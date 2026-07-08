練習ではレロイ・サネが10番、マクシミリアン・バイアーが右ウイング、アンジェロ・スティラーが中盤中央に入った。フォワードのデニズ・ウンダフは控えで、練習後にPKを練習した。

しかし真の驚きは夕方のニューヨークでの記者会見で明かされた。ドイツ代表監督は、負傷者がいない限り先発メンバーを変更しない意向を表明した。

代表チームの多くの選手にとって、この発表は予想外だった。多くの選手はメディアを通じて初めて決定を知り、直前の最終練習との矛盾に首をかしげた。