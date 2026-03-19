ドイツ代表、スイス戦およびガーナ戦のメンバー：ユリアン・ナーゲルスマン監督がドイツ代表に招集した選手は誰か？また、DFBのスター選手で欠場するのは誰か？

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、スイス（3月27日）およびガーナ（3月30日）とのワールドカップに向けた調整試合に向けた代表メンバーを正式に発表した。
SPOXで、誰が選出され、誰が外れたかを確認しよう！
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、スイス（3月27日）およびガーナ（3月30日）とのワールドカップに向けた調整試合に向けた代表メンバーを正式に発表した。
SPOXで、誰が選出され、誰が外れたかを確認しよう！
ユリアン・ナーゲルスマン監督は、2人の新戦力と6人の復帰組を起用し、最初の2試合に臨む。 本日発表された26名の代表メンバーの中で、特に2つの名前が際立っている。レナート・カールとヨナス・ウルビグという、バイエルン・ミュンヘンの2人の若手選手を、ナゲルスマン監督はA代表に直接招集した。さらに、イングランド・プレミアリーグ所属の代表選手、パスカル・グロース、カイ・ハヴェルツ、アントン・スタッハがメンバーを強化する。加えて、アントニオ・リュディガー、デニス・ウンダフ、ヨシャ・ヴァグノマンも加わった。
前回の招集から新たに選出された選手は以下の通り：
とりわけ、フィン・ダーメンはヨナス・ウルビッヒにポジションを譲ることになった。また、サイード・エル・マラも招集外となった。ナゲルスマン監督は最近、彼が1.FCケルンで出場機会を十分に得られていないことについて批判的な見解を示していた。
前回の招集から外れた選手は以下の通りです：
ナゲルスマン監督は、親善試合の招集メンバーからミッドフィールドのスター、ジャマル・ムシアラも外した。ムシアラの現在の怪我の問題を踏まえ、FCBおよび関係する医療チームと協議した結果、この23歳の選手を招集しないことが決定された。 また、ニクラス・フュルクルグ、ティム・クラインディエンスト、アンジェロ・スティラー、マクシミリアン・ミッテルシュテット、マクシミリアン・ベイヤーも招集外となっている。
|ポジション
|選手
|所属チーム
|ゴール
|オリバー・バウマン
|TSGホッフェンハイム
|ゴール
|アレクサンダー・ニュベル
|VfBシュトゥットガルト
|ゴール
|ヨナス・ウルビッグ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ディフェンダー
|ヴァルデマール・アントン
|ボルシア・ドルトムント
|ディフェンシブ
|ナサニエル・ブラウン
|アイントラハト・フランクフルト
|ディフェンシブ
|パスカル・グロス
|ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
|ディフェンシブ
|ヨシュア・キミッヒ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ディフェンシブ
|アレクサンダル・パブロヴィッチ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ディフェンシブ
|デビッド・ラウム
|RBライプツィヒ
|ディフェンダー
|アントニオ・リュディガー
|レアル・マドリード
|ディフェンダー
|ニコ・シュロッターベック
|ボルシア・ドルトムント
|ディフェンシブ
|アントン・スタフ
|リーズ・ユナイテッド
|ディフェンシブ
|ジョナタン・ター
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ディフェンシブ
|マリック・ティアウ
|ニューカッスル・ユナイテッド
|ディフェンシブ
|ヨシャ・ヴァグノマン
|VfBシュトゥットガルト
|攻撃的
|レオン・ゴレツカ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|攻撃
|セルジュ・ニャブリ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|攻撃
|カイ・ハヴェルツ
|アーセナルFC
|攻撃
|レナート・カール
|FCバイエルン・ミュンヘン
|攻撃
|ジェイミー・ルウェリング
|VfBシュトゥットガルト
|攻撃
|フェリックス・ンメチャ
|ボルシア・ドルトムント
|攻撃
|レロイ・サネ
|ガラタサライ・イスタンブール
|攻撃
|ケヴィン・シャデ
|FCブレントフォード
|攻撃
|デニズ・ウンダヴ
|VfBシュトゥットガルト
|攻撃
|フロリアン・ヴィルツ
|FCリヴァプール
|攻撃
|ニック・ウォルテマデ
|ニューカッスル・ユナイテッド
スイスでの親善試合は、RTLで生中継され、RTL+でストリーミング配信されます。ガーナとのホームゲームは、ARDが地上波およびオンラインアーカイブで放送します。
ワールドカップ期間中も、公共放送局が予選の放送を分担します。キュラソー戦とエクアドル戦はARDで、コートジボワール戦はZDFで放送されます。試合を見逃したくない方は、MagentaTVが大会全試合を配信します。
|日付
|時刻
|日時
|場所
|配信
|3月27日
|20:45
|スイスとのワールドカップ親善試合
|バーゼル
|RTL、RTL+
|3月30日
|20:45
|ワールドカップに向けたガーナとの親善試合
|シュトゥットガルト
|ARD、ARDメディアライブラリ
|5月31日
|20:45
|ワールドカップに向けたフィンランドとの親善試合
|マインツ
|ZDF、ZDFメディアライブラリ
|6月2日
|シカゴでの合宿へ出発
|フランクフルト
|-
|6月6日
|20:30
|ワールドカップに向けた米国との親善試合
|シカゴ
|RTL、RTL+
|6月8日
|ワールドカップの合宿地（ウィンストン・セーラムのグレイリン・エステート）への移動
|ノースカロライナ州
|-
|6月14日
|19:00
|ワールドカップ・グループリーグ 対キュラソー戦
|ヒューストン
|ARD、MagentaTV、ARDメディアライブラリ
|6月20日
|22:00
|ワールドカップ・グループリーグ コートジボワール戦
|トロント
|ZDF、MagentaTV、ZDFメディアライブラリ
|6月25日
|22:00
|ワールドカップ・グループリーグ 対エクアドル戦
|イースト・ラザフォード
|ARD、MagentaTV、ARDメディアライブラリ