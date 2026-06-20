何が起きたのか？シュロッターベックは、突進するコートジボワール代表アマド・ディアロの目前でボールをクリア。相手との接触はないものの、左足がわずかにひねられ、さらに右足で自分のアキレス腱を蹴ってしまった。

足を引きずりながらピッチを歩いたが、すぐに医療スタッフが対応。治療はピッチ外で続いた。テレビ映像では左足首に問題があるように見えたが、ZDFのハーフタイム報道では膝の痛みも伝えられた。

スタジアムにいたドイツのファンは、治療中のシュロッターベックに励ましのチャントを送った。