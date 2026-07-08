チーム内の不和は、グループリーグ第3戦エクアドル戦（1-2）を控えた最終練習の午前中から始まっていた。ナゲルスマン監督は「ベスト11」で、チーム内に波紋を呼んだフォーメーションを試していた。
翻訳者：
ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンとは対照的だ！DFBのスター選手はW杯で「数多くの個別面談」を行ったと報じられている。
練習ではレロイ・サネが10番、マクシミリアン・バイアーが右ウイング、アンジェロ・スティラーが中盤中央に入った。フォワードのデニズ・ウンダフは控えで、練習後にPKを練習した。
しかし真の驚きは夕方のニューヨークでの記者会見で明かされた。ドイツ代表監督は、負傷者がいない限り先発メンバーを変更しない意向を表明した。
代表チームの多くの選手にとって、この発表は予想外だった。多くの選手はメディアを通じて初めて決定を知り、直前の最終練習との矛盾に首をかしげた。
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デニズ・ウンダヴはナゲルスマンに苛立ちを覚えているようだ
チーム内では、この時点までジャマル・ムシアラが休養すると固く信じられていた。この方針転換はウンダフにとって特に痛手だった。FWウンダフは記者会見でドイツ代表監督の隣に座り、先発の期待が打ち砕かれる場面を目の当たりにした。
この決定で、3得点2アシストを挙げながら第3戦もベンチスタートとなった。彼の活躍を考えると、驚いているのはウンダフだけではなかったという。
キミッヒは多くの個別面談を行ったようだ。
エクアドル戦の騒動から3日後、代表監督の戦術に疑問を抱く流れがチーム内に明確に生まれた。議論の中心はキャプテンのヨシュア・キミッヒだった。
チーム内では、彼がFCバイエルン・ミュンヘンでプレーする「6番」のポジションに戻すべきだという意見がまとまっていた。代表選手たちは「中盤の真ん中にいればキャプテンは試合に大きな影響を与えられる。右サイドバックでは能力が無駄だ」と一致していた。
一方、ナゲルスマン監督が曖昧なコミュニケーションで距離を置く中、ウィンストン・セーラムの合宿地ではキミッヒがチーム内調整役として存在感を強めた。監督とは対照的に、キミッヒはグレイリン・エステートで多くの個別面談を実施した。
米国滞在中、彼はほぼ全選手と個別に話し、チームをまとめようとした。
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DFBはナゲルスマンの辞任を受け、クロップの起用を検討
ナゲルスマン監督は、ドイツ代表が3大会連続でワールドカップで惨敗した数日後に辞任した。敗退直後には続投を表明していたが、ドイツサッカー連盟（DFB）は双方の合意による契約解除を発表した。 ベルント・ノイエンドルフ会長、DFLのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長、スポーツディレクターのルディ・フェラーらDFBの重鎮は代表監督に自発的な辞任を勧告し、ナゲルスマンは最終的にこれを受け入れた。
後任には、DFBがユルゲン・クロップ氏の招聘を交渉中だ。クロップ氏はレッドブルとの契約（2029年末まで）を解除できれば就任可能で、同氏は現在同社の「グローバル・ヘッド・オブ・サッカー」を務めている。
契約解除条項は口頭のみとされ、DFBは移籍金を支払う必要がある。Bild紙は要求額が数百万ユーロと伝えた。
DFB副会長ヴァツケはレッドブルに放出を促している。 「『クロップの就任を阻止した』というレッテルを、どの企業が自社のイメージとして掲げたいと思うだろうか？」と、BVB会長はZDFのインタビューで問いかけた。DFBは監督に初めて移籍金を支払う事態を「回避するよう努めるべき」だと述べ、自身は悲観的ながら「私たちなら成し遂げられる」と楽観視した。
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