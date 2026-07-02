ドイツ代表のPK拒否は「最も象徴的な瞬間」だった。オリバー・カーンは、ワールドカップ敗退の責任をユリアン・ナーゲルスマンに帰すことを避けた。

ドイツ代表の敗退後、カーンはLinkedInに投稿。ナゲルスマン氏を巡る議論は本質を見失っていると指摘した。彼は、異なる監督の下で繰り返される失敗は、ドイツサッカー連盟（DFB）のより根深い構造的欠陥を示していると主張した。

「次期代表監督をめぐる議論は本質を見失っている」と彼は記した。「3人の代表監督――ヨアヒム・レーヴ、ハンジ・フリック、ユリアン・ナーゲルスマン――が、同じ局面で失敗した。3つの異なる戦術思想。3つの異なるリーダーシップスタイル。結果は同じ……異なるアプローチをとる3人の監督が常に同じ局面で失敗するのなら、その原因はもっと根深いところにあるのだ。」

さらにカーンは、大会の決定的な場面としてドイツのPK戦敗退を挙げ、決勝PKの前にキャプテン・ヨシュア・キミッヒがキッカーを探していたと指摘した。

カーンはさらにこう続けた。「PK戦が延長に入ったとき、キミッヒがキッカーを探しているのが見えた。私にとって、あれが敗退を最も物語る瞬間だった。トップチームなら、あの場面で志願者を探したりはしない。ボールを要求する選手がいるものだ。」