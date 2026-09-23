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ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督、代表のスター選手たちに厳格な規律規定を導入へ
新体制の下での文化の変化
クロップがドイツ代表監督として正式に指揮を執り始め、伝説的指揮官はすでにチームの日常的な運営に大きな変更を加えている。夏の就任後、59歳の同監督は、グループ内の結束力と集中力を高めるための一連の規律措置を導入したと、『Blid』が報じている。これらの変更は、クロップが次の主要な国際大会サイクルを前に、より結束した環境の構築を目指す中で、前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下で定められていたルールからの顕著な転換を示すものだ。
最も即座に表れた変更のひとつは、ホテルでのチームの食事習慣に関するものだ。ナーゲルスマン体制下では、食事時間について選手たちにある程度の柔軟性が認められており、午後7時から8時の間に夕食へ徐々に集まることが多かった。だがクロップはこの慣行をやめさせ、チーム全員が食事開始時刻に遅れることなく着席していなければならないと義務づけた。
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電子機器の厳格な持ち込み制限
食堂での変更に加え、クロップはトレーニング日の特定の時間帯におけるテクノロジーの使用制限にも乗り出した。試合日のアクティベーションセッション中には新たに携帯電話の使用禁止が導入され、これにはジムで過ごす時間や治療台の上での時間も含まれる。指揮官は、こうした準備段階で選手たちが完全にその場に集中することを求めている。
この措置の狙いは、現代のプロフットボールにしばしば伴う雑音を排除することにある。医療エリアや準備エリアから画面をなくすことで、クロップはスター選手たちに互い、そしてコーチングスタッフと関わることを促している。報道によると、指揮官はこうした短い時間こそが、国際フットボールの最高レベルで成功するために必要な「チームスピリット」を築く上で極めて重要だと考えているという。
プロ意識とビジネス基準
新監督は、選手たちがチームの拠点に到着する前の段階から、より高いレベルの自己準備も求めている。クロップが導入した比較的ユニークな規則の一つが、チームホテルやトレーニング施設でプロによるヘアカットを受けることの禁止だ。指揮官の理由はシンプルで、代表チームをプロフェッショナルな職場と捉える自身の考えに基づいている。
この規則の狙いは、DFBで過ごす時間があくまでサッカーのためだけのものであるという考えを徹底させることにある。現代のトレーニングキャンプに時として漂う「ぜいたくな」雰囲気を取り除くことで、クロップは最高水準のプロ意識という基調を打ち出している。選手たちへのメッセージは明確だ。代表キャンプは仕事の場であり、個人的な雑務はすべて自分の時間で済ませるべきだということである。
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限られた家族との面会と集中
クロップは、代表ウィーク期間中の家族訪問に関する方針も見直した。ナーゲルスマンは、可能な限り家族がチームの拠点に滞在、または現地に帯同することを認める包括的なアプローチで知られていたが、新指揮官はより制限的な姿勢を取っている。今後、家族の訪問は常時認められる形ではなく、特定の限られた機会にのみ許可される。
狙いは、チームが拠点で生活を共にする中で、一つの集団として結束を深めることにある。特に、直近の主要大会での失望を経て新たな時代に入る中ではなおさらだ。木曜日にオランダとのUEFAネーションズリーグを控えており、これらのルールはすぐさま試されることになる。
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