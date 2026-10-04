しかし、21本のシュートを放ち、相手ペナルティーエリア内で45回のボールタッチを記録したにもかかわらず、ドイツはアタッキングサードでの縦方向への鋭さを欠いていたことが明白だった。ギリシャのGKを脅かしたのはわずか4回にとどまり、美しい試合支配を具体的な結果へと結びつけることに苦しんでいる現状が改めて浮き彫りとなり、A2組で3位にとどまった。このもどかしいスコアレスドローにおけるドイツ選手の採点は以下のとおりだ。
ドイツ代表選手採点 対ギリシャ戦：ヴィルツが本来の姿を見せる一方、クロップは「無牙」な精神を植え付け、もどかしい引き分けに終わる
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GK＆DF
ヨナス・ウルビヒ - 6/10
若きGKにとっては比較的静かな夜となり、長い時間でほとんど傍観者のような状況だった。クリーンシートを守るために2本のセーブを見せたが、枠内シュートを2本しか記録できなかったギリシャ相手に厳しく試される場面はほとんどなかった。配球面では、クロップのシステムに必要なハイラインの維持に貢献した。
ダビド・ラウム - 7/10
ラウムは左サイドで絶えずボールの逃げ場となり、ギリシャ守備陣を広げるのに必要な幅をもたらした。終盤のヴィルツのチャンスをアシストし、ドイツで最も多くクロスを供給した選手でもあったが、混雑したペナルティーエリア内では、そのボールに合わせるターゲットマンを欠く場面が多かった。
ヴァルデマール・アントン - 6/10
このDFはトランジション対応を任され、その役割を大半の時間で効果的にこなしたが、36分には戦術的ファウルで警告を受けた。空中戦では安定感を見せ、ドイツが制した13回の空中戦にも貢献。その後は試合が一方的なボール保持の展開へと変わっていった。
マリック・ティアウ - 5/10
フィジカル面では優位に立っていたものの、ティアウの夜は後味の悪い形で終わった。90分に無謀なチャレンジでイエローカードを受けたのだ。カウンターではフォティス・イオアニディスのスピードに時折苦しめられたが、両SBが積極的に前へ出ることを可能にした2枚の土台の一角として重要な役割を果たし続けた。
フィリップ・トロイ - 6/10
トロイは右サイドで高いエネルギーを見せ、86分にはバーのわずか上を越えるシュートで、あわや終盤の決勝点という場面も作った。ただ、後半は守備で後手に回る場面があり、66分にはそれがイエローカードにつながった。また、引いて守る相手を崩すうえで技術的な繊細さを欠く場面もあった。
- AFP
MF
アレクサンダル・パブロビッチ採点 7/10
ドイツのリズムを刻む存在だった。パブロビッチはあらゆるプレーの中心となり、テンポを支配。ドイツがパス成功率89.2％を維持するうえで大きな役割を果たした。最終ラインの前でも効果的に守ったが、多くのチームメートと同様に、ギリシャの中盤中央を攻略する決定的なパスを見つけるには苦しんだ。
トム・ビショフ採点 6/10
ビショフはライン間のスペースを賢く使ったが、ディミトリオス・クルベリスとクリストス・ザフェイリスに封じ込められる場面が目立った。攻撃の局面で懸命にプレーをつなげたものの、クロップが創造性を求めた中、83分にミカ・バウアーと交代した。
レナート・カール採点 5/10
カールにとっては厳しい夜となった。試合に影響力を及ぼすことができず、1対1の場面でも相手を抜き切れなかったため、後方へのパスを強いられることが多かった。全体的に存在感の薄い1時間を過ごし、63分にサイード・エル・マラとの交代で退いた。
デリー・シャーハント採点 6/10
シャーハントはウイングで輝きをのぞかせ、ドイツの21本のシュートにも貢献したが、アタッキングサードでの判断には大きな課題を残した。規律あるコスタス・ツィミカスとのマッチアップで力を使い果たし、終盤にバンバーゼ・コンテと交代した。
- Getty Images Sport
攻撃
フロリアン・ヴィルツ - 7/10
キャプテンであり攻撃の軸でもあるヴィルツは、本来の姿を見せ、ドイツで最も危険な個の存在であることを証明した。88分にはゴールに向かったシュートをブロックされ、84分には別のシュートが大きく上へ外れた。高い技術力は明らかだった一方で、ボールを受けるために低い位置まで下りる場面が多く、ボックス内を空けてしまっていた。
ヨナタン・ブルカルト - 5/10
ブルカルトにとっては、ギリシャのセンターバック陣に厳しくマークされるフラストレーションのたまる夜となった。決定機らしい場面はほとんどなく、ヴィルツとの連係も効果的には機能しなかった。大きなインパクトを残せずに苦しみ、63分にニック・ヴォルテマーデとの交代でピッチを退いた。
- AFP
途中出場選手＆監督
ニック・ヴォルテマーデ - 6/10
63分に投入され、前線に異なるフィジカル面の特徴をもたらした。ロングボールの起点としてはより機能したが、均衡を破ることはできなかった。
サイード・エル・マラ - 6/10
カールに代わって投入されると、エル・マラはより縦への鋭さをもたらし、出場直後にはFKも獲得した。ただ、ラストパスの精度を欠いた。
バンバーゼ・コンテ - 採点なし
83分に出場。アディショナルタイムにファウルを犯したが、スコアに影響を与えるには時間がほとんどなかった。
ミカ・バウアー - 採点なし
83分から出場した交代選手で、終盤にヴィルツのチャンスを演出したが、突破口を見いだす助けにはなれなかった。
ユルゲン・クロップ - 6/10
クロップは選手たちに闘争心を植え付けているが、相手が深く構える守備の前ではチームは完全に「無力」に見えた。ボール保持と敵陣でのプレーを支配し、明確なスタイルも示していたものの、4-4-2システムは必要とされた決定力を生み出せなかった。交代策も積極的だったが、最終的には試合の戦術的な流れを変えられなかった。
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