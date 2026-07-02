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ドイツ代表のPK拒否は「最も象徴的な瞬間」だった。オリバー・カーンは、ワールドカップ敗退の責任をユリアン・ナーゲルスマンに帰すことを避けた。
カーンは、ナゲルスマンよりも根深い問題があると指摘している。
カーン氏は、ドイツがパラグアイに敗れベスト32で敗退した件でナゲルスマン監督を責める声を一蹴した。同氏は、代表監督に責任を押しつけるのは、長年にわたりドイツサッカーを悩ませる広範な問題を無視することだと主張した。
カーンは、ヨアヒム・レーヴ、ハンジ・フリック、ナゲルスマンの3監督の下でドイツ代表が繰り返し失敗してきたと指摘。各監督は異なるスタイルを採用したが、いずれもワールドカップで期待外れに終わっており、問題の根本はベンチを超えたところにあると結論づけている。
- AFP
カーン、ドイツのメンタリティに疑問
ドイツ代表の敗退後、カーンはLinkedInに投稿。ナゲルスマン氏を巡る議論は本質を見失っていると指摘した。彼は、異なる監督の下で繰り返される失敗は、ドイツサッカー連盟（DFB）のより根深い構造的欠陥を示していると主張した。
「次期代表監督をめぐる議論は本質を見失っている」と彼は記した。「3人の代表監督――ヨアヒム・レーヴ、ハンジ・フリック、ユリアン・ナーゲルスマン――が、同じ局面で失敗した。3つの異なる戦術思想。3つの異なるリーダーシップスタイル。結果は同じ……異なるアプローチをとる3人の監督が常に同じ局面で失敗するのなら、その原因はもっと根深いところにあるのだ。」
さらにカーンは、大会の決定的な場面としてドイツのPK戦敗退を挙げ、決勝PKの前にキャプテン・ヨシュア・キミッヒがキッカーを探していたと指摘した。
カーンはさらにこう続けた。「PK戦が延長に入ったとき、キミッヒがキッカーを探しているのが見えた。私にとって、あれが敗退を最も物語る瞬間だった。トップチームなら、あの場面で志願者を探したりはしない。ボールを要求する選手がいるものだ。」
DFBは卓越性を求めるべきだ
ピッチの外でもカーン氏はドイツサッカー連盟（DFB）に、最高パフォーマンスへのアプローチを再考するよう求めた。同連盟は安住し、国際大会でタイトルを取るために必要な集団の闘志より、地位や個人のエゴを優先していると指摘した。
「強い組織とは、一度の成功で定義されるのではなく、卓越したパフォーマンスを一貫して生み出す能力で定義される」とカーンは説明した。「そのような組織では、責任は偶然に任されるものではない。それは実践され、模範として示され、第二の天性となる。パフォーマンスは地位より重要であり、野心は安楽より優先され、チームは個人のエゴより重要である。
「おそらく、ここが最大の誤解だ。私たちは最高のパフォーマンスを称賛しながら、その代償を受け入れることを避けようとしている。最大限のプレッシャーなく世界クラスの結果を求め、犠牲を払わずに卓越した成果を望んでいる。しかし、最高のパフォーマンスはそうして達成されるものではない。」
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注目はドイツの長期的な復興へと移っている
ドイツ代表のワールドカップ敗退を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）の体制検証がさらに進む見通しだ。ただし、連盟がナーゲルスマン監督を留任させるか解任するかは依然不明だ。監督自身は辞任するつもりはなく、信頼される限り続投すると述べている。