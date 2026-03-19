ドイツ代表、スイス戦およびガーナ戦のメンバー：ユリアン・ナーゲルスマン監督がドイツ代表に招集した選手は誰か？また、DFBのスター選手で欠場するのは誰か？

ユリアン・ナーゲルスマン監督は、2人の新戦力と6人の復帰組を起用し、最初の2試合に臨む。 本日発表された26名の代表メンバーの中で、特に2つの名前が際立っている。レナート・カールとヨナス・ウルビグという、バイエルン・ミュンヘンの2人の若手選手を、ナゲルスマン監督はA代表に直接招集した。さらに、イングランド・プレミアリーグ所属の代表選手、パスカル・グロース、カイ・ハヴェルツ、アントン・スタッハがメンバーを強化する。加えて、アントニオ・リュディガー、デニス・ウンダフ、ヨシャ・ヴァグノマンも加わった。

前回の招集から新たに選出された選手は以下の通り：

GK：ヨナス・ウルビッグ

ディフェンス：アントニオ・リュディガー、ヨシャ・ヴァグノマン、アントン・スタッハ、パスカル・グロス

攻撃：デニス・ウンダフ、レナート・カール、カイ・ハヴェルツ

とりわけ、フィン・ダーメンはヨナス・ウルビッヒにポジションを譲ることになった。また、サイード・エル・マラも招集外となった。ナゲルスマン監督は最近、彼が1.FCケルンで出場機会を十分に得られていないことについて批判的な見解を示していた。

前回の招集から外れた選手は以下の通りです：

GK：フィン・ダーメン、ノア・アトゥボルー

ディフェンス ： リドル・バク

リドル・バク 攻撃陣：カリム・アデイエミ、ヨナタン・ブルカルト、ナディエム・アミリ、サイード・エル・マラ

ナゲルスマン監督は、親善試合の招集メンバーからミッドフィールドのスター、ジャマル・ムシアラも外した。ムシアラの現在の怪我の問題を踏まえ、FCBおよび関係する医療チームと協議した結果、この23歳の選手を招集しないことが決定された。 また、ニクラス・フュルクルグ、ティム・クラインディエンスト、アンジェロ・スティラー、マクシミリアン・ミッテルシュテット、マクシミリアン・ベイヤーも招集外となっている。