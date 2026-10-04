ヨナス・ウルビヒ - 6/10

若きGKにとっては比較的静かな夜となり、長い時間でほとんど傍観者のような状況だった。クリーンシートを守るために2本のセーブを見せたが、枠内シュートを2本しか記録できなかったギリシャ相手に厳しく試される場面はほとんどなかった。配球面では、クロップのシステムに必要なハイラインの維持に貢献した。

ダビド・ラウム - 7/10

ラウムは左サイドで絶えずボールの逃げ場となり、ギリシャ守備陣を広げるのに必要な幅をもたらした。終盤のヴィルツのチャンスをアシストし、ドイツで最も多くクロスを供給した選手でもあったが、混雑したペナルティーエリア内では、そのボールに合わせるターゲットマンを欠く場面が多かった。

ヴァルデマール・アントン - 6/10

このDFはトランジション対応を任され、その役割を大半の時間で効果的にこなしたが、36分には戦術的ファウルで警告を受けた。空中戦では安定感を見せ、ドイツが制した13回の空中戦にも貢献。その後は試合が一方的なボール保持の展開へと変わっていった。

マリック・ティアウ - 5/10

フィジカル面では優位に立っていたものの、ティアウの夜は後味の悪い形で終わった。90分に無謀なチャレンジでイエローカードを受けたのだ。カウンターではフォティス・イオアニディスのスピードに時折苦しめられたが、両SBが積極的に前へ出ることを可能にした2枚の土台の一角として重要な役割を果たし続けた。

フィリップ・トロイ - 6/10

トロイは右サイドで高いエネルギーを見せ、86分にはバーのわずか上を越えるシュートで、あわや終盤の決勝点という場面も作った。ただ、後半は守備で後手に回る場面があり、66分にはそれがイエローカードにつながった。また、引いて守る相手を崩すうえで技術的な繊細さを欠く場面もあった。