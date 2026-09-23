食堂での変更に加え、クロップはトレーニング日の特定の時間帯におけるテクノロジーの使用制限にも乗り出した。試合日のアクティベーションセッション中には新たに携帯電話の使用禁止が導入され、これにはジムで過ごす時間や治療台の上での時間も含まれる。指揮官は、こうした準備段階で選手たちが完全にその場に集中することを求めている。

この措置の狙いは、現代のプロフットボールにしばしば伴う雑音を排除することにある。医療エリアや準備エリアから画面をなくすことで、クロップはスター選手たちに互い、そしてコーチングスタッフと関わることを促している。報道によると、指揮官はこうした短い時間こそが、国際フットボールの最高レベルで成功するために必要な「チームスピリット」を築く上で極めて重要だと考えているという。