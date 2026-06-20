試合開始から15分ほどでセンターバックが負傷し、ピッチ上で治療を受けた。一時は交代も検討されたが、前半は続行。
ハーフタイムまでは続行したが、後半は出場せず、代わりにアントニオ・リュディガーが投入された。
試合開始から15分ほどでセンターバックが負傷し、ピッチ上で治療を受けた。一時は交代も検討されたが、前半は続行。
ハーフタイムまでは続行したが、後半は出場せず、代わりにアントニオ・リュディガーが投入された。
何が起きたのか？シュロッターベックは、突進するコートジボワール代表アマド・ディアロの目前でボールをクリア。相手との接触はないものの、左足がわずかにひねられ、さらに右足で自分のアキレス腱を蹴ってしまった。
足を引きずりながらピッチを歩いたが、すぐに医療スタッフが対応。治療はピッチ外で続いた。テレビ映像では左足首に問題があるように見えたが、ZDFのハーフタイム報道では膝の痛みも伝えられた。
スタジアムにいたドイツのファンは、治療中のシュロッターベックに励ましのチャントを送った。
FIFAの新規定により、シュロッターベックは治療後、1分間待ってピッチに戻った。戻った際、彼はまだ足を軽く引きずり、痛そうな表情を浮かべた。
代役候補のアントニオ・リュディガーとヴァルデマー・アントンはウォーミングアップを開始した。それでもシュロッターベックは続投し、時間がたつにつれて歩き方は徐々に改善した。
しかし後半開始時、シュロッターベックは結局ベンチに下がった。代わってリュディガーがターと並んでセンターバックに入った。
ポジション
選手
所属チーム
背番号
ゴール
オリバー・バウマン
TSGホッフェンハイム
12
ゴール
マヌエル・ノイアー
FCバイエルン・ミュンヘン
1
ゴール
アレクサンダー・ニュベル
VfBシュトゥットガルト
21
ディフェンシブ
ヴァルデマー・アントン
ボルシア・ドルトムント
3
ディフェンシブ
ナサニエル・ブラウン
アイントラハト・フランクフルト
18
ディフェンシブ
パスカル・グロス
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
13
ディフェンシブ
ヨシュア・キミッヒ
FCバイエルン・ミュンヘン
6
ディフェンシブ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
23
ディフェンシブ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
FCバイエルン・ミュンヘン
5
ディフェンシブ
デビッド・ラウム
RBライプツィヒ
22
ディフェンス
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリード
2
ディフェンダー
ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
15
ディフェンシブ
アンジェロ・スティラー
VfBシュトゥットガルト
16
ディフェンシブ
ジョナサン・ター
FCバイエルン・ミュンヘン
4
ディフェンシブ
マリック・ティアウ
ニューカッスル・ユナイテッド
24
攻撃
ナディエム・アミリ
マインツ05
20
攻撃
マクシミリアン・バイアー
ボルシア・ドルトムント
14
攻撃
レオン・ゴレツカ
FCバイエルン・ミュンヘン
8
攻撃
カイ・ハーヴェルツ
アーセナルFC
7
攻撃
アッサン・ウエドラオゴ
RBライプツィヒ
25
攻撃
ジェイミー・ルーウェリング
VfBシュトゥットガルト
9
攻撃
ジャマル・ムシアラ
FCバイエルン・ミュンヘン
10
攻撃
レロイ・サネ
ガラタサライ・イスタンブール
19
攻撃
デニズ・ウンダヴ
VfBシュトゥットガルト
26
攻撃
フロリアン・ヴィルツ
FCリヴァプール
17
攻撃
ニック・ウォルテメイド
ニューカッスル・ユナイテッド
11