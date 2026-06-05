ドイツ代表の2026年ワールドカップユニフォームは、一つの時代の幕切れを告げる。アディダスは主要サプライヤー交代を前に、同国サッカー史に敬意を表するデザインで有終の美を飾る。

ホームユニフォームは、大会制覇を果たした過去の象徴的なユニフォームに着想を得たダイヤモンドとシェブロン（V字）のモチーフで、栄光の精神を表現。噂される大胆なアウェイユニフォームとともに、ノスタルジー、パフォーマンス、国民的誇りを融合している。