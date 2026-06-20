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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

ドイツ代表は序盤にアクシデント。主力が負傷交代。

ワールドカップ
ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
コートジボワール
ニコ・シュロッターベック

2026年ワールドカップグループリーグ第2戦のコートジボワール戦序盤、ドイツは早期の危機を凌いだ。ハーフタイムにはニコ・シュロッターベックが負傷で退場した。

試合開始から15分ほどでセンターバックが負傷し、ピッチ上で治療を受けた。一時は交代も検討されたが、前半は続行。

ハーフタイムまでは続行したが、後半は出場せず、代わりにアントニオ・リュディガーが投入された。

  • 何が起きたのか？シュロッターベックは、突進するコートジボワール代表アマド・ディアロの目前でボールをクリア。相手との接触はないものの、左足がわずかにひねられ、さらに右足で自分のアキレス腱を蹴ってしまった。

    足を引きずりながらピッチを歩いたが、すぐに医療スタッフが対応。治療はピッチ外で続いた。テレビ映像では左足首に問題があるように見えたが、ZDFのハーフタイム報道では膝の痛みも伝えられた。

    スタジアムにいたドイツのファンは、治療中のシュロッターベックに励ましのチャントを送った。

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ドイツ代表：ニコ・シュロッターベックはコートジボワール戦の前半のみ出場

    FIFAの新規定により、シュロッターベックは治療後、1分間待ってピッチに戻った。戻った際、彼はまだ足を軽く引きずり、痛そうな表情を浮かべた。

    代役候補のアントニオ・リュディガーとヴァルデマー・アントンはウォーミングアップを開始した。それでもシュロッターベックは続投し、時間がたつにつれて歩き方は徐々に改善した。

    しかし後半開始時、シュロッターベックは結局ベンチに下がった。代わってリュディガーがターと並んでセンターバックに入った。

  • 2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー

    ポジション

    選手

    所属チーム

    背番号

    ゴール

    オリバー・バウマン

    TSGホッフェンハイム

    12

    ゴール

    マヌエル・ノイアー

    FCバイエルン・ミュンヘン

    1

    ゴール

    アレクサンダー・ニュベル

    VfBシュトゥットガルト

    21

    ディフェンシブ

    ヴァルデマー・アントン

    ボルシア・ドルトムント

    3

    ディフェンシブ

    ナサニエル・ブラウン

    アイントラハト・フランクフルト

    18

    ディフェンシブ

    パスカル・グロス

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    13

    ディフェンシブ

    ヨシュア・キミッヒ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    6

    ディフェンシブ

    フェリックス・ンメチャ

    ボルシア・ドルトムント

    23

    ディフェンシブ

    アレクサンダル・パブロヴィッチ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    5

    ディフェンシブ

    デビッド・ラウム

    RBライプツィヒ

    22

    ディフェンス

    アントニオ・リュディガー

    レアル・マドリード

    2

    ディフェンダー

    ニコ・シュロッターベック

    ボルシア・ドルトムント

    15

    ディフェンシブ

    アンジェロ・スティラー

    VfBシュトゥットガルト

    16

    ディフェンシブ

    ジョナサン・ター

    FCバイエルン・ミュンヘン

    4

    ディフェンシブ

    マリック・ティアウ

    ニューカッスル・ユナイテッド

    24

    攻撃

    ナディエム・アミリ

    マインツ05

    20

    攻撃

    マクシミリアン・バイアー

    ボルシア・ドルトムント

    14

    攻撃

    レオン・ゴレツカ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    8

    攻撃

    カイ・ハーヴェルツ

    アーセナルFC

    7

    攻撃

    アッサン・ウエドラオゴ

    RBライプツィヒ

    25

    攻撃

    ジェイミー・ルーウェリング

    VfBシュトゥットガルト

    9

    攻撃

    ジャマル・ムシアラ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    10

    攻撃

    レロイ・サネ

    ガラタサライ・イスタンブール

    19

    攻撃

    デニズ・ウンダヴ

    VfBシュトゥットガルト

    26

    攻撃

    フロリアン・ヴィルツ

    FCリヴァプール

    17

    攻撃

    ニック・ウォルテメイド

    ニューカッスル・ユナイテッド

    11

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