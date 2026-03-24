ドイツ代表、ワールドカップでの活躍を期待して、ヴィンセント・コンパニがバイエルン・ミュンヘンとバーンリーで率いたスタッフの一人を招へい

2026年ワールドカップを控え、サポートスタッフを強化するという戦略的な動きとして、ナゲルスマン監督はブラム・ギアーズ氏を代表チームのスタッフに正式に迎え入れた。このベルギー出身のパフォーマンス専門家は、ここ数年、欧州サッカー界で確固たる評価を築いており、特に元マンチェスター・シティのキャプテンであり、現在コーチとして注目を集めているヴィンセント・コンパニ氏との密接な関係を通じてその名を知られている。

32歳のギアーズは、既存のフィジカル部門に加わり、ベテランのフィットネスコーチであるニクラス・ディートリヒやクルノスラフ・バノヴィッチと共に活動する見込みだ。

ギアーズは直ちにドイツ代表チームに合流し、世界最高峰の過酷なリーグで培った豊富な経験を活かし、ドイツが今後の国際試合日程を乗り切るための支援を行うことになる。