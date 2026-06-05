ドイツ代表の2026年ワールドカップユニフォームは、一つの時代の幕切れを告げる。アディダスは主要サプライヤー交代を前に、同国サッカー史に敬意を表するデザインで有終の美を飾る。
ホームユニフォームは、大会制覇を果たした過去の象徴的なユニフォームに着想を得たダイヤモンドとシェブロン（V字）のモチーフで、栄光の精神を表現。噂される大胆なアウェイユニフォームとともに、ノスタルジー、パフォーマンス、国民的誇りを融合している。
ドイツ代表の2026年ワールドカップユニフォームは、一つの時代の幕切れを告げる。アディダスは主要サプライヤー交代を前に、同国サッカー史に敬意を表するデザインで有終の美を飾る。
ホームユニフォームは、大会制覇を果たした過去の象徴的なユニフォームに着想を得たダイヤモンドとシェブロン（V字）のモチーフで、栄光の精神を表現。噂される大胆なアウェイユニフォームとともに、ノスタルジー、パフォーマンス、国民的誇りを融合している。
ホームユニフォームは、ドイツ代表の伝説的なワールドカップユニフォームへの現代的なオマージュ。白いベースに、黒・赤・金のダイヤモンドとシェブロンが印象的。1990年と2014年の優勝モデルを思わせる。 エンブレム上部の4つ星は、1954・1974・1990・2014年の優勝を象徴している
同モチーフ入りブラックショーツとホワイトソックスで統一感を持たせた。
ホームキットのビジュアルコンセプトを受け継ぎ、斜めのシェブロン柄をネイビーブルーの全面柄として再解釈。3つの形が絡み合うリズミカルなパターンを形成している。 カラーパレットにはDFBの歴史が凝縮されている。1954年のクラシックなブルー、60～80年代の青と白のトレーニングトップ、90年代の鮮やかなアクアブルーが融合し、ダイナミックな印象を与える。 これらの要素が調和し、力強い印象を生み出した。ジャージの裾には1954年から続くアディダスとドイツ代表のパートナーシップを象徴するフラグラベルが配されている。