副キャプテンの一人を獲得したことで、同監督は自身の戦術プランがトップレベルのフィジカルパフォーマンスによって支えられていることを確かなものにしている。この補強は、ベテラン選手から若手スターに至るまで、過密な国内日程に苦しんでいる時期に行われたものだ。
ピッチ上の戦いに焦点が当てられている一方で、ドイツサッカー連盟（DFB）が技術スタッフへの投資を行っていることは、あらゆる手を尽くすという明確な意図を示している。ギールスは代表チームの任務とベルギーでの現職を両立させ、今年後半にドイツ代表のワールドカップ戦が終了次第、アンデルレヒトにフルタイムで復帰する予定だ。