ヨナタン・ブルカルト - 6/10
65分にシャーデに代わって投入されたが、試合に大きな影響を及ぼせず。相手が密集するファイナルサードでスペースを見つけるのに苦しみ、採点は5.8だった。
フロリアン・ヴィルツ - 6/10
65分に途中出場し、驚きの起用となった。ヴィルツ（5.8）は攻撃に創造性を加えようとしたが、ボールに触れるたびに複数の青いユニフォームに囲まれる場面が目立った。
セルジュ・ニャブリ - 5/10
75分にアデイェミに代わって投入されたニャブリ（5.0）は、縦への鋭さを見せた一方で、90分には自陣で重大なパスミスを犯した。これはオランダ戦でのミスを思い起こさせるもので、ギリシャに2点目を献上しかねなかった。
アントン・シュタッハ - 6/10
84分にヌメチャに代わって投入されたシュタッハ（6.3）は、最後の6分間とアディショナルタイムにかけて、中盤にフレッシュさをもたらした。
ヘネス・ベーレンス - 6/10
84分にブラウンに代わって投入された地元アウクスブルクのヒーロー、ベーレンス（6.1）は、ドイツが終盤に同点弾を狙う中、主に守備の補強役として起用された。
ユルゲン・クロップ - 6/10
クロップの積極的な選手起用は評価できるが、低い守備ブロックを敷く相手に対し、攻撃面で一体感のあるプランを欠いていたのは明らかだった。攻撃的な交代策を打ったものの、流れを変えるには至らず、代表監督として初のホームゲームで黒星を喫した。