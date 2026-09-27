あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

ドイツ代表選手採点対ギリシャ戦：アウクスブルクでのホーム初陣で攻撃陣が精彩を欠き、ユルゲン・クロップは初黒星

Player ratings
ドイツ 対 ギリシャ
ドイツ
ギリシャ
UEFAネーションズリーグ リーグA
ユルゲン・クロップ

ユルゲン・クロップ監督は、2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ第2節（リーグA・グループ2）でギリシャに0-1で敗れ、ドイツ代表監督就任後初黒星を喫した。

SGLアレーナで75.5％のボール支配率を記録したにもかかわらず、ジャマル・ムシアラやカイ・ハフェルツら主力を欠いた実験的なドイツ代表は、コンパクトなローブロックを敷く相手に対して決定力を欠き、74分のディミトリオス・クルベリスの決勝点で罰を受けた。


この結果により、ドイツは勝ち点1でグループ3位に後退。一方のギリシャは全勝で首位に躍り出ており、オランダ（勝ち点4）を上回っている。高い最終ラインはカウンターアタックに脆さを見せ、攻撃は好守を連発したコンスタンティノス・ツォラキスに阻まれた。チームにとっては厳しい学びの場となった。ここでは、クロップ体制下で適応を続けるドイツ代表の選手採点を見ていく。

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    GK＆DF

    アレクサンダー・ニュベル - 6/10

    先発の役割を託されたニュベルは、採点6.3で試合を終えた。ギリシャの枠内シュートが1本にとどまったこともあり、長い時間帯で大きな見せ場はなかったが、プレッシャー下でもまずまずの配球を見せた。ただ、決勝点の場面ではキミッヒがシュートに大きく触れてコースが変わり、自身にはどうすることもできなかった。

    ナサニエル・ブラウン - 7/10

    最終ラインの中でも積極性が光った1人で、ブラウンは終盤に交代するまで（84分）、採点6.6を記録した。左サイドで安定した攻撃の出口となり、ポジショニングでも戦術的な規律を示した一方、クロスには均衡を破るために必要な最後の質が欠けていた。

    ヤン・ビセック - 7/10

    ビセックの採点は6.8。対人戦ではフィジカルの強さを発揮した。センターバック陣の中では最も落ち着いており、しばしばラインから前に出てインターセプトを見せた。17分に早々とイエローカードを受けたものの、90分には決定的なビッグブロックを見せ、ニャブリのひどい守備ミスを救った。

    ジョナタン・ター - 6/10

    経験豊富なDFにとっては難しい夜となり、採点は6.2にとどまった。ターは本来の空中戦の強さを欠き、素早い切り替えの局面でもプレーに一歩遅れる場面が目立ち、ホームの観衆を何度かひやりとさせた。

    ヨシャ・ヴァグノマン - 7/10

    ヴァグノマンは右サイドで豊富な運動量を示し、採点7.0で終えた。前線からの最初のプレスで効果的な働きを見せ、ドイツの序盤の優勢にも貢献した。ただ、即興的に見せたバックヒールでのクリアが、ギリシャのゴールにつながる流れの中で結果的にボールを生かしてしまった。

    • 広告
  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    MF

    ケヴィン・シャーデ - 7/10

    シャーデは献身的なプレーで6.8の評価を得た。広い範囲をカバーし、守備から攻撃への切り替えをつなごうと試みたが、非常に粘り強いギリシャの中盤ブロックを崩す創造性には欠け、65分に交代した。

    フェリックス・ヌメチャ - 6/10

    ヌメチャは試合で存在感を示すのに苦しみ、評価は6.4に終わった。ボール扱い自体は十分に丁寧だったが、相手のライン間をこじ開けるために必要な縦パスを供給できなかった。決定的だったのは、ボックス際でクルベリスへの寄せが十分に鋭くなく、ギリシャのMFに決勝点を決める時間とスペースを与えてしまったことだ。84分に交代となった。

    カリム・アデイェミ - 7/10

    アデイェミはスピードを生かしてギリシャ守備陣を押し広げ、しばしば最大の脅威となった。31分の見事なシュートを含めて何度か危険な場面を作ったが、いずれもツォラキスの見事なセーブに阻まれた。ファイナルサードでの判断は時に当たり外れがあったものの、75分に退くまでアウェーチームにとって絶えず厄介な存在であり続けた。

    ジョシュア・キミッヒ - 7/10

    主将は中央から試合を組み立てたが、決定的なラストパスを出し切れず、評価は6.6となった。リーダーシップは明白だったが、74分には極めて不運だった。クルベリスのシュートをブロックしようと足を伸ばしたものの、足の内側に当たって意図せずヌベルの横を抜け、この試合唯一のゴールになってしまった。

    バンバセ・コンテ - 7/10

    デビュー戦となったコンテは技術的な輝きの片りんを見せ、6.7の評価を得た。ギリシャのライン間のスペースに流れ込もうとする意識を見せ、49分には強烈な左足シュートでツォラキスに体をいっぱいに伸ばす見事なセーブを強いた。65分に退くまで、将来性を感じさせる初出場だった。


  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    攻撃

    ユセフ・エブヌータリブ　6/10

    エブヌータリブにとっては、思うようにボールが入らないフラストレーションのたまる夜となり、評価は6.2だった。前線からのプレスで懸命に働いたが、ギリシャのセンターバック陣、特にコンスタンティノス・マヴロパノスが試合を通して彼を封じ、彼に向けられたパスをインターセプトし続けた。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    ヨナタン・ブルカルト - 6/10

    65分にシャーデに代わって投入されたが、試合に大きな影響を及ぼせず。相手が密集するファイナルサードでスペースを見つけるのに苦しみ、採点は5.8だった。

    フロリアン・ヴィルツ - 6/10

    65分に途中出場し、驚きの起用となった。ヴィルツ（5.8）は攻撃に創造性を加えようとしたが、ボールに触れるたびに複数の青いユニフォームに囲まれる場面が目立った。

    セルジュ・ニャブリ - 5/10

    75分にアデイェミに代わって投入されたニャブリ（5.0）は、縦への鋭さを見せた一方で、90分には自陣で重大なパスミスを犯した。これはオランダ戦でのミスを思い起こさせるもので、ギリシャに2点目を献上しかねなかった。

    アントン・シュタッハ - 6/10

    84分にヌメチャに代わって投入されたシュタッハ（6.3）は、最後の6分間とアディショナルタイムにかけて、中盤にフレッシュさをもたらした。

    ヘネス・ベーレンス - 6/10

    84分にブラウンに代わって投入された地元アウクスブルクのヒーロー、ベーレンス（6.1）は、ドイツが終盤に同点弾を狙う中、主に守備の補強役として起用された。

    ユルゲン・クロップ - 6/10

    クロップの積極的な選手起用は評価できるが、低い守備ブロックを敷く相手に対し、攻撃面で一体感のあるプランを欠いていたのは明らかだった。攻撃的な交代策を打ったものの、流れを変えるには至らず、代表監督として初のホームゲームで黒星を喫した。

UEFAネーションズリーグ リーグA
ドイツ crest
ドイツ
GER
セルビア crest
セルビア
SER
UEFAネーションズリーグ リーグA
ギリシャ crest
ギリシャ
GRE
オランダ crest
オランダ
NED