チーム内の不和は、グループリーグ第3戦エクアドル戦（1-2）を控えた最終練習の午前中から始まっていた。ナゲルスマン監督は「主力メンバー」で、チーム内に波紋を呼んだフォーメーションを試した。
翻訳者：
ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンとは対照的だ！DFBのスター選手はW杯期間中、選手たちと「数多くの個別面談」を行ったと報じられている。
練習ではレロイ・サネが10番、マクシミリアン・バイアーが右ウイング、アンジェロ・スティラーが中盤中央に入った。フォワードのデニズ・ウンダフは今回も控えで、練習後にPK練習を行った。
しかし真の驚きは夕方のニューヨークでの記者会見で明かされた。ドイツ代表監督は、負傷者がいない限り先発メンバーを変更しない意向を表明した。
代表チームの多くの選手にとって、この発表は予想外だった。多くの選手はメディアを通じて初めて決定を知り、直前の最終練習との矛盾に首をかしげた。
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デニズ・ウンダヴはナゲルスマンに苛立ちを覚えているようだ
チーム内では、この時点までジャマル・ムシアラが休養すると固く信じられていた。この方針転換はウンダフにとって特に痛手だった。記者会見でドイツ代表監督の隣に座っていたFWは、先発の座が消える瞬間を目の当たりにした。
この決定で、3ゴール2アシストを記録しながらも彼は第3戦もベンチスタートとなった。この展開に驚いたのはウンダフだけではないという。
キミッヒは多くの個別面談を行ったようだ。
エクアドル戦の騒動から3日後、チーム内では代表監督の戦術に疑問を抱く動きが強まった。議論の中心はキャプテンのヨシュア・キミッヒだった。
チーム内では、彼がFCバイエルン・ミュンヘンでプレーする「6番」のポジションに戻すべきだという意見が広がっていた。代表選手たちは「中盤ならキャプテンはより大きな影響力を発揮できる。右サイドバックでは能力が無駄だ」と口をそろえていた。
一方、ナゲルスマン監督が曖昧なコミュニケーションで距離を置く中、ウィンストン・セーラムの合宿地ではキミッヒがチーム内の調整役として存在感を強めた。グレイリン・エステートで多くの個別面談を行い、
米国滞在中、ほぼ全選手と個別に話し、不安定な状況下でもチームをまとめようとした。
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DFBはナゲルスマンの辞任を受け、クロップの起用を検討
ナゲルスマン監督は、ドイツ代表が3大会連続でワールドカップで惨敗した数日後に辞任した。敗退直後には辞任を否定したが、ドイツサッカー連盟（DFB）は後に双方の合意で契約を解除したと発表した。 ベルント・ノイエンドルフ会長、DFLのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長、スポーツディレクターのルディ・フェラーらDFBの重鎮が代表監督に自発的な辞任を勧めた。ナゲルスマンは最終的にこれを受け入れた。
後任には、DFBがユルゲン・クロップ氏の招聘を交渉中だ。クロップ氏はレッドブルとの契約（2029年末まで）を解除できれば就任可能で、現在は同社で「グローバル・ヘッド・オブ・サッカー」を務めている。
契約解除条項は口頭のみとされ、DFBは移籍金を支払う必要がある。Bild紙は要求額が数百万ユーロと報じた。
DFB副会長ヴァツケはレッドブルに放出を促している。 「『クロップの就任を阻止した』というレッテルを、どの企業が自社のイメージとして掲げたいと思うだろうか？」と、BVB会長はZDFで語った。DFBは監督に初めて移籍金を払う事態を避けるべきだと主張し、「我々なら成し遂げられる」と自信を示した。
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