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Christian Guinin

翻訳者：

ドイツ代表選手、BVBで大幅昇給へ

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
ヴァルデマール・アントン

来シーズン、ヴァルデマール・アントンはBVBでより大きな役割を担う見込みで、報酬も増える見込みだ。

キッカー』誌によると、29歳のこの選手は、ユリアン・ブラントの退団で空く来季の「シュヴァルツゲルベン」第3キャプテン候補に浮上した。

  • ブラントは7年間在籍したが、昨シーズンで契約満了となった。それでも彼は、主将のエムレ・カン、副主将のニコ・シュロッターベックに次ぐ指導的役割を担っていた。

    その役割は今後、アントンが引き継ぐ。昇格に伴い、年俸約550万ユーロから大幅アップとなる新契約が提示される見込みだ。

    アントンは2028年6月30日までの契約だが、新契約で2030年まで延長される可能性もある。交渉は数週間以内に始まる予定だ。

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  • WALDEMAR ANTON GERMANY Getty Images

    マンチェスター・ユナイテッドはアントンに興味を示している。

    契約延長は十分に可能性がある。アントンはドルトムントで居心地の良さを語っている。それでも、ドイツ代表DFへの関心は高い。マンチェスター・ユナイテッドが接触したとされ、29歳の彼を守備の補強候補と見ている。

    ニコ・コヴァチ監督の下で主力に成長し、昨季は公式戦44試合で3得点を挙げた。

    その活躍が評価され、元ドイツ代表監督ユリアン・ナゲルスマンは彼をW杯26人の代表メンバーに選出した。米国、カナダ、メキシコで開催された大会では、アントンは開幕戦のキュラソー戦と敗退が決まったパラグアイ戦の2試合に途中出場した。

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