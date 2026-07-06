ドイツ代表選手、BVBで大幅昇給へ

ブラントは7年間在籍したが、昨シーズンで契約満了となった。それでも彼は、主将のエムレ・カン、副主将のニコ・シュロッターベックに次ぐ指導的役割を担っていた。

その役割は今後、アントンが引き継ぐ。昇格に伴い、年俸約550万ユーロから大幅アップとなる新契約が提示される見込みだ。

アントンは2028年6月30日までの契約だが、新契約で2030年まで延長される可能性もある。交渉は数週間以内に始まる予定だ。