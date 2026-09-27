アレクサンダー・ニュベル - 6/10

先発の役割を託されたニュベルは、採点6.3で試合を終えた。ギリシャの枠内シュートが1本にとどまったこともあり、長い時間帯で大きな見せ場はなかったが、プレッシャー下でもまずまずの配球を見せた。ただ、決勝点の場面ではキミッヒがシュートに大きく触れてコースが変わり、自身にはどうすることもできなかった。

ナサニエル・ブラウン - 7/10

最終ラインの中でも積極性が光った1人で、ブラウンは終盤に交代するまで（84分）、採点6.6を記録した。左サイドで安定した攻撃の出口となり、ポジショニングでも戦術的な規律を示した一方、クロスには均衡を破るために必要な最後の質が欠けていた。

ヤン・ビセック - 7/10

ビセックの採点は6.8。対人戦ではフィジカルの強さを発揮した。センターバック陣の中では最も落ち着いており、しばしばラインから前に出てインターセプトを見せた。17分に早々とイエローカードを受けたものの、90分には決定的なビッグブロックを見せ、ニャブリのひどい守備ミスを救った。

ジョナタン・ター - 6/10

経験豊富なDFにとっては難しい夜となり、採点は6.2にとどまった。ターは本来の空中戦の強さを欠き、素早い切り替えの局面でもプレーに一歩遅れる場面が目立ち、ホームの観衆を何度かひやりとさせた。

ヨシャ・ヴァグノマン - 7/10

ヴァグノマンは右サイドで豊富な運動量を示し、採点7.0で終えた。前線からの最初のプレスで効果的な働きを見せ、ドイツの序盤の優勢にも貢献した。ただ、即興的に見せたバックヒールでのクリアが、ギリシャのゴールにつながる流れの中で結果的にボールを生かしてしまった。