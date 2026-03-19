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ドイツ代表、スイス戦およびガーナ戦のメンバー：ユリアン・ナーゲルスマン監督がドイツ代表に招集した選手は誰か？また、DFBのスター選手で欠場するのは誰か？

ワールドカップの本戦を目前に控えたドイツ代表の最終メンバーには誰が選ばれるのか？また、どのDFBのスター選手が代表入りを逃すことになるのか？Spoxがその全容を明らかにする。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、スイス（3月27日）およびガーナ（3月30日）とのワールドカップに向けた調整試合に向けた代表メンバーを正式に発表した。

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SPOXで、誰が選出され、誰が外れたかを確認しよう！

  • ドイツ代表、スイス戦およびガーナ戦のメンバー：ユリアン・ナーゲルスマン監督がドイツ代表に招集した選手は誰か？また、DFBのスター選手で欠場するのは誰か？

    ユリアン・ナーゲルスマン監督は、2人の新戦力と6人の復帰組を起用し、最初の2試合に臨む。 本日発表された26名の代表メンバーの中で、特に2つの名前が際立っている。レナート・カールとヨナス・ウルビグという、バイエルン・ミュンヘンの2人の若手選手を、ナゲルスマン監督はA代表に直接招集した。さらに、イングランド・プレミアリーグ所属の代表選手、パスカル・グロース、カイ・ハヴェルツ、アントン・スタッハがメンバーを強化する。加えて、アントニオ・リュディガー、デニス・ウンダフ、ヨシャ・ヴァグノマンも加わった。

    前回の招集から新たに選出された選手は以下の通り：

    • GK：ヨナス・ウルビッグ
    • ディフェンス：アントニオ・リュディガー、ヨシャ・ヴァグノマン、アントン・スタッハ、パスカル・グロス
    • 攻撃：デニス・ウンダフ、レナート・カール、カイ・ハヴェルツ

    とりわけ、フィン・ダーメンはヨナス・ウルビッヒにポジションを譲ることになった。また、サイード・エル・マラも招集外となった。ナゲルスマン監督は最近、彼が1.FCケルンで出場機会を十分に得られていないことについて批判的な見解を示していた。

    前回の招集から外れた選手は以下の通りです： 

    • GK：フィン・ダーメン、ノア・アトゥボルー
    • ディフェンスリドル・バク
    • 攻撃陣：カリム・アデイエミ、ヨナタン・ブルカルト、ナディエム・アミリ、サイード・エル・マラ

    ナゲルスマン監督は、親善試合の招集メンバーからミッドフィールドのスター、ジャマル・ムシアラも外した。ムシアラの現在の怪我の問題を踏まえ、FCBおよび関係する医療チームと協議した結果、この23歳の選手を招集しないことが決定された。 また、ニクラス・フュルクルグ、ティム・クラインディエンスト、アンジェロ・スティラー、マクシミリアン・ミッテルシュテット、マクシミリアン・ベイヤーも招集外となっている。

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    DFB代表チーム：ドイツ代表のメンバー

    ポジション選手所属チーム
    ゴールオリバー・バウマンTSGホッフェンハイム
    ゴールアレクサンダー・ニュベルVfBシュトゥットガルト
    ゴールヨナス・ウルビッグFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンダーヴァルデマール・アントンボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブナサニエル・ブラウンアイントラハト・フランクフルト
    ディフェンシブパスカル・グロスブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
    ディフェンシブヨシュア・キミッヒFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブアレクサンダル・パブロヴィッチFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブデビッド・ラウムRBライプツィヒ
    ディフェンダーアントニオ・リュディガーレアル・マドリード
    ディフェンダーニコ・シュロッターベックボルシア・ドルトムント
    ディフェンシブアントン・スタフリーズ・ユナイテッド
    ディフェンシブジョナタン・ターFCバイエルン・ミュンヘン
    ディフェンシブマリック・ティアウニューカッスル・ユナイテッド
    ディフェンシブヨシャ・ヴァグノマンVfBシュトゥットガルト
    攻撃的レオン・ゴレツカFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃セルジュ・ニャブリFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃カイ・ハヴェルツアーセナルFC
    攻撃レナート・カールFCバイエルン・ミュンヘン
    攻撃ジェイミー・ルウェリングVfBシュトゥットガルト
    攻撃フェリックス・ンメチャボルシア・ドルトムント
    攻撃レロイ・サネガラタサライ・イスタンブール
    攻撃ケヴィン・シャデFCブレントフォード
    攻撃デニズ・ウンダヴVfBシュトゥットガルト
    攻撃フロリアン・ヴィルツFCリヴァプール
    攻撃ニック・ウォルテマデニューカッスル・ユナイテッド

  • ドイツ代表対スイス、ガーナ戦：放送情報

    スイスでの親善試合は、RTLで生中継され、RTL+でストリーミング配信されます。ガーナとのホームゲームは、ARDが地上波およびオンラインアーカイブで放送します。 

    ワールドカップ期間中も、公共放送局が予選の放送を分担します。キュラソー戦とエクアドル戦はARDで、コートジボワール戦はZDFで放送されます。試合を見逃したくない方は、MagentaTVが大会全試合を配信します。

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  • ドイツ代表、スイス戦およびガーナ戦のメンバー：ドイツ代表の主な日程と放送情報を一挙紹介

    日付時刻日時場所配信
    3月27日20:45スイスとのワールドカップ親善試合バーゼルRTLRTL+
    3月30日20:45ワールドカップに向けたガーナとの親善試合シュトゥットガルトARDARDメディアライブラリ
    5月31日20:45ワールドカップに向けたフィンランドとの親善試合マインツZDFZDFメディアライブラリ
    6月2日 シカゴでの合宿へ出発フランクフルト-
    6月6日20:30ワールドカップに向けた米国との親善試合シカゴRTLRTL+
    6月8日 ワールドカップの合宿地（ウィンストン・セーラムのグレイリン・エステート）への移動ノースカロライナ州-
    6月14日19:00ワールドカップ・グループリーグ 対キュラソー戦ヒューストンARDMagentaTVARDメディアライブラリ
    6月20日22:00ワールドカップ・グループリーグ コートジボワール戦トロントZDFMagentaTVZDFメディアライブラリ
    6月25日22:00ワールドカップ・グループリーグ 対エクアドル戦イースト・ラザフォードARDMagentaTVARDメディアライブラリ
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